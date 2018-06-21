|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Июля, 19:22 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
11.07 |Dassault Systemes готов сделать Владивосток "умным" городом
11.07 |В 20 минутах от Владивостока вырос коттеджный поселок из 38 домов
11.07 |Жители Владивостока требуют увеличить штрафы за стихийные свалки и парковку на газонах
11.07 |В Приморье "офшорная зона" на острове Русский может заработать уже осенью
11.07 |В аэропорту Хабаровск зарегистрировали миллионного пассажира на неделю раньше
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
25 Августа 2013, 23:55 | Регион сегодня
В ближайшие два года на Колыме запустят золото-серебряные месторождения Ольча и Бургали
Об этом глава "Полиметалла" Виталий НЕСИС рассказал при встрече с и. о. губернатора Магаданской области Владимиром ПЕЧЕНЫМ. В 2014 году компания начнет освоение месторождения золота и серебра Ольча в Среднеканском районе Магаданской области.
- Мы прогнозируем рост добычи и продолжаем инвестировать в геологоразведку. В 2015 году приступим к освоению месторождения Бургали, - добавил Виталий Несис.
По словам Владимира Печеного, в 2012 году наметилась тенденция к увеличению добычи драгоценных металлов. Годовые показатели по поступлению налога на добычу полезных ископаемых в колымский бюджет выполнены на 121%.
В 2012 году предприятия «Полиметалла» «Серебро Магадана» и Омолонская золоторудная компания произвели 681 т серебра и 5,1 т золота, что составляет 25% от всего объема золота и 93% - серебра, добытого в Магаданской области.
Теги: Полиметалл золото
Loading...
Новости раздела
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- IV Золотой фестиваль Колымы откроется в бухте Гертнера через две недели
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
- Назначен врио губернатора Магаданской области
- На Колыме открыли новый рейс Москва-Магадан на лайнере Боинг-777
- На Колыме идет реконструкция пятого причала магаданского морского торгового порта
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram