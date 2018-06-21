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Четверг| 05 Июля, 21:47 |
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Строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса "Солнечный. Магадан" начнется в 2016 году
Помимо длительности лыжного сезона, преимущества предлагаемого проекта - доступность для туристов из Китая, Японии, Южной Кореи, а также непосредственная близость к центральной части Магадана (горнолыжный комплекс находится всего в 10 минутах езды от Магадана).
Проект планируется создать на площади более 1000 га в окрестностях городского микрорайона Солнечного. Функционально комплекс разделен на 3 зоны: нижнюю, среднюю и верхнюю. Нижняя зона в архитектурно-планировочном смысле - основные «въездные ворота» в комплекс, объекты сервисного назначения и коммунальная инфраструктура. Средняя - инженерно-технического назначения. Верхняя зона по замыслу станет экстремально-развлекательной частью комплекса. Здесь разместятся горный экстрим-отель, ресторан, а также крытая смотровая площадка на 200 мест, откуда все желающие при помощи стационарных смотровых биноклей смогут любоваться удивительными панорамными видами Охотского моря и близлежащих островов.
Строительство комплекса предполагается осуществить в три этапа. На первом, который планируется начать уже в 2016 году, будут приобретены и установлены два горнолыжных подъемника гондольного типа, оборудованы лыжные трассы, построен административный и торговый центр, а также объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. К услугам горнолыжников будут предоставлены синие и красные трассы протяженностью более 15 км. Каждая - по 3-4 км, что в три раза длиннее имеющихся в Магадане аналогов. Подняться на вершину можно будет на современном гондольном подъемнике. На вершине перед туристами и отдыхающими предстанет широкая площадка с видом на Охотское море, полуостров Кони, остров Завьялова и Хасынскую гряду. Воздух в этих местах настолько кристально чист, что обзорность при высоте 650 метров над уровнем моря составляет 150 км. Для сравнения: в Альпах с высоты 3,5 тысячи километров она едва доходит до 80 км. В Магадане имеется три частных вертолета «Робинсон», для которых на видовой площадке предусмотрено место для взлета и посадки. Вертолеты смогут забросить желающих на заснеженные вершины Арманского перевала, откуда можно спуститься по диким склонам. Постоянно восходящие потоки воздуха со стороны моря создают идеальные условия для планеризма.
На втором этапе будет построена гостиница на 300 мест, крытая автостоянка, смотровая площадка. Как только на вершине горы возведут площадку, Магадан получит мощную рекреационную зону. Безопасным гондольным подъемником там смогут воспользоваться не только туристы и спортсмены, но и женщины с маленькими детьми, инвалиды. Третий этап предполагает строительство ресторана на 70 мест и развлекательных объектов.
Создание туристической инфраструктуры планируется осуществить с привлечением средств частных инвесторов. Соглашения о намерениях инвестировать в проект заключены с ООО «Адмирал-Тур» и «Тихоокеанским диапазоном». Стартовая площадка для начала реализации проекта имеется. Это муниципальное автономное учреждение «Русская горнолыжная школа «Магадан». В настоящее время на ее территории реализовано 2 этапа строительства системы искусственного оснежения склонов сопок, в текущем году приобретен современный ратрак.
Капиталообразующие инвестиции в создание комплекса составляют 2687 млн рублей. В результате реализации проекта к 2020 году объем туристического потока в Магаданскую область вырастет до 13,8 тыс. человек в год, площадь номерного фонда коллективных средств размещения составит более 12 тыс. мест, количество мест в них вырастет на 320 единиц, объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения увеличится в 3,9 раза, объем платных услуг гостиниц - более чем в 1,8 раза.
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