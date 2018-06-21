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ЗАО "Колымавзрывпром" построило уникальную технологическую линию
C мощным грохотом в воздух взлетают сотни тысяч тонн породы, обнажая золотоносное рудное тело или золотые пески. Использование взрывчатки было и остается самым эффективным методом добычи драгметаллов, на которых зиждется экономика Магаданской области. Чтобы она работала с максимальной отдачей, ЗАО «Колымавзрывпром» построило новую технологическую линию. Первую на Дальнем Востоке.
Все, что производится на Колыме, обходится в разы дороже, чем в центральных районах страны. Причиной всему огромные транспортные расходы на завоз сырья и оборудования, высокие тарифы на электроэнергию и тепло. С экономической точки зрения местное производство малорентабельно. ЗАО «Колымавзрывпром», которое существует с 2001 года, доказало обратное. Сегодня колымским недропользователям нет необходимости вести взрывчатку за тридевять земель. Потому, что есть своя, с таким близким и понятным названием - «Колымит». Это официально зарегистрированная торговая марка, которая известна далеко за пределами Магаданской области. «Колымит» не боится трения, ударов, влаги, способен работать в водной среде, безопасен при транспортировке на дальние расстояния.
Досье «Дальневосточного капитала»: ЗАО «Колымавзрывпром» входит в группу компаний «Азот-Взрыв» - крупнейшего в России производителя эмульсионных взрывчатых веществ и исполнителя буровзрывных работ на условиях аутсорсинга. Производит эмульсионное патронированное взрывчатое вещество под торговой маркой «Колымит», вырабатывая в год до 8 тысяч тонн взрывчатки на современном, инновационном оборудовании.
Последние годы ЗАО «Колымавзрывпром» в разы увеличило выпуск продукции, став одним из самых быстрорастущих производств в Магаданской области. Произошло это после реорганизации и модернизации предприятия, которое возглавил Алексей ОЛЬШЕВСКИЙ. По образованию экономист, в прошлые годы он руководил филиалом страховой компании, коммерческого банка, работал заместителем директора Магаданского филиала компании «Полиметалл». Знание финансов и опыт в горной отрасли на новом поприще пригодились ему как нельзя кстати.
Добиваться успеха «Колымавзрывпрому» удается благодаря инвестициям в развитие и модернизацию производства. В мае этого года заработал первый на Дальнем Востоке цех по сборке неэлектрических систем инициирования (НСИ). Новый вид продукции уже оценили горные предприятия. Ее главный козырь - безопасность. В отличие от электрических систем НСИ исключает непроизвольные инициирования капсюля детонатора. В НСИ процесс инициирования происходит через волновод - пластиковую трубку с напылением небольшого количества взрывчатого вещества.
- Мы планировали производить неэлектрические системы инициирования на американском оборудовании и комплектующих, - рассказывает руководитель предприятия. - Но осуществить первый, эксклюзивный контракт в России помешали санкции. Американская сторона затормозила проект, так как продукция попала в санкционные списки. Мы были вынуждены переориентироваться на отечественного производителя, компанию «Азот-Взрыв», и на фоне скачка доллара от этого только выиграли. При этом качество неэлектрических систем инициирования отечественного производства не уступает импортным аналогам. Сегодня мы поставляем новую продукцию на предприятия «Полиметалл», ЗРК «Павлик», «Агат» и многие другие горные предприятия Магаданской области. Часть неэлектрических систем инициирования отправляем на северо-восток Якутии. География поставок взрывчатых материалов еще шире. Это чукотское месторождение Майское, Албазино Хабаровского края, Охотск. Если говорить о Магаданской области, то мы полностью обеспечиваем потребности золотодобытчиков региона во взрывчатых материалах.
Помимо производства взрывчатых материалов ЗАО «Колымавзрывпром» активно начало развивать буровзрывное направление, дополнительно закупив импортное оборудование. Для предприятия выгоднее продавать не саму взрывчатку, а куб взорванной массы, осуществляя тем самым весь комплекс работ. Основная часть рабочих завода - жители близлежащего поселка Палатка, для которых «Колымавзрывпром» является градообразующим предприятием, несущим на себе существенную социальную нагрузку.
Побывав на открытии цеха сборки неэлектрических систем инициирования, губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ отметил высокую востребованность предприятия в связи с реализацией инвестиционных проектов региона. Основанный 14 лет назад «Колымавзрывпром» доказал, что в условиях большой отдаленности от центральных районов страны можно производить конкурентоспособную качественную продукцию. Взрывчатку, которая разбудила вечную мерзлоту Колымы.
Виталий ХОЛОИМОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.
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