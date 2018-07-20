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17 Июля 2015, 19:13 | Тема номера

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области: "Пряжка" от "золотого пояса" лежит на Колыме

Магаданская область в этом году, невзирая на кризис в российской экономике, вновь собирает гостей на Международную инвестиционную ярмарку. Прошлогодний опыт проведения такого мероприятия был удачным, посчитали в правительстве области и постарались в этом году расставить более конкретные акценты, презентуя инвестиционную карту Колымы. Фирменная отрасль - золотодобывающая - не только центр притяжения инвестиций, но и объект для промышленного туризма. Бренд "Золотая Колыма" должен зазвучать по-новому, определяя перспективность Территории, разбивая стереотипы и меняя имидж Колымы.

Об этом накануне инвестиционной ярмарки «Дальневосточный капитал» беседовал с губернатором Магаданской области Владимиром ПЕЧЕНЫМ.

- Владимир Петрович, Вторая международная инвестиционная ярмарка вновь делает акцент именно на золотодобывающей отрасли. Какая цель, таким образом, преследуется?

- Мероприятия такого рода, как инвестиционная ярмарка, - это современная площадка для плодотворного взаимодействия инвесторов с властями и предприятиями региона. Проведя в прошлом году Первую международную магаданскую инвестиционную ярмарку, мы в полной мере убедились: область интересна инвесторам не только в силу своего огромного ресурсного потенциала, но и благодаря тому, что мы последовательно работаем над созданием комфортных условий для ведения бизнеса.

Очень важный аспект: несмотря на то что ресурсный потенциал Колымы эксплуатируется уже долгие годы, она скрывает еще много богатств, которые ждут своего часа. Это подтверждают данные поисково-оценочных и геологоразведочных работ. Учитывая, что бизнес во всем мире интересуют крупные и богатые месторождения с возможностью отрабатывать их как минимум десятилетие, информация, которую потенциальные инвесторы смогут получить на нашей инвестиционной ярмарке, окажется для кого-то очень ценной.

Делая акцент на золотодобывающей отрасли, мы также хотим поднять на должную высоту бренд «Золотая Колыма», сделать его узнаваемым во всем мире, дать понять, что главное золото Колымы еще впереди. Хочу напомнить высказывание известного ученого, геолога Юрия БИЛИБИНА, под руководством которого в 20-е годы был открыт Северо-Восточный золотоносный регион. Он сказал, что именно на Колыме лежит «пряжка» от «золотого пояса», протянувшегося от Амура до Калифорнии. Последующие исследования это доказали. Подтверждается и то, что геологи нашли здесь еще не все золото.

- Как обозначенные цели согласуются со стратегией развития золотодобычи в регионе на ближайшие и отдаленные годы? В чем вы видите ее слабые и сильные стороны?

- Развитие отрасли в ближайшие годы мы связываем прежде всего с освоением месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции, расположенной в границах Магаданской области и Республики Саха (Якутия). Запасы и прогнозные ресурсы золота месторождений этого района достигают почти 4 тыс. тонн.

Кстати, один из объектов Яно-Колымской провинции - проект по обустройству месторождения Павлик (группа «Арлан») - практически построен, заканчиваются пуско-наладочные работы на обогатительной фабрике. Руда в карьере уже добывается, и в скором времени начнется извлечение золота. В этом году «Золоторудная компания «Павлик», непосредственно занятая реализацией этого проекта, планирует получить первые 1,5 т золота с этого месторождения. А в следующем - собирается выйти на производство 4 т золота в год.

Развитие золотодобывающей отрасли, безусловно, связано с теми компаниями, которые не первый год успешно работают, защищая все новые запасы и осваивая новые объекты. Ведущая роль среди них принадлежит ОАО «Полиметалл». Этот крупнейший российский производитель золота и серебра представлен в области двумя дочерними компаниями - ООО «Омолонская золоторудная компания» и ОАО «Серебро Магадана».

В стратегии учтены и перспективы россыпной золотодобычи. Стоит отметить, что сегодня на балансе предприятий числится примерно 100 тонн россыпного золота, но примерно столько же еще находится в нераспределенном фонде недр и ждет своего часа.

- На кого ориентированы проекты, которые будут представлены на инвестиционной ярмарке?

- Это будут как пролицензированные проекты, уже имеющие хозяина, но требующие дополнительных инвестиций, например известное месторождение Наталка, так и новые объекты, еще не выставленные на аукционы. Готовы пригласить соинвесторов на свои проекты разработчики месторождений Родионовское, Утиное. Соинвестирование - это нормальное явление, инвестора не обязательно может интересовать новый объект, он вполне может войти в уже начатый.

Что касается новых, перспективных проектов, то здесь речь идет о тех, что пока находятся в нераспределенном фонде недр, и их лицензирование, возможно, состоится не раньше 2016-17-го и последующих лет. Эти объекты находятся в пределах уже упомянутой Яно-Колымской золоторудной провинции, и, думаю, представителям горнодобывающей отрасли будет интересно заранее познакомиться с ними и оценить свои возможности на перспективу.

- Магаданская область уже не первый год выходит в правительство с предложениями внести поправки в закон «О недрах» и другие нормативные документы. Почему Колыма так настойчиво добивается облегчения условий для недропользователей?

- Область из года в год наращивает добычу, но «легкого» золота становится все меньше. Компаниям приходится продвигаться на отдаленные территории, где суровый климат, нет электроэнергии, а порой и дорог. Если не идти навстречу инвесторам и не помогать, их бизнес рискует оказаться неэффективным. Надо учитывать и то, что в 2013 году произошло резкое снижение цены на золото. Стабильная ценовая конъюнктура очень важна, особенно для освоения месторождений в труднодоступных районах, где нужны большие инвестиции. Но цена регулируется рынком, повлиять на нее мы не можем. Значит, надо искать другие возможности, чтобы поддержать золотодобычу и горную отрасль в целом. Такие возможности мы видим в совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей недропользование.

В частности, мы считаем, что требует совершенствования система организации и проведения аукционов на право пользования недрами, необходимо упрощение отработки техногенных россыпей. Наконец, надо разрешить вольный принос, чего мы добиваемся уже не один год. Кроме того, нужен дифференцированный подход к налогообложению предприятий, разрабатывающих россыпные месторождения в труднодоступных районах. Одной из главных задач власти является также обеспечение потенциальных инвесторов объектами транспортной и энергетической инфраструктуры.

С этими инициативами мы выходим в органы власти и находим поддержку. Недавно мы вновь озвучили свои предложения на выездном заседании комитета Совета Федерации и передали их на рассмотрение общего собрания сенаторов. Мы увидели поддержку. Надеемся, что в осеннюю сессию эти вопросы будут рассмотрены.

- Какие мероприятия запланированы в рамках инвестиционной ярмарки?

- Значимыми событиями станут Золотой фестиваль «Старательский фарт» и семинар Российского горного клуба «Майнекс», который соберет в эти дни в Магадане золотопромышленников региона, чтобы обсудить злободневные вопросы отрасли.

На ярмарку же мы выставим наиболее перспективные на сегодняшний день инвестпроекты в области недропользования, что позволит заинтересованным сторонам найти друг друга и, возможно, провести первые деловые переговоры. Надеюсь, что в совокупности все мероприятия вызовут к нашей инвестиционной ярмарке широкий интерес.

Но я хочу сделать акцент на соревновании по промывке золота: мы создадим для этого искусственное «месторождение», будут задействованы «дедовские» технологии промывки. Думаю, состязание будет азартным, тем более что его победители кроме морального удовлетворения могут рассчитывать и на солидный денежный приз.

Первый всероссийский «Золотой фестиваль», центральным событием которого будет соревнование «Старательский фарт», - уникальное событие. Его идея возникла потому, что Колыма - столица самородков России. Наши основные отрасли экономики связаны с добычей золота и его переработкой, в том числе с созданием ювелирных изделий.

Кроме того, для нас это еще один дополнительный повод развития событийного туризма. Кроме соревнования пройдет фестиваль колымского шансона, будет организована экскурсия «Золотые самородки России», гости смогут принять участие в морских прогулках с рыбалкой и посещением заповедных мест, и многое другое. Наши туристические фирмы готовы организовать специальные туры на дни проведения ярмарки и фестиваля. «Золотой фестиваль» будет традиционным событием, которое, уверен, со временем обрастет дополнительными возможностями как туристического, так и делового характера. Поэтому приглашаем к нам на Колыму, интересно будет всем! 

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.

 

Теги: золотодобывающая отрасль  недра  территория развития 


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