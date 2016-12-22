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31 Августа 2016, 18:30 | Тема номера

Колыма обещает проектам зеленый свет

Магаданская область последовательно ищет партнеров, готовых к освоению несметных богатств Крайнего Северо-Востока. Ставшие ежегодными Инвестиционные ярмарки, которые собирают в июле в столице Колымы заинтересованные в реализации бизнес-проектов компании, финансистов, отраслевых экспертов, обрели статус действенной площадки для знакомства с проектами, новыми технологиями, с самим регионом, который помимо богатой природной кладовой представляет обширные возможности для туризма.

В этом году в рамках Инвестиционной ярмарки в Магадане уже второй раз подряд прошло и заседание Российского горного клуба «Майнекс», где горнопромышленникам был представлен проект инвестиционной площадки «Восход», разработанный Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и НП РТС.

Количество гостей магаданской столицы в эти дни значительно вырастает и благодаря тоже ставшему традиционным фестивалю «Старательский фарт».

По идее правительства Магаданской области, никакой кризис не может отменить необходимость смотреть в будущее, а перспективные сценарии развития территории могут быть реализованы только в тесном взаимодействии с бизнесом.

- Наш регион отличает огромный потенциал природных ресурсов, разработка которых служит основой развития как территории, так и всего Дальнего Востока. Ее возможности способны привлечь крупный российский и иностранный капитал, - говорит губернатор области Владимир ПЕЧЕНЫЙ. - Один из приоритетов для нас - улучшение инвестиционного климата, создание комфортной деловой среды для инвесторов на основе лучших региональных практик.

Сегодня в соответствии со стратегией интенсивного экономического развития в регионе реализуется ряд важных промышленных и инфраструктурных проектов.

Золотая основа

Как известно, Колыма входит в десятку крупнейших регионов страны по запасам и потенциальным ресурсам минерального сырья. Благодаря реализации ряда крупных проектов в последние годы отмечается динамичный рост промышленного производства в горнодобывающей отрасли. Так, в 2015 году на Колыме взяли 24,5 т золота, а по добыче серебра поставили очередной рекорд - 1100 т. Область - лидер по добыче серебра в России.

Значимый вклад в итоги работы золотодобывающей отрасли в прошлом году внесла золоторудная компания «Павлик» (под управлением инвестиционной компании «Арлан»), которая в августе запустила в эксплуатацию одноименное месторождение, добыв к концу года на нем первую тонну. Уже в этом году здесь планируют взять 4 тонны, а при выходе предприятия на проектную мощность - производить более 7 т золота ежегодно.

Месторождение Павлик является одним из объектов Яно-Колымской золоторудной провинции, на освоение которой в регионе делается ставка, а региональная власть прилагает немало усилий для решения инфраструктурных вопросов для этой обширной и богатой территории. Ее дальнейшее освоение - это вопрос тесного взаимодействия бизнеса и власти, поэтому региональное правительство будет поддерживать на Восточном экономическом форуме новые проекты ЗАО «Павлик», которая планирует развивать минерально-сырьевую базу месторождений Павлик, Павлик-2 с общим приростом запасов до 150 тонн. Ожидаемый прирост запасов золота на месторождении Родионовском добавляет еще 60 т. В перспективе на этих трех месторождениях ежегодно планируют получать до 19 т золота. Стоимость проекта оценивается в 45,6 млрд рублей.

Еще одним крупнейшим игроком на яно-колымском «поле» является ГК «Полюс», которая в следующем, 2017 году планирует начать промышленный выпуск продукции на Наталкинском месторождении (рудник им. Матросова).

Важнейшим событием прошлого года, добавляющим оптимизма инвесторам и открывающим новые возможности быстрейшего вовлечения в экономический оборот богатейших запасов золоторудной провинции, стала государственная поддержка ГК «Полюс» в реализации инвестиционного проекта по строительству объектов электросетевой инфраструктуры - двухцепной высоковольтной линии электропередачи Усть-Омчуг - Омчак-Новая с подстанцией «Омчак-Новая».

- Для нас этот энергетический проект имеет стратегическое значение, - говорит глава области. - Регион начинает избавляться от инфраструктурной отсталости. Линия электропередачи позволит снять сетевые ограничения на генерируемые мощности Колымской ГЭС и покроет прогнозируемый рост нагрузок на месторождениях Декдеканское, Игуменовское, Родионовское, Павлик-2, Тарын-2. А это значит, начинается промышленное освоение богатейшей Яно-Колымской золоторудной провинции. Именно с разработкой ее крупных месторождений мы связываем ближайшие перспективы развития отрасли и территории.

Общероссийское лидерство Магаданской области в добыче серебра обеспечивается эффективной работой в регионе компании «Полиметалл», которая развивает Омолонский и Дукатский хабы, а в ближайшее время планирует приступить к промышленному освоению новых рудных объектов: Штурмовское, Ольча, Ирбычан, Бургали, ведет активную геологоразведку на месторождениях Теплое, Терем, Халали.

Уголь планируют завести в ТОР

Магаданская область - это далеко не только драгоценные металлы, но и углеводороды, разведка которых на шельфе Охотского моря (Магадан - 1, 2, 3) вступила в этом году в активную фазу. Это и уголь, который на Колыме добывают давно, но лишь сейчас этот ресурс может оказать существенное влияние на экономику области.

Досье «Дальневосточного капитала»: По оценке специалистов, доминирующая роль в общей стоимости ресурсов всех полезных ископаемых в регионе приходится на углеводороды (41,7%) и уголь (27,1%), доля цветных металлов составляет 10,6%; благородных - на которых сейчас основывается экономика области - 11,9%.

Под развитие угледобычи в Магаданской области разрабатывают проект создания территории опережающего развития (ТОР). Инициатор проекта и в перспективе якорный резидент ТОР - «Восточная горнорудная компания», которая презентует в рамках Восточного экономического форума проект «Создание высококонкурентного экспортно ориентированного комплекса по производству и перевалке металлургического угля в Магаданской области с мощностью 3 млн тонн в год».

По оценкам инициаторов проекта, общая сумма необходимых инвестиций в его реализацию составляет порядка 25 млрд рублей, 1 млрд рублей инвесторы уже вложили. В качестве формы участия в проекте предлагается вхождение в акционерный капитал компании, объединяющей производственные активы Сахалина и геологоразведочные объекты Магаданской области.

Проект будет реализовываться в Омсукчанском и Среднеканском районах Колымы. Развитие Омсукчанского угольного кластера предусматривает реконструкцию участка автомобильной дороги Омсукчан - Галимый и строительство автотрассы Галимый - Пестрая Дресва, возведение угольного терминала на побережье бухты Пестрой Дресвы.

Угли Омсукчанского бассейна предназначены для использования в металлургии черных и цветных металлов, производстве ферросплавов. «Восточная горнорудная компания» в своем проекте ориентирована главным образом на экспортные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (Корея, Япония, Китай, Тайвань, Вьетнам). Потенциал Омсукчанского угольного кластера значительный: разведанные ресурсы под открытую отработку здесь превышают 100 млн тонн.

«Талая» и «Солнечная. Магадан»: на Колыму за здоровьем

Экономически эффективным и крайне важным для Колымы региональное правительство считает проект реконструкции санатория «Талая», который славится с советских времен своими уникальными минеральными водами и грязями. Спектр болезней, излечиться от которых поможет «Талая», широчайший.

Чтобы возродить легендарную здравницу и обеспечить экономическую эффективность проекта, по расчетам его инициатора - правительства Магаданской области, необходимо 8,4 млрд рублей инвестиций, половина которых должна быть направлена в создание транспортной и энергетической инфраструктуры, порядка 3 млрд будет вложено в реконструкцию самого санатория. Планируется создание здесь и туристической инфраструктуры. Прогнозный срок окупаемости проекта по реконструкции санатория «Талая» и созданию туристической инфраструктуры составляет 7 лет. Проект может быть реализован с использованием формата концессионного соглашения.

Помимо «Талой» Колыма будет презентовать проект строительства всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан», инициированный мэрией областного центра. Несомненно, интересный для путешественников регион, обладающий уникальными и конкурентными рекреационными ресурсами, остро нуждается в развитии спортивной и туристической инфраструктуры, создании условий для развития зимних видов активного отдыха, внутреннего и въездного туризма.

Именно эти цели преследует проект «Солнечный. Магадан», реализация которого оценивается в 2687 млн рублей. Разбитый на несколько этапов и туристических зон, проект предполагает строительство новых горнолыжных и беговых трасс, гостинично-развлекательных, оздоровительных и торговых комплексов вблизи Магадана, в микрорайоне, который не случайно носит название Солнечный (здесь лучшие климатические условия).

Востребованность такой инфраструктуры велика, ее на сегодняшний день в Магадане недостаточно. А важным аргументом для потенциального инвестора может служить тот факт, что под проект уже выделена и зарезервирована земля, к ней подведена транспортная и энергетическая инфраструктура. Есть трудовые ресурсы: рядом Магадан. А главное, город готов предоставить целый перечень льгот (по земельному налогу, аренде и пр.). При получении статуса участника особой экономической зоны (ОЭЗ) будут предоставлены льготы по налогу на прибыль. Мэрия Магадана гарантирует полное административное сопровождение проекта, что, согласитесь, обеспечит ему «зеленый свет» на всем пути реализации.

Губернатор региона Владимир Печеный уверен: «Магаданская область вскоре превратится в территорию, где каждый вложенный рубль инвестиций приносит завидную прибыль». 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год. 

Теги: проекты  туризм  недра 


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