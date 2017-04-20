|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 20 Мая, 06:24 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Магадане принимают заявки на удачу
Идея фестиваля «Старательский фарт», впервые реализованная на Колыме два года назад, оказалась очень удачной инициативой. Уже даже первый опыт показал, насколько важно предложить красочное захватывающее событие, чтобы тема «золотой» Колымы зазвучала по всей России, чтобы туристический интерес к этому региону вышел за рамки традиционных ГУЛАГовских легенд и природных красот.
В прошлом году «золото мыли» уже и во Владивостоке - на втором Восточном экономическом форуме. Многим деловым ее участникам хотелось закатать рукава, взять в руки лоток и… затаить дыхание: повезет - не повезет. А уж праздно прогуливавшиеся гости Улицы Дальнего Востока и вовсе останавливались у магаданского павильона надолго: такая редкая возможность рассмотреть в деталях традиционные инструменты старателя, пообщаться с профессионалом золотодобычи.
В начале сентября на третьем ВЭФ вновь будет возможность испытать судьбу. Эта уникальная для России туристическая «фишка» дополнит деловую экспозицию Колымы. А в мае на традиционном Тихоокеанском туристическом форуме магаданцы намерены привлечь внимание к новому туристическому предложению профессиональное сообщество - региональных и федеральных туроператоров.
Но если вы хотите поучаствовать в старательском деле по-настоящему, то уже можно бронировать билеты в Магадан. Фестиваль «Старательский фарт - 2017» пройдет восьмого июля традиционно в районе бухты Горняк. Заявочная кампания стартовала 2 мая и продлится до 15 июня. И заявки принимаются, конечно же, не только от жителей Магаданской области, но и от представителей других регионов.
В этом году оргкомитет по проведению Золотого фестиваля принял решение об изменении ряда положений теперь уже знаменитого в России конкурса. Они касаются участия в нем победителей состязаний предыдущего года. Им предложат отдельное соревнование - «Состязание мэтров», которое не станет легкой прогулкой: прошлогодним чемпионам предстоит намывать золото из тех песков, которые уже использовали другие участники. Согласитесь, такое состязание может вызвать особый азарт у участников и эмоции у зрителей.
Понятно, что самое настоящее золото моют не в Магадане, сюда только привозят для конкурса золотоносный песок. Расширяя интерес к области, организаторы Золотого фестиваля планируют проведение автопробега из Иркутска в Магадан. Протяженность маршрута порядка 5 тыс. км. Он пройдет по местам добычи золота на Дальнем Востоке. Планируется, что участники автопробега смогут посетить Бурятию, Амурскую область, Забайкальский край и Республику Саха (Якутия). По задумке организаторов, это путешествие поможет лучше популяризовать «Старательский фарт» не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране, ведь автопробег покажут как на телевидении, так и в интернете.
Золотой фестиваль - это не только собственно конкурс «Старательский фарт». Это активное знакомство с Колымой, экскурсионные программы по памятным местам Магадана, сплавы по речке Дукче на специальных рафтинговых плотах, морские прогулки вдоль побережья Охотского моря на катерах и небольших суднах. «Старательский фарт» становится золотым звеном в туристическом ожерелье Магаданской области.
Лариса ЛАРИНА. Фото автора.
- В Магадане принимают заявки на удачу
- Колыма обещает проектам зеленый свет
- Магаданская область выставляет на ВЭФ проекты, проверенные инвестиционной ярмаркой
- Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области: "Пряжка" от "золотого пояса" лежит на Колыме
- Магаданская область определила стратегию добывающей отрасли
- ЗАО "Колымавзрывпром" построило уникальную технологическую линию
- В Магаданской области на месторождении Павлик будет получен первый слиток Доре
- Магадан готов к приему туристов
- Строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса "Солнечный. Магадан" начнется в 2016 году
- Центр этнической культуры народов Северо-Востока оживит многовековую историю Колымы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.