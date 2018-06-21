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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:05 |
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Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области: Края и области Дальнего Востока вышли на новые рубежи
Ваш труд справедливо заслуживает глубокого уважения. Ежемесячно вы обрабатываете огромный объем информации, связанной со стратегическим развитием Дальнего Востока, его экономической, банковской сферами, бюджетной политикой, инновациями, промышленной отраслью, образованием, демографической ситуацией - всего не перечислить. При этом ваш коллектив показывает себя мастером своего дела, делая новые номера журнала интересными и насыщенными для широкой аудитории, а также серьезно способствуя налаживанию международного партнерства в части привлечения зарубежных инвестиций.
Период вашей работы выпал на непростое время для России в целом и для Дальнего Востока в частности. Все мы прошли сложный период восстановления после экономического кризиса конца 90-х годов прошлого столетия, укрепления потенциала региона в первом десятилетии 2000-х. Сейчас наши края и области вышли на новые рубежи, и созданное в 2012 году Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока эффективно координирует дальнейшее развитие территории во благо Родины. На протяжении всех этих лет вы неустанно выполняли взятые на себя обязательства по информационному сопровождению работы региональных властей, бизнеса и иных сфер жизни, оказывая тем самым неоценимую услугу обществу.
Правительство Магаданской области и журнал «Дальневосточный капитал» связывает многолетнее сотрудничество. Ваши публикации в полной мере освещают основные вопросы развития колымского края: золотодобычу, рыбопромышленность, работу ключевых предприятий, взаимодействие органов власти с общественными организациями и активными членами гражданского общества и многие другие. Благодарю за неподдельный интерес к нашей территории, профессионализм, высокий уровень тех задач, которые редколлегия ставит перед собой и неизменно выполняет. Убежден, что впереди у нас еще долгие годы плодотворной работы.
Всех вам благ, тепла в семьях, профессионального роста, покорения новых высот, благодарных читателей и неиссякаемой творческой энергии!
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