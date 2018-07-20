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Пятница| 03 Августа, 10:16 |
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Режим особой экономической зоны в Магаданской области продлен до 2025 года
«Резиденты особой экономической зоны могут рассчитывать на целый ряд налоговых и таможенных льгот. Еще на десять лет сохраняется режим свободной таможенной зоны. Кроме того, предусматривается ряд серьезных налоговых льгот по налогу на прибыль, по налогу на добычу полезных ископаемых. Это важно как для уже действующих участников ОЭЗ, так и для потенциальных инвесторов», - отметил губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
Однако пока до конца не решен вопрос с предоставлением льгот по НДС. Предполагается, что налоговая часть режима ОЭЗ будет принята Госдумой в начале 2015 года.
Согласно уже принятому Госдумой закону, продлевающему до конца 2025 года действие ОЭЗ в Магаданской области, участником зоны может являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, если они зарегистрированы в ОЭЗ и осуществляют основную хозяйственную деятельность на территории Магаданской области. Чтобы получить статус резидента, необходимо предоставить бизнес-план реализации соглашения, которое определяет объем инвестиций и капитальных вложений и сроки их осуществления на территории зоны. Инвестиции будут направлены на развитие инфраструктурных проектов и производств в Магаданской области.
Резидентами зоны не смогут стать кредитные и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также компании, занимающиеся добычей нефти и природного газа, выпускающие или перерабатывающие подакцизные товары.
Режим ОЭЗ действует в Магаданской области с 1999 года, ранее его функционирование планировалось завершить 31 декабря 2014 года.
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