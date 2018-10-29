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28 Июля 2014, 14:07 | Тема номера

В Магадане группа "СОГАЗ" активно усиливает свои позиции на рынке корпоративного и розничного страхования

Сомневаться в реализации амбициозных планов компании не приходится: с момента образования СОГАЗ заручился доверием своих стратегических клиентов и на протяжении 20 лет добросовестно его оправдывает. Неслучайно СОГАЗ пользуется репутацией одной из самых надежных в стране страховых компаний. Сегодня один из приоритетов в работе СОГАЗа - обслуживание крупных федеральных клиентов и развитие отношений с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Кроме того, страховщик активизирует партнерские продажи через банки, лизинговые компании, автосалоны, которые уже не первый год выступают одними из главных драйверов роста рынка. О достижениях и планах СОГАЗа рассказал Алексей НИКИШОВ, директор Магаданского филиала компании.

- Приказ о создании Магаданского филиала был издан в конце ноября 2012 года, а уже с января 2013 года филиал активно включился в работу. За короткое время были организованы и оборудованы рабочие места, одновременно шло формирование команды. Так получилось, что в первые месяцы вместо восьми сотрудников по штату работало только четыре. Но перед всеми нами стояла амбициозная задача: за максимально короткое время войти в первую десятку страховых компаний, работающих на магаданском рынке.

В Магаданской области высокий инвестиционный потенциал, но и риск велик: наш регион труднодоступный и изолированный, у нас суровые природно-климатические условия. Добавьте сюда недостаточно развитую дорожную сеть, когда большая часть грузов доставляется по морю. Наиболее перспективны и привлекательны для развития экономики Магаданской области - месторождения полезных ископаемых (золото, серебро, полиметаллические руды), а также биологические и энергетические ресурсы Охотского моря.

Для большинства юридических и физических лиц Магадана и области до недавнего времени страховая компания СОГАЗ была малоизвестна и больше воспринималась как одно из подразделений «Газпрома». Исторически, действительно, СОГАЗ был дочерней компанией «Газпрома», но кэптивный этап развития давно в прошлом. Сегодня СОГАЗ - это универсальная рыночная страховая компания, среди клиентов которой десятки тысяч предприятий из самых разных отраслей, а также более 2,5 млн застрахованных физических лиц.

С первых дней Магаданский филиал СОГАЗа основной упор сделал на сотрудничество с юридическими лицами, с крупными горнодобывающими компаниями Магаданской области и Чукотского автономного округа. Наши клиенты - это крупнейшие компании региона. Мы стабильно и поэтапно выстраиваем и развиваем с ними партнерские отношения, расширяя перечень видов страхования, внедряем программы корпоративного сопровождения, где СОГАЗ является безусловным лидером на российском рынке.

Профессионализм и опыт сотрудников, их умение оперативно и качественно оформлять страховую документацию, умелое сопровождение договоров страхования позволило Магаданскому филиалу ОАО «СОГАЗ» перевыполнить годовые плановые показатели на 20%. За успешное начало работы в номинации «Уверенный старт» Магаданский филиал был признан лучшим среди филиалов ОАО «СОГАЗ». По итогам 2013 года сборы филиала составили 40,5 млн рублей, выплаты за первый год работы - около 3 млн рублей. За I квартал этого года сборы филиала составили 10,5 млн рублей, выплаты - 2,2 млн рублей. Основные сборы страховой премии приходятся на добровольные виды страхования, где СОГАЗ является признанным лидером. Это имущественное и автострахование, а также личное страхование. Из обязательных - страхование опасных производственных объектов. Сбалансированный страховой портфель гарантирует стабильный рост и дальнейшее развитие и в других сегментах страхового рынка.

Одна из приоритетных задач филиала - это развитие розничного страхования физических лиц. Несмотря на то что число жителей в Магадане и области невелико - всего около 130 тысяч человек, - мы активно предлагаем нашим землякам застраховать имущество, личный транспорт, самим застраховаться от несчастного случая, презентуем другие виды страховых услуг.

Магаданский филиал СОГАЗа активно развивает партнерские отношения с крупными федеральными банками и лизинговыми компаниями, представленными своими отделениями на территории Магаданской области. Совместно с партнерами мы разрабатываем программы для привлечения новых клиентов и выгодные предложения для повышения лояльности наших нынешних потребителей страховых услуг. Обычно такие программы дифференцируются, так как филиал развивается в ногу со временем, ставя перед собой цель стать лидером на региональном рынке страхования, ориентированным на предоставление универсального комплекса страховых услуг.

685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 5 Тел.: (4132) 225-900 e-mail: Nikishov.Alexey@sogaz.ru,  www.sogaz.ru

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июль,  2014 год.

Теги: Газпром  СОГАЗ  страхование 


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