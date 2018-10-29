|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 08 Ноября, 11:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Магадане группа "СОГАЗ" активно усиливает свои позиции на рынке корпоративного и розничного страхования
Кроме того, страховщик активизирует партнерские продажи через банки, лизинговые компании, автосалоны, которые уже не первый год выступают одними из главных драйверов роста рынка. О достижениях и планах СОГАЗа рассказал Алексей НИКИШОВ, директор Магаданского филиала компании.
- Приказ о создании Магаданского филиала был издан в конце ноября 2012 года, а уже с января 2013 года филиал активно включился в работу. За короткое время были организованы и оборудованы рабочие места, одновременно шло формирование команды. Так получилось, что в первые месяцы вместо восьми сотрудников по штату работало только четыре. Но перед всеми нами стояла амбициозная задача: за максимально короткое время войти в первую десятку страховых компаний, работающих на магаданском рынке.
В Магаданской области высокий инвестиционный потенциал, но и риск велик: наш регион труднодоступный и изолированный, у нас суровые природно-климатические условия. Добавьте сюда недостаточно развитую дорожную сеть, когда большая часть грузов доставляется по морю. Наиболее перспективны и привлекательны для развития экономики Магаданской области - месторождения полезных ископаемых (золото, серебро, полиметаллические руды), а также биологические и энергетические ресурсы Охотского моря.
Для большинства юридических и физических лиц Магадана и области до недавнего времени страховая компания СОГАЗ была малоизвестна и больше воспринималась как одно из подразделений «Газпрома». Исторически, действительно, СОГАЗ был дочерней компанией «Газпрома», но кэптивный этап развития давно в прошлом. Сегодня СОГАЗ - это универсальная рыночная страховая компания, среди клиентов которой десятки тысяч предприятий из самых разных отраслей, а также более 2,5 млн застрахованных физических лиц.
С первых дней Магаданский филиал СОГАЗа основной упор сделал на сотрудничество с юридическими лицами, с крупными горнодобывающими компаниями Магаданской области и Чукотского автономного округа. Наши клиенты - это крупнейшие компании региона. Мы стабильно и поэтапно выстраиваем и развиваем с ними партнерские отношения, расширяя перечень видов страхования, внедряем программы корпоративного сопровождения, где СОГАЗ является безусловным лидером на российском рынке.
Профессионализм и опыт сотрудников, их умение оперативно и качественно оформлять страховую документацию, умелое сопровождение договоров страхования позволило Магаданскому филиалу ОАО «СОГАЗ» перевыполнить годовые плановые показатели на 20%. За успешное начало работы в номинации «Уверенный старт» Магаданский филиал был признан лучшим среди филиалов ОАО «СОГАЗ». По итогам 2013 года сборы филиала составили 40,5 млн рублей, выплаты за первый год работы - около 3 млн рублей. За I квартал этого года сборы филиала составили 10,5 млн рублей, выплаты - 2,2 млн рублей. Основные сборы страховой премии приходятся на добровольные виды страхования, где СОГАЗ является признанным лидером. Это имущественное и автострахование, а также личное страхование. Из обязательных - страхование опасных производственных объектов. Сбалансированный страховой портфель гарантирует стабильный рост и дальнейшее развитие и в других сегментах страхового рынка.
Одна из приоритетных задач филиала - это развитие розничного страхования физических лиц. Несмотря на то что число жителей в Магадане и области невелико - всего около 130 тысяч человек, - мы активно предлагаем нашим землякам застраховать имущество, личный транспорт, самим застраховаться от несчастного случая, презентуем другие виды страховых услуг.
Магаданский филиал СОГАЗа активно развивает партнерские отношения с крупными федеральными банками и лизинговыми компаниями, представленными своими отделениями на территории Магаданской области. Совместно с партнерами мы разрабатываем программы для привлечения новых клиентов и выгодные предложения для повышения лояльности наших нынешних потребителей страховых услуг. Обычно такие программы дифференцируются, так как филиал развивается в ногу со временем, ставя перед собой цель стать лидером на региональном рынке страхования, ориентированным на предоставление универсального комплекса страховых услуг.
685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 5 Тел.: (4132) 225-900 e-mail: Nikishov.Alexey@sogaz.ru, www.sogaz.ru
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2014 год.
- В Магадане принимают заявки на удачу
- Колыма обещает проектам зеленый свет
- Магаданская область выставляет на ВЭФ проекты, проверенные инвестиционной ярмаркой
- Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области: "Пряжка" от "золотого пояса" лежит на Колыме
- Магаданская область определила стратегию добывающей отрасли
- ЗАО "Колымавзрывпром" построило уникальную технологическую линию
- В Магаданской области на месторождении Павлик будет получен первый слиток Доре
- Магадан готов к приему туристов
- Строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса "Солнечный. Магадан" начнется в 2016 году
- Центр этнической культуры народов Северо-Востока оживит многовековую историю Колымы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.