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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банк ВТБ. Инвестор со стажем
Наряду с этим ВТБ - носитель современных банковских технологий и услуг, что позволяет сохранять позиции одного из ведущих кредитных учреждений, выстраивать отношения с компаниями с учетом индивидуальных запросов. В числе постоянных клиентов банка: ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото», ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», ОАО «Рудник имени Матросова» и ОАО «Полиметалл» - крупнейший в России холдинг по добыче золота и серебра.
На сегодняшний день кредитный портфель банка ВТБ в Магадане оценивается в 4,5 млрд рублей - это четвертая часть кредитов крупных корпоративных клиентов в регионе. В прошлом году прирост портфеля составил более 20%; в текущем году, по словам Евгения ЯНКОВА, руководителя дирекции операционного офиса в Магадане, сохраняется тенденция роста.
- С большинством наших клиентов у нас давние отношения, мы их хорошо знаем, они, в свою очередь, видят в наших сотрудниках квалифицированных партнеров, помогающих выстраивать верную финансовую стратегию при реализации инвестиционных проектов, - говорит Евгений Янков. - Клиент представляет свой проект или будущую сделку с технической стороны, наша задача - помочь ему оптимально рассчитать финансовую сторону, предусмотреть и минимизировать потенциальные риски. Например, при приобретении дорогостоящего оборудования мы можем предложить лизинговые схемы через дочернюю лизинговую компанию банка «ВТБ Лизинг». Очень эффективны аккредитивные формы расчетов с зарубежными партнерами, гарантирующие поставку оборудования. Принимая во внимание волатильность рынка золота, банк предлагает различные схемы хеджирования сделок с драгоценным металлом.
Ориентируясь на специфику региональной экономики, ВТБ разработал широкую линейку продуктов для недропользователей: начиная от финансирования текущей деятельности (с учетом сезонности работ) и заканчивая реализацией металла. Ряд предложений банка призван помочь клиентам обновить основные фонды. Это актуальный посыл - экономика требует модернизации. Особенно востребованы кредиты, где само оборудование выступает в качестве залога. Этот вид финансирования, по словам Евгения Янкова, альтернатива лизинговым схемам, которые позволяют снизить затраты на покупку оборудования, но при этом достаточно трудоемки при оформлении сделки.
- Добывающие компании составляют основу клиентской базы магаданского офиса ВТБ. В нашей практике - предоставление денег на участие в аукционах на приобретение лицензий. Этот беззалоговый кредит связан со сроком аукциона, и мы обеспечиваем исполнение контракта, - рассказывает Евгений Янков. - Поскольку неизвестна конечная сумма аукциона, мы определяем с клиентом уровень затрат, который он готов взять на себя, чтобы купить лицензию. После того как аукцион выигран, банк продолжает работать с предприятием на всех стадиях освоения месторождения: геологоразведка, приобретение оборудования, добыча.
Также Евгений Янков отмечает еще один популярный в регионе продукт - гарантия возврата НДС. Процедура возврата налога НДС занимает не один месяц: пока налоговая все тщательно проверит, убедится в истинности затрат, связанных с добычей металла. Банк же в момент подачи декларации готов предоставить налоговым органам свою гарантию, чтобы те незамедлительно рассчитались с предприятием, перечислив ему положенное возмещение. В этом случае деньги уже на пятый день после сдачи декларации поступают на счет предприятия, и пока идет проверка, банк выступает гарантом ее правильности. Подобная услуга особенно актуальна для крупных предприятий, где возмещение порой исчисляется сотнями миллионов рублей.
По словам руководителя регионального офиса Евгения Янкова, у банка значительный опыт не только в проведении классических сделок. Отвечая современным тенденциям консолидации бизнеса, банк реализует фондовые сделки. Технологии сделок с акциями отработаны, есть предложения для малых и средних компаний, которые находятся в активной стадии своего развития.
Магаданская область, несмотря на сложные климатические условия, обладает богатыми природными ресурсами, привлекая внимание российских и иностранных компаний. Имея многолетний положительный опыт работы в банковской сфере, мы поддерживаем наши региональные предприятия и настроены на активное участие в развитии всех сфер экономики Колымы, - говорит Евгений Янков.
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