|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:02 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
НОМОС-РЕГИОБАНК раскрывает коллективный творческий потенциал
«Корпоративные мероприятия - позволяют снять напряжение в коллективе, завязать неформальные отношения с коллегами и начальством, улучшить настроение работников офиса и в конечном итоге повысить качество труда, - считает начальник отдела по работе с персоналом НОМОС-РЕГИОБАНКа Ольга КОЛЯДИНА. - Недаром корпоративные мероприятия, организация которых была ранее прерогативой владельцев международных корпораций, так прочно вошли в жизнь каждого российского офиса. Одной из задач корпоративной вечеринки является смена обыденной рабочей обстановки. Накопившаяся усталость, как «серая» сторона будничной офисной жизни, как бы нивелируется общим праздником, возможностью расслабиться, отдохнуть от трудовых будней и увидеть своих коллег с другой стороны».
Именно на «другой стороне» своих сотрудников отдел по работе с персоналом НОМОС-РЕГИОБАНКа делает основной акцент в организации праздников. На протяжении 22 лет - а именно столько лет исполнится банку в этом году - в основу каждого корпоративного праздника ложатся таланты собственных работников.
«Устраиваясь работать в НОМОС-РЕГИОБАНК, все сотрудники заполняют анкету, в которой указывают свои увлечения, так что мы знаем все об их талантах и хобби, - продолжает Ольга Колядина. - Готовясь к очередному корпоративу, мы предлагаем сотрудникам выступить с тем или иным творческим номером и, если он соглашается, приглашаем профессионала, который индивидуально готовит с ним номер. Если это танец, то наш сотрудник занимается с профессиональным хореографом, если пение - со специалистом по вокалу. Каждое выступление - это открытие и для руководства банка, и для коллег, а порой и для самого исполнителя - несколько уроков с профессионалом своего дела совершают чудеса и талант начинает играть новыми гранями. И надо сказать, в общей программе наряду с приглашенными профессионалами номера наших сотрудников смотрятся весьма достойно.
У нас в коллективе даже есть такая шутка: выступил на корпоративе - жди повышения. Но это не значит, что сотрудника продвигают именно за это, просто, раскрывая свой потенциал в искусстве, человек начинает более творчески подходить к ежедневной работе. И это видят все, в том числе и руководство».
Кроме раскрытия творческого потенциала сотрудников, по мнению Ольги Колядиной, корпоративные мероприятия позволяют коллективу в шуточной и доброжелательной форме поговорить о рабочих вопросах. «Корпоратив обладает лечебно-профилактическим свойством, - говорит Ольга. - Участвуя в различных капустниках, сценках, создавая те или иные образы, сотрудники указывают на проблемы, которые могут существовать в коллективе. Ведь всем известно, что в каждой шутке есть доля… шутки. Поэтому руководство банка относится к этому очень внимательно и конструктивно. Для топ-менеджеров корпоратив - это повод посмотреть на рабочие ситуации глазами персонала».
Самый большой праздник для НОМОС-РЕГИОБАНКа - это день рождения банка. Его отмечают каждый год. Причем каждый раз на суд публики предстает целое представление на ту или иную тему.
«Сюжет нашего праздника каждый раз новый, - говорит Ольга Колядина. - На 20-летие мы ставили «Царскую сказку», до этого были праздники в стиле «Региополет» и «Гавайская вечеринка». В этом году у нас будет представление в восточном стиле «Региолепный век». И весь коллектив с нетерпением ждет, какая новая звезда зажжется на небосводе наших талантов в этот раз.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал".
- Бизнес-Клуб "Диалоги" обсудил во Владивостоке кадровый вопрос
- Во Владивостоке поговорили о человеческом капитале
- Дальневосточная сеть Кадровых Агентств и Учебный центр "Успех" отмечает 15-летие
- Во Владивостоке прошла II Дальневосточная конференция бизнес-консультантов
- Во что инвестировать – в технологии или в персонал, какая стратегия эффективнее? - эксперты
- Вадим ШИРЯЕВ: Если сравнить дальневосточные города, то Владивосток более динамичен в развитии в силу того, что он открыт
- Во Владивостоке Бизнес-Клуб "Диалоги" взялся за кадры, соответствующие потребностям инвесторов
- Сотрудники фронт-офиса быстрее других продвигаются по служебной лестнице
- Егор ЛЕДЯЕВ стал ведущим выездного заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" во Владивостоке
- Ольга ГЕРАСИМОВА: Завтра предприниматели будут все больше проникаться философией коучинга
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.