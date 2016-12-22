|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:59 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
АНКОР приглашает на HR-форум
Форум во Владивостоке состоится в рамках серии региональных HR-форумов кадрового холдинга АНКОР, посвященных теме «HR-эффективность в бизнесе. Вызовы времени и требуемые решения».
Основные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе встречи: это рынок труда 2012, роли и функции HR-службы, оценка эффективности HR-отдела, конструктор решений «HR как бизнес-функция» Участниками мероприятия станут директора по персоналу, HR-менеджеры и HR-специалисты региональных организаций, консалтинговых и образовательных компаний, владельцы бизнеса и топ-менеджеры, а также представители ведущих СМИ.
Формат мероприятия - это площадка для диалога бизнеса и HR, в рамках которого гостям представится возможность познакомиться с опытом ведущих экспертов региона, а также специально приглашенных спикеров. Свое участие в форуме уже подтвердили Сергей ГАДЕЦКИЙ, директор кадрового холдинга АНКОР по России (г. Москва), Анна КРАСНОЯРОВА, HR-директор компании «Сименс Финанс» (г. Владивосток), и многие другие. Модератором форума выступит Наталья КОВАЛЕНКО, директор дивизиона «Дальний Восток» кадрового холдинга АНКОР.
В рамках программы HR-форума ведущие эксперты региона представят актуальную экспертизу современного рынка труда, опыт и способы оценки эффективности HR-отдела в компании, пройдет обсуждение стратегической и тактической роли и функций HR-службы, а также основных ожиданий бизнеса от HR в области внутреннего стратегического и оперативного сотрудничества.
Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. По вопросам регистрации обращаться по телефону 8 (383) 289-29-51, marketing@nvs.ancor.ru. Место проведения: конференц-зал гостиницы «АКФЕС-СЕЙО», г. Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 103.
- Бизнес-Клуб "Диалоги" обсудил во Владивостоке кадровый вопрос
- Во Владивостоке поговорили о человеческом капитале
- Дальневосточная сеть Кадровых Агентств и Учебный центр "Успех" отмечает 15-летие
- Во Владивостоке прошла II Дальневосточная конференция бизнес-консультантов
- Во что инвестировать – в технологии или в персонал, какая стратегия эффективнее? - эксперты
- Вадим ШИРЯЕВ: Если сравнить дальневосточные города, то Владивосток более динамичен в развитии в силу того, что он открыт
- Во Владивостоке Бизнес-Клуб "Диалоги" взялся за кадры, соответствующие потребностям инвесторов
- Сотрудники фронт-офиса быстрее других продвигаются по служебной лестнице
- Егор ЛЕДЯЕВ стал ведущим выездного заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" во Владивостоке
- Ольга ГЕРАСИМОВА: Завтра предприниматели будут все больше проникаться философией коучинга
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.