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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На HR-форуме Дальнего Востока говорили об HR-эффективности в бизнесе
Об HR-эффективности в бизнесе говорили в ходе HR-форума Дальнего Востока, который прошел во Владивостоке по инициативе кадрового холдинга АНКОР.
Если еще лет пять назад на дискуссионных площадках менеджеры по персоналу, руководители и собственники бизнеса рассуждали о том, нужен ли в компаниях специалист по работе с персоналом, то сегодня в его необходимости для компаний уже никто не сомневается. Причем спрос на этих специалистов постоянно растет. По данным компании HeadHunter, с начала года количество вакансий в сфере управления персоналом увеличилось в три раза. Значительно больше стало и резюме в данной сфере, что говорит об активном развитии этого направления деятельности.
«Топ-5 - это традиционно продажи, банковский сектор, маркетинг и реклама, логистика и бухгалтерия. Эйчарам не хватает буквально несколько процентов для попадания в топ-5», - говорит директор филиала HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения НЕСТЕРЕНКО.
По ее словам, большинство работодателей готовы рассматривать на позицию управленца по персоналу преимущественно женщин, с опытом от 1 года до трех лет, с высшим образованием. Заработная плата в среднем колеблется от 20 до 60 тысяч рублей, в зависимости от функционала, который специалист будет выполнять. В требованиях к соискателю работодатели чаще всего указывают владение методиками оценки, адаптации и обучения персонала. Неотъемлемая функция эйчар-специалиста - это кадровое делопроизводство.
За последнее время появился и целый ряд новых требований. Среди них Ксения Нестеренко отмечает желание взять на работу эйчар-маркетолога (эйчар-специалист должен осуществлять в компании и маркетинговые функции), все чаще именно на эйчар возлагаются функции внутренних коммуникаций, эйчар-брендинга и интернет-рекрутмента. Кроме этого, участился запрос на эйчар-директоров, которые полностью создадут себе команду и будут работать со всеми категориями персонала.
Если необходимость в эйчар-специалистах сегодня уже не оспаривается, то о функциях, которые он должен выполнять в компаниях, спорят немало. Одни считают, что менеджер по персоналу должен обслуживать бизнес, другие настаивают на том, что эйчар - это стратег и бизнес-партнер. Однако, зависит роль эйчара в компании от целого ряда факторов.
«Самая большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что в бизнес-школах не учат технологиям HR, - считает Сергей ГАДЕЦКИЙ, директор холдинга АНКОР по России (Москва). - Управленцы довольно хорошо знают финансовые инструменты, маркетинговые, а по людям решения очень часто принимают чисто интуитивно. И пока бизнес не поймет суть HR-инструментов, руководитель службы персонала вряд ли займет место бизнес-партнера. Пока же в основном специалисты по работе с персоналом в компаниях выполняют сервисные функции».
Этот тезис подтвердили и сами менеджеры по персоналу. «Задача нашей эйчар-службы заключается в первую очередь в том, чтобы своевременно подобрать сотрудников, адаптировать их и создать такие условия, чтобы персонал из компании не уходил, а работал долго и плодотворно, - считает Лариса НОВИКОВА, менеджер по подбору персонала компании «Хабаровская фармация» (сеть аптек «Новая аптека» и «Неотложка»). - Аптечный бизнес активно развивается, аптеки постоянно открываются, на территории нашего региона ежеквартально появляются новые аптеки, и недостаток специалистов просто колоссальный. В то же время на Дальнем Востоке фармацевтов-провизоров готовят 10 учебных заведений - три высших и 7 средне-специальных. В год, по нашим наблюдениям, выпускается 400 человек. 20 лет назад только Дальневосточный медицинский институт выпускал такое количество специалистов в год. В итоге на одного специалиста приходится по 2-3 предложения о работе. Поэтому наши основные усилия направлены на поиск и удержание персонала».
Все чаще, по словам Ларисы Новиковой, владельцы бизнеса требуют от эйчаров конкретных цифр: «Сегодня руководителям бизнеса уже мало знать о том, что корпоративный праздник повысит лояльность персонала, они хотят видеть это в конкретных цифрах. Поэтому учимся разговаривать на языке бизнеса».
Другой вариант работы руководителей бизнеса и HR-подразделения представила коллегам Наталья ВДОВЕНКО, руководитель группы по работе с персоналом Приморского филиала ОАО «Вымпелком» (ТМ «Билайн», «НТК»). «Мы выступаем организаторами и координаторами нескольких проектов в компании, но наша позиция такова: мы делаем только то, что нужно бизнесу, - говорит эксперт. - Например, проект «Кадровый резерв» направлен на выявление высокопотенциальных специалистов, которые в ближайшем будущем смогут занять ключевые позиции. Мы выступаем организаторами и координаторами этого проекта, оказываем ему информационную поддержку, но основные решения и по стратегическим направлениям развития, и по кандидатам принимаются совместно с руководителями филиала. Очень часто проблема заключается в том, что эйчары становятся заинтересованными в реализации какого-то проекта и руководители начинают считать их ответственными и за проект, и за полученный результат. Мы стараемся уйти от этого, разделяя ответственность с руководителями бизнеса».
По мнению Анны КРАСНОЯРОВОЙ, HR-директора компании «Сименс-Финанс» (Владивосток), роль эйчара в компании связана в первую очередь с жизненным циклом организации.
«Когда бизнес идет довольно активно, в компании в первую очередь нужен человек, который создаст систему отбора, обучения, адаптации персонала для поддержки текущих задач. На следующем этапе развития компании эйчар может стать лидером изменений - его роль будет востребована тогда, когда эти изменения назревают. Стратегией компания начинает заниматься в период расцвета и стабильности. И именно на этой стадии задумываются над стратегическим партнерством с эйчаром: ведь дальше последует либо падение, либо компания выйдет на новый уровень развития. И когда собственник видит, что он хочет идти вверх и эйчар функция в этом может помочь, только на этой стадии эйчар появляется как стратегический партнер. Если эйчар как стратегический партнер придет в компанию на стадии активного развития, собственник бизнеса вряд ли это оценит. На мой взгляд, та роль, которую играет эйчар в компании, зависит не только от компетенций эйчара, но и, в первую очередь, от того, что нужно на данном этапе развития компании».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал"
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