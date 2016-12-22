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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке прошла II Дальневосточная конференция бизнес-консультантов
Организаторами мероприятия выступили Дальневосточная ассоциация бизнес-консультантов (ДВАБК) и Группа поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ПМБ ЕБРР), пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В рамках конференции прошло открытие новой программы поддержки малого бизнеса ЕБРР в России до 2016 года, финансируемой Министерством экономического развития РФ. В первом блоке конференции выступили глава регионального представительства ЕБРР в ДФО Александр ФИЛЬКИН, старший специалист по проектам ПМБ ЕБРР в ДФО Мария КАРИКОВА, глава региональной программы ЕБРР в России Джефф ФЕРРИ. В своих докладах представители Европейского банка реконструкции и развития рассказали о результатах работы программы по поддержке малого бизнеса за прошлые годы и презентовали новую программу.
«С 2003 года ПМБ ЕБРР оказала прямую поддержку 450 дальневосточным предприятиям в развитии их бизнеса, – подчеркнул глава регионального представительства ЕБРР в ДФО Александр Филькин. – Мы сделали 437 проектов по программе деловых консультационных услуг с привлечением местных бизнес-консультантов, 52 проекта по программе развития предприятий с привлечением международных советников, 18 мероприятий по развитию местного рынка консультационных услуг. По результатам работы консультантов мы провели 347 постпроектных оценок, по которым видно, что 53% консультационных проектов оценены как успешные и даже очень успешные, 82% компаний продемонстрировали увеличение оборота, 56% зарегистрировали рост количества работников».
«В нашей базе зарегистрировано 162 местных консультанта, 147 из них приняли участие в наших проектах, – говорит Мария Карикова. – В рамках новой программы в России, финансируемой Министерством экономического развития РФ, ПМБ ЕБРР поможет 110 предприятиям ДФО стать лидерами рынка и повысить конкурентоспособность и производительность в частном секторе экономики, приобретая профессиональные навыки ведения бизнеса, внедряя ноу-хау и инновационные технологии и привлекая финансирование».
О том, что сотрудничество с бизнес-консультантами позволяет бизнесу реально вырасти, говорили на конференции приглашенные предприниматели. Так, исполнительный директор группы компаний «Континент» Михаил ЦИСЕЛЬСКИЙ рассказал о том, что именно после сотрудничества с консультантами компании удалось сделать существенный шаг вперед. «Кратный рост нашей компании мы связываем с привлечением консультантов, – говорит Михаил. – Первый опыт касался оптимизации оргструктуры, бюджетирования, затем поставили задачу кратного увеличения прибыли. После работы с консультантами и решения поставленных задач был обеспечен рост компании более чем в 4 раза».
Владимир КИМ, директор группы компаний «Штыковские двери» и «Штыковские пруды», также поделился положительным опытом сотрудничества с бизнес-консультантами. «Первый проект, реализованный совместно с консультантами при содействии ЕБРР, позволил существенно сократить издержки, связанные с качеством продукции. После реализации второго совместного проекта мы открыли 2 офиса в Хабаровске, один в Находке, а также оптимизировали торговую логистику», – говорит он.
Кроме обсуждения актуальных для всего консалтингового рынка проблем, участники конференции проанализировали и итоги работы Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов, которая была образована ровно год назад.
«Целый год ассоциация работала в пилотном режиме, – говорит Лариса ЛОВУШКИНА, президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов. – Сейчас нас 26 человек. За этот год консультанты познакомились между собой, наладили дружественные рабочие связи, отстроили механизмы, наработали партнеров и проекты. Мы учились друг у друга, обсуждали подходы и планы. Теперь пришло время подумать о будущем».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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