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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке Бизнес-Клуб "Диалоги" взялся за кадры, соответствующие потребностям инвесторов
Спикерами заседания выступили член Общественной Палаты РФ, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления (г. Хабаровск) Нина ПОЛИЧКА, директор Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край Андрей АКСЕНОВ, директор Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего профессионального образования Анвир ФАТКУЛИН.
Участники Бизнес-Клуба «Диалоги» обсудили состояние краевого рынка труда, поделились друг с другом мнением о том, какие кадры нужны Приморскому краю и как устранить дисбаланс между спросом и предложением.
«Тема 78-го заседания Бизнес-Клуба «Диалоги» актуальна как для бизнеса, так и для органов власти, поскольку развитие края в целом и каждого конкретного бизнеса связаны с качеством трудовых ресурсов, - отметила председатель Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - Разработка реального и полного кадрового прогноза и адекватной ему системы профессиональной подготовки в привязке к инвестиционной стратегии региона становятся первостепенными задачами. К сожалению, пока в крае эти задачи не решены. Нет эффективного механизма изучения количественных и качественных кадровых потребностей бизнеса, соответственно, система профессионального образования в крае не имеет объективной информации для определения стратегии своего развития. В результате содержание образовательных программ не соответствует востребованным компетенциям, а на рынок труда выходят никому не нужные специалисты».
Участники заседания пришли к выводу, что решить данные проблемы можно только в диалоге бизнеса, власти и системы профессионального образования края. Итогом этого диалога стал поиск эффективного механизма профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов.
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