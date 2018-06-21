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03 Марта 2012, 17:09 | Вкус жизни

Опрос «ДК»: в чем секрет отличной формы приморских мужчин

Так уж сложилось, что февраль исторически считается в нашей стране мужским месяцем – именно в это время мы поздравляем настоящих и потенциальных защитников Отечества.

Персонажи февральского блиц-опроса работают в самых разных сферах – фармацевтической и банковской, торговой и IT-технологий, занимают серьезные должности, несут колоссальную ответственность за принимаемые решения, но при этом находят время не только на работу.

«ДК» поинтересовался у своих читателей – представителей сильного пола: «Какие увлечения позволяют вам сохранять отличную форму, что они дают лично вам и влияют ли на бизнес-процесс?».

Василий СЫСОЙКИН, генеральный директор КГУП «Приморская краевая аптека», подполковник медицинской службы, участник боевых действий на Северном Кавказе, награжден орденом Мужества:

– Обязательное условие, для того чтобы чувствовать себя в форме, – регулярная физическая нагрузка, поэтому каждый день в 7.15 утра я уже в спортзале. А четыре года назад еще и увлекся горными лыжами. Правильнее сказать, дети поставили: стали подрастать, освоили сноуборд, и желание проводить совместно каникулы заставило отправиться на горные склоны. Постепенно собралась компания товарищей, разделяющих мое увлечение. Катался в Корее и Японии, Швейцарии и Австрии, на Камчатке. А недавно открыл для себя Южно-Сахалинск. Очень удобно: в пятницу вылетаешь – в воскресенье возвращаешься. Отличные трассы, адекватные цены и ощущение настоящей зимы.

Кого-то в горных лыжах привлекает драйв, всплеск адреналина. Я же не люблю быструю езду и получаю удовольствие от другого – от созерцания нереальной красоты горных пейзажей, от того, что вроде вокруг много людей, но в то же время ты наедине с собой... Ну а если захочется ощущений поострее – всегда можно отправиться на «черную» трассу.

Полезно ли мое увлечение для бизнеса? Безусловно. Возвращаешься отдохнувшим, полным сил и энергии, с четким убеждением, что не бывает неразрешимых вопросов. Причем иногда решение приходит прямо во время катания. Порой кажется, что трассу выучил наизусть, но нет – спускаешься с другого края, и неожиданно для себя видишь что-то новое. Так и в бизнесе. Почему бы не посмотреть на привычный порядок вещей под другим углом зрения? Отлично работает.

Дмитрий СОЛОВЕЦ, управляющий филиалом - директор РЦ «Дальневосточный» банка «Интеза» (Владивосток):

– Когда я начинаю думать о том, сколько лет занимаюсь любимым делом, то душа немного артачится называть его обтекаемым словом «хобби». Тем более когда речь идет о РЫБАЛКЕ. Именно так, большими буквами. Рыбалке во всех ее проявлениях.

Рыбалка зимняя, рыбалка летняя, рыбалка морская… Но самая захватывающая, рождающая адреналин в крови и чувство полного единения с природой, на мой взгляд, это горная рыбалка. Минувшей осенью, совершая двадцатый сплав, я даже отметил своеобразный юбилей, связанный с горной рыбалкой на сноровистых реках Дальнего Востока. А это значит, что минимум 140 дней своей не такой уж долгой жизни я провел вдали от дома, семьи, работы, в объятиях нашей прекрасной дальневосточной тайги. Непосвященному человеку очень трудно понять, насколько это здорово. Впрочем, не менее прекрасно и возвращение домой, где тебя любят и ждут – как тебя самого, так и твои рассказы о новых приключениях. Такое вот двойственное чувство…

Рыбалка – это состояние души человека. И когда в суете будничных дней ты вдруг начинаешь слышать неведомый и необъяснимый зов, когда тебя начинают одолевать таежные думы, когда руки опять хотят взять в руки спиннинг, понимаешь: все! Пора собираться в дорогу, обзванивать своих друзей (а это без малого более 20 единомышленников) и выбирать новый маршрут для своих странствий.

Ну, а когда хочется испытать ощущение скорости, свободного полета, немного почувствовать себя птицей, летящей с вершин, то выручают горные лыжи, и это тоже очень захватывает. Здесь есть большое преимущество – я могу взять с собой всю свою семью, так как и жена, и двое сыновей – горнолыжники.

Владимир СЕЛИВАНОВ, управляющий региональным офисом ВТБ24 в Южно-Сахалинске:

– Мое спортивное увлечение – мотокросс. Увлекся им еще в студенческие годы в Хабаровске. В 2009 году переехал на Сахалин и продолжил заниматься хобби. Неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Хабаровского края и Сахалинской области по мотокроссу, несколько раз попадал на пьедестал почета по итогам соревнований в Приморье.

Этот спорт требует прежде всего выносливости. И сейчас, в свои 43 года я понимаю, что регулярные тренировки – это стопроцентный способ быть в хорошей физической форме. А если вспомнить одно высказывание: «Руководитель должен быть здоров!», то значит, спорт идет на пользу и делу, которым ты занимаешься. Своим молодым коллегам по работе и друзьям в разговорах о нехватке времени я говорю о том, что наша жизнь зависит от нас самих. Всегда можно совмещать и работу, и увлечения. Именно наше желание – главный источник сил и мотиватор как в преодолении трудностей и усталости, так и в достижении результатов.

Никита ПРИСТАВКО, коммерческий директор компании RTC, к.м.с. по водно-моторному спорту класса аквабайк (Владивосток):

– Аквабайком я занялся четыре года назад и сегодня уже не представляю себя без этого вида спорта, являющегося к тому же отличной формой досуга. Вхожу в команду Лиги ДЖЕТ 25 – филиала IJSBA в России, выступаю на различных соревнованиях, в т. ч. стараюсь не пропускать Международный чемпионат по аквабайку в Таиланде, где разыгрывается Королевский кубок мира. Сейчас готовимся к Чемпионату мира по офшорным гонкам – 2012 IJSBA Offshore World Championships, который в этом году впервые пройдет во Владивостоке. Он не только позволит повысить уровень дальневосточных спортсменов, но и несет большую социальную нагрузку, в т. ч. способствует развитию въездного туризма в крае: в том же Таиланде подобные соревнования собирают десятки тысяч зрителей.

Помимо того, что этот вид спорта приносит сумасшедший драйв, позволяет получить здоровую дозу адреналина и утолить жажду скорости и соперничества, он доставляет еще и море удовольствия, поскольку это одновременно и тренировки, и отдых. Водная стихия обеспечивает мощную эмоционально-психологическую разгрузку, дарит умиротворенность, отрешенность от повседневной рутины и словно просветляет сознание. Еще один несомненный бонус – общаясь с такими же увлеченными людьми, я расширяю круг знакомых, что в итоге оказывается полезным и для бизнеса.

Владимир НЕЙЖМАК, исполнительный директор компании «Канцелярская крыса» (Владивосток):

– Сколько себя помню, увлекаюсь рыбалкой: родился я на берегах реки Кубань, и уже лет с четырех начал разделять увлечение отца. В Приморье предпочтение отдаю горным рекам севера края. Совершенно потрясающее место открыл благодаря жене (она родом из Чугуевского района) – деревня Ленино в 20 километрах от основной трассы. Реки Уссури и Павловка – именно те места, где отключаешься буквально от всего, чему, кстати, способствует и отсутствие сотовой связи.

Количество пойманной рыбы не имеет значения – не больше, чем нужно. Хариус, ленок – лучше этой речной рыбы нет, пожалуй. К сожалению, с каждым годом все меньше времени удается выделять на любимое занятие – жизнь диктует свои правила и свой режим, но как только появляется свободное время – восемь часов, и я там, даже если необходимо на следующий день возвращаться в город. И, как ни странно, зачатки практически всех удачных проектов в бизнесе появлялись именно во время таких поездок.

А вот увлечение охотой, которому раньше также отдавал немало времени, сошло на нет: постепенно приходит понимание того, что убийство животных или птиц в угоду азарту или самолюбию, но никак не реальной потребности, ведет к разрушению личности.

Алексей ИСАКОВ, директор Владивостокского филиала ФГ «Брокеркредитсервис»:

– Я мог бы долго и увлеченно рассказывать о своих достижениях на рыбалке – ловле рыбы руками или трофеях – змееголовах размером с подростка; о «покатушках» на сноуборде с гористых склонов Аляски. Но в последнее время мне ближе… деревянное домостроение. Начну с того, что я построил бревенчатый дом по собственному проекту и наслаждаюсь вместе с семьей и друзьями его уютом с 2003 года. С тех пор мне удалось простроить гараж на две машины с автоматическими воротами, оригинальный дровяник и ряд других более мелких проектов. В наше время богатый выбор и инструментов, и материалов, поэтому, если это дело нравится, душа поет!

Здесь важен и запах дерева, и качественный спил. Конечно, приходится учиться некоторым тонкостям этого мастерства – но, как и в любом деле, если оно нравится, то оно и спорится! Кстати сказать, во время строительства гаража мне пришлось научиться сварке, заливке бетона, кровельному монтажу – в общем, полному комплексу строительных работ.

Каждый, кто впервые входит в наш деревянный дом, восторгается видом кругляка, поскрипыванием половиц. Счастливы и мы. Дом живет и дает стимул к жизни: продолжать сажать деревья, которых мы с тестем высадили уже несколько десятков, и растить сына с дочкой вместе с любимой супругой, которая тоже принимала непосредственное участие на отдельных этапах и была самым настоящим прорабом во время строительства.

Александр КАЛИНСКИЙ, компания «БИТРОНИКС» (Владивосток):

– Для того чтобы поддерживать форму, помимо обычного посещения спортзала в теплое время года катаюсь на водном мотоцикле и вэйкборде, а зимой – вот уже пять лет – отдаю предпочтение сноуборду. Пробовал кататься в разных местах, в т. ч. и в России, даже специально летал в Байкальск, но в итоге понял, что лично для меня нет ничего лучше Японии. Даже пара недель, проведенных там, заряжают энергией на всю зиму, спасая от сезонной хандры. Поэтому ежегодно в январе летаю в Страну восходящего солнца, каждый раз на разные курорты. Был на Хоккайдо, в Нагано, в частности, катался по трассам зимних Олимпийских игр 1998 г. в Хакуба: удивительные ощущения – высота крайней точки почти 3000 метров, идеальный климат, природный снег, отличные трассы и развитая инфраструктура.

Приятные физические нагрузки, свежий воздух, захватывающие пейзажи – что может быть лучше для полноценного отдыха и приведения мыслей в порядок? Честно говоря, в отпуске стараюсь о работе совсем не думать, но по возвращению, словно сами собой, возникают ответы на вопросы, которые давно искал.

«Дальневосточный капитал».

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