Какие свои начинания дальневосточники считают успешными

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 17 Ноября, 17:25 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 900 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
16.11 |
Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Амурской области в хранении агрохимикатов
16.11 |
Резидент ТОР в Якутии планирует увеличить площадь теплиц в десять раз
16.11 |
До конца 2018 года на Дальнем Востоке будут созданы три туристско-рекреационных кластера
16.11 |
Фестиваль "Вместе медиа. Дальний Восток" готовится к открытию во Владивостоке
16.11 |
Хабаровский край предлагает создать новую ТОР
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:30
Металлург уступил Приморье капитану Новый глава края получил от полпреда ТРУТНЕВА мастерок для достройки "Хаяттов"
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
17 Ноября 2017, 13:20 | Вкус жизни |

Какие свои начинания дальневосточники считают успешными

Деловой журнал "Дальневосточный капитал" провел опрос читателей

Когда человек понимает, что уже не может вернуться к привычному, и осознает ответственность за выбор новой дороги, он может кардинально изменить свою судьбу. Каждый из нас переживал подобное состояние, подразумевающее выбор нового проекта, который приводит к успешному или не очень результату. Люди постоянно ломают голову над вопросом, как сделать успешным очередной начинание, хотя ответ на самом деле прост: в основе успеха лежит горячее желание и продуманная цель. Деловой журнал «Дальневосточный капитал» провел опрос читателей и узнал, какие свои начинания дальневосточники считают успешными.


 

Анатолий БЕЛЯЕВ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, д.м.н., профессор, главный специалист по реабилитации и по остеопатии Минздрава России по Дальнему Востоку, заслуженный врач Российской Федерации:

- Моим успешным начинанием я могу назвать создание службы мануальной терапии, а затем остеопатии на Дальнем Востоке. Это было сделано впервые в нашем федеральном округе, и я со своей командой смог подготовить огромное количество специалистов. Таким образом, мы достигли самой большой плотности мануальных терапевтов и остеопатов на 100 тысяч населения в России, и Владивосток называют второй столицей остеопатии после Санкт-Петербурга. Врачи, которых мы обучили, помогают пациентам, снимают боль, и это значительно влияет на состояние здоровья дальневосточников. Они работают и в Приморье, и в других городах России и за рубежом: их знают и принимают на хорошие позиции, поскольку у них есть конкурентное преимущество перед другими врачами. Многие из этих специалистов, пройдя переобучение, нашли свою судьбу. Некоторые из них уже ушли из медицины, другие хотели оставить здравоохранение, но новое направление позволило им найти себя и помогать людям. За эту проделанную работу меня в свое время наградил президент почетным званием «Заслуженный врач России».

Другим своим успешным начинанием я считаю открытие 20 лет назад Института вертеброневрологии и мануальной медицины во Владивостоке, который за годы работы принял тысячи пациентов и стал клинической базой для подготовки специалистов. С единомышленниками мы смогли организовать самый большой в мире детский центр остеопатии, и мы принимаем 30-40% всех родившихся деток во Владивостоке. Мы также проводим большую благотворительную работу, и это то, что дает радость в жизни, возможность смотреть на мир широко открытыми глазами. Мы востребованы и помогаем людям».

 


 

Марина ПАК, организатор творческого сообщества «Красная нить»:

- Организация сообщества «Красная нить» и попытка внедрить новые форматы выставок на Дальнем Востоке - мое глобальное начинание, которое пока сложно назвать успешным. Но через какое-то время, я верю, оно принесет свои плоды и проект раскрутится на полную мощность. Мне хотелось отойти от советской атмосферы, царящей на наших выставочных пространствах, и сделать из выставок действительно интересное мероприятие, где люди бы имели свободный доступ к авторам картин и произведениям искусства. Пять уже прошедших выставок под эгидой «Красной нити» задействовали для этих целей нетрадиционные выставочные пространства в виде кафе и небольших помещений. Также мы постарались внедрить новые форматы, которые подключают не только визуальные ощущения зрителя, но и задействуют другие чувства: обоняние, осязание.

Такой подход подразумевает и другое отношение к искусству: оно не должно быть ненужным, его необходимо продавать. Например, привлекать к выставкам крупные бренды, которые впоследствии смогут размещать понравившиеся работы художников на упаковках своей продукции. Но в настоящий момент мы еще до этого не доросли - нам не хватает знаний. Значительно тормозит развитие таких проектов и общий депрессивный настрой самих художников и отказ работать много и продуктивно. Творческие личности приводят в пример Ван Гога и верят, что искусство рождается в страданиях. А в основе успехов творческих проектов лежит не страдание, а постоянная работа и деловой подход, который почему-то считается несовместимым с искусством. Поэтому я сегодня буквально по крупицам собираю людей прогрессивных, которые заинтересованы в развитии новых выставок и выставочных пространств. И, к счастью, благодаря энтузиазму этих людей, нам удается организовывать необычные выставки, которые путем проб и ошибок ведут нас к новым форматам. Думаю, что через какое-то время они будут пользоваться популярностью у людей и создадут пространство, где эстетическое удовольствие успешно соседствует с коммерцией.

 


 

Сергей СУХОВ, директор ООО «СтройТорг»:

- Моим самым успешным начинанием стало открытие компании «СтройТорг». Открыть собственный бизнес не так сложно, как кажется, но большинство начинающих предпринимателей не знают, с чего именно нужно начать и какую сферу бизнеса выбрать. У меня такой проблемы не было - мой отец работал инженером в небольшой компании, и после того как начались проблемы с выплатой заработных плат, а сфера его обязанностей постоянно росла, мы решили организовать собственное семейное предприятие. Безусловно, в бизнесе были свои взлеты и падения, и я не могу сказать, что мы создали какую-то уникальную компанию. Но она востребована, а значит, у нас все получилось.

 


 

Эльвира ЛИС, идейный вдохновитель кофе-студии «Лисья нора», управляющая кафе «Теремок», руководитель сети «Магазинчиков японских товаров»:

- Для меня бизнес - успешное начинание. Это не только работа, позволяющая получать деньги, это - образ жизни, возможность создать что-то полезное и хорошее для окружающих. Неслучайно свою деятельность связываю с развитием. Буквально недавно вернулась с крупнейшей в России выставки для ресторанов, кафе и баров «ПИР», посещала «Продэкспо-2017». Подобные мероприятия помогают получить информацию о прогрессивном опыте, перенять креативные решения в ресторанном бизнесе, а значит, сделать во Владивостоке что-то новое.

А что касается другого направления моего дела - ретейла... На базе «Владснаб», антураж которой не отличается идеалом, можно торговать в контейнере и получать прибыль, аналогичную той, что и в прилично оформленной торговой точке. Но, полагаю, успешный торговый бизнес должен уйти от формулы: «купил-продал», в нем должна быть заложена особая подача товара или услуги, благожелательное отношение продавцов и владельца бизнеса к своему делу. Мы должны не просто продать и забыть, а заботиться о наших покупателях. Важна в любом начинании и команда. А собрать ее - очень долгий труд. Нужно увидеть потенциал человека и его развить, и он потом на работу бежит как на праздник. Соответственно, и я, как руководитель, могу на него опереться.

Мои устремления всегда связаны с созданием благодушной окружающей среды вокруг бизнеса - автоматические жалюзи, которые открываются нажатием кнопки, современное программное обеспечение, которое помогает сотрудникам в работе, словом, все, чтобы в моих кафе или магазинах было приятно находиться посетителям и комфортно работать специалистам. Лестно, если другие бизнесмены, смотря на мой опыт, говорят: «Хотелось бы сделать так же». Идея сделать что-то хорошее для окружающего пространства постоянно толкает меня вперед. Всегда есть чему поучиться, всегда надо совершенствоваться. Если ты расслабился, ты остановился. Хочу, чтобы свое дело появилось и у старшего сына, поэтому готовлю для него небольшое бизнес-направление, которое он должен развить самостоятельно.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: опрос 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика