|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 17 Ноября, 17:25 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Какие свои начинания дальневосточники считают успешными
Когда человек понимает, что уже не может вернуться к привычному, и осознает ответственность за выбор новой дороги, он может кардинально изменить свою судьбу. Каждый из нас переживал подобное состояние, подразумевающее выбор нового проекта, который приводит к успешному или не очень результату. Люди постоянно ломают голову над вопросом, как сделать успешным очередной начинание, хотя ответ на самом деле прост: в основе успеха лежит горячее желание и продуманная цель. Деловой журнал «Дальневосточный капитал» провел опрос читателей и узнал, какие свои начинания дальневосточники считают успешными.
Анатолий БЕЛЯЕВ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, д.м.н., профессор, главный специалист по реабилитации и по остеопатии Минздрава России по Дальнему Востоку, заслуженный врач Российской Федерации:
- Моим успешным начинанием я могу назвать создание службы мануальной терапии, а затем остеопатии на Дальнем Востоке. Это было сделано впервые в нашем федеральном округе, и я со своей командой смог подготовить огромное количество специалистов. Таким образом, мы достигли самой большой плотности мануальных терапевтов и остеопатов на 100 тысяч населения в России, и Владивосток называют второй столицей остеопатии после Санкт-Петербурга. Врачи, которых мы обучили, помогают пациентам, снимают боль, и это значительно влияет на состояние здоровья дальневосточников. Они работают и в Приморье, и в других городах России и за рубежом: их знают и принимают на хорошие позиции, поскольку у них есть конкурентное преимущество перед другими врачами. Многие из этих специалистов, пройдя переобучение, нашли свою судьбу. Некоторые из них уже ушли из медицины, другие хотели оставить здравоохранение, но новое направление позволило им найти себя и помогать людям. За эту проделанную работу меня в свое время наградил президент почетным званием «Заслуженный врач России».
Другим своим успешным начинанием я считаю открытие 20 лет назад Института вертеброневрологии и мануальной медицины во Владивостоке, который за годы работы принял тысячи пациентов и стал клинической базой для подготовки специалистов. С единомышленниками мы смогли организовать самый большой в мире детский центр остеопатии, и мы принимаем 30-40% всех родившихся деток во Владивостоке. Мы также проводим большую благотворительную работу, и это то, что дает радость в жизни, возможность смотреть на мир широко открытыми глазами. Мы востребованы и помогаем людям».
Марина ПАК, организатор творческого сообщества «Красная нить»:
- Организация сообщества «Красная нить» и попытка внедрить новые форматы выставок на Дальнем Востоке - мое глобальное начинание, которое пока сложно назвать успешным. Но через какое-то время, я верю, оно принесет свои плоды и проект раскрутится на полную мощность. Мне хотелось отойти от советской атмосферы, царящей на наших выставочных пространствах, и сделать из выставок действительно интересное мероприятие, где люди бы имели свободный доступ к авторам картин и произведениям искусства. Пять уже прошедших выставок под эгидой «Красной нити» задействовали для этих целей нетрадиционные выставочные пространства в виде кафе и небольших помещений. Также мы постарались внедрить новые форматы, которые подключают не только визуальные ощущения зрителя, но и задействуют другие чувства: обоняние, осязание.
Такой подход подразумевает и другое отношение к искусству: оно не должно быть ненужным, его необходимо продавать. Например, привлекать к выставкам крупные бренды, которые впоследствии смогут размещать понравившиеся работы художников на упаковках своей продукции. Но в настоящий момент мы еще до этого не доросли - нам не хватает знаний. Значительно тормозит развитие таких проектов и общий депрессивный настрой самих художников и отказ работать много и продуктивно. Творческие личности приводят в пример Ван Гога и верят, что искусство рождается в страданиях. А в основе успехов творческих проектов лежит не страдание, а постоянная работа и деловой подход, который почему-то считается несовместимым с искусством. Поэтому я сегодня буквально по крупицам собираю людей прогрессивных, которые заинтересованы в развитии новых выставок и выставочных пространств. И, к счастью, благодаря энтузиазму этих людей, нам удается организовывать необычные выставки, которые путем проб и ошибок ведут нас к новым форматам. Думаю, что через какое-то время они будут пользоваться популярностью у людей и создадут пространство, где эстетическое удовольствие успешно соседствует с коммерцией.
Сергей СУХОВ, директор ООО «СтройТорг»:
- Моим самым успешным начинанием стало открытие компании «СтройТорг». Открыть собственный бизнес не так сложно, как кажется, но большинство начинающих предпринимателей не знают, с чего именно нужно начать и какую сферу бизнеса выбрать. У меня такой проблемы не было - мой отец работал инженером в небольшой компании, и после того как начались проблемы с выплатой заработных плат, а сфера его обязанностей постоянно росла, мы решили организовать собственное семейное предприятие. Безусловно, в бизнесе были свои взлеты и падения, и я не могу сказать, что мы создали какую-то уникальную компанию. Но она востребована, а значит, у нас все получилось.
Эльвира ЛИС, идейный вдохновитель кофе-студии «Лисья нора», управляющая кафе «Теремок», руководитель сети «Магазинчиков японских товаров»:
- Для меня бизнес - успешное начинание. Это не только работа, позволяющая получать деньги, это - образ жизни, возможность создать что-то полезное и хорошее для окружающих. Неслучайно свою деятельность связываю с развитием. Буквально недавно вернулась с крупнейшей в России выставки для ресторанов, кафе и баров «ПИР», посещала «Продэкспо-2017». Подобные мероприятия помогают получить информацию о прогрессивном опыте, перенять креативные решения в ресторанном бизнесе, а значит, сделать во Владивостоке что-то новое.
А что касается другого направления моего дела - ретейла... На базе «Владснаб», антураж которой не отличается идеалом, можно торговать в контейнере и получать прибыль, аналогичную той, что и в прилично оформленной торговой точке. Но, полагаю, успешный торговый бизнес должен уйти от формулы: «купил-продал», в нем должна быть заложена особая подача товара или услуги, благожелательное отношение продавцов и владельца бизнеса к своему делу. Мы должны не просто продать и забыть, а заботиться о наших покупателях. Важна в любом начинании и команда. А собрать ее - очень долгий труд. Нужно увидеть потенциал человека и его развить, и он потом на работу бежит как на праздник. Соответственно, и я, как руководитель, могу на него опереться.
Мои устремления всегда связаны с созданием благодушной окружающей среды вокруг бизнеса - автоматические жалюзи, которые открываются нажатием кнопки, современное программное обеспечение, которое помогает сотрудникам в работе, словом, все, чтобы в моих кафе или магазинах было приятно находиться посетителям и комфортно работать специалистам. Лестно, если другие бизнесмены, смотря на мой опыт, говорят: «Хотелось бы сделать так же». Идея сделать что-то хорошее для окружающего пространства постоянно толкает меня вперед. Всегда есть чему поучиться, всегда надо совершенствоваться. Если ты расслабился, ты остановился. Хочу, чтобы свое дело появилось и у старшего сына, поэтому готовлю для него небольшое бизнес-направление, которое он должен развить самостоятельно.
- Какие свои начинания дальневосточники считают успешными
- Владивосток в управляемом заносе
- От наемного работника - к предпринимателю
- Самый важный человек компании
- "Остров Врангеля" - он такой один
- ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?
- Чего ждут дальневосточники от 2017 года
- "Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год
- Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой?
- Сфера культуры получит приоритетное финансирование на Дальнем Востоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.