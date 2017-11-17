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Вкус жизни
19 Декабря 2017, 17:35 | Вкус жизни

Быть здоровым - это здорово

Для кого-то даже небольшие физические нагрузки - это тяжкий труд, для других - источник отличного настроения, обеспечивающий энергетическую подзарядку. Здоровый образ жизни, спорт или просто "мягкий" фитнес - это абсолютно личный выбор каждого из нас. Так же, как и пристрастие к дивану с телевизором, а интерес к спорту - только просмотр футбольных или хоккейных матчей. Когда же приходит осознание того, что быть здоровым - это здорово? Когда уже закололо, защемило, перестало сгибаться? Когда начинаешь понимать, что твое муторное физическое состояние мешает жить и принимать верные решения?

Хорошо, если раньше, считают читатели «Дальневосточного капитала». И своим примером убеждают в том, что здоровый образ жизни - это не в тягость, а в радость.

 

Майя ДАНИЛОВА, первый заместитель министра экономического развития Республики Саха (Якутия):

 


 

- Привычка держать себя в хорошей физической форме, мне кажется, сформировалась у меня с рождения. А сейчас, когда у меня уже трое детей, я просто обязана быть здоровой, энергичной, хорошо выглядеть. Иначе просто ни на что сил не хватит - ни на семью, ни на работу, которая в моем случае не ограничивается рамками рабочего дня. Ее всегда много: и компьютер, и сидение за столом - это с утра до позднего вечера.

Признаюсь, мне всегда нравилось заниматься спортом, и в частности бегом. Я получаю от этого просто огромное удовольствие и уже не могу по-другому - мне нужно каждый день активно двигаться… Хотя бы утренняя пробежка или часовое занятие в спортзале. Где бы я ни была - в родном Якутске, в командировке в столице или в отдаленном улусе республики, я выкраиваю на это время. Вот и сейчас вы меня застали в поздний час на работе, куда я вернулась после спортзала, чтобы доделать срочные дела (смеется)….

При любом графике нужно выкраивать на себя время, это к тому же «освежает» голову, заставляет лучше думать. А еще лучше, просто ставить спорт в график жизни, и когда начинаешь его придерживаться, понимаешь, что не все так уж и сложно. В спортзале я провожу час - утром или вечером. Летом отлично заниматься на открытом воздухе, у нас в Якутске замечательная набережная, которую давно облюбовали энтузиасты здорового образа жизни. Зимой - в 6 утра иду в гараж и по туманному от мороза спящему городу еду на крытый стадион. Сейчас у нас таких много, и с 6 до 8 утра вход для граждан в них совершенно свободный. И если раньше на утренних тренировках были лишь единицы, то сегодня нас уже много - бежим, здороваемся друг с другом, желаем хорошего дня - чем не эмоциональная подзарядка?

Сегодня у нас в министерстве экономического развития спорт становится популярным занятием. Может быть, и мой пример как руководителя здесь сыграл свою роль. Тормошу коллег, мы все чаще проводим спортивные соревнования. Недавно вместе пробежали трейл-полумарафон. Я даже не ожидала, что так активно коллеги откликнутся, и будет так много народу в этом участвовать. У нас появился хороший спортзал, в котором можно командные соревнования проводить. Так вот мы уже вызывали на поединки коллег из других ведомств - МФЦ, министерство имущественных и земельных отношений. Отлично провели время, заложили хорошие традиции, получили физическое и душевное удовольствие.

 

Игорь РЫТИКОВ, начальник техотдела компании «Виорд»:

 


 

- Моя жизнь строится по графику: дом, работа, спорт. Можно в обратном порядке, потому что занятия спортом являются неким стержнем, вокруг которого все выстраивается. Дружить со спортом я начал с детства. Занимался биатлоном, русской лаптой, футболом, принимал участие в соревнованиях всех уровней: районных, городских, краевых, всероссийских. С тех пор привык быть дисциплинированным и целеустремленным. В спорте любого уровня иначе нельзя. Здесь нужно ставить цели и целенаправленно добиваться их. В данном случае и процесс, и результат доставляют почти одинаковое удовольствие. Ты чувствуешь себя здоровым, способным чего-то добиваться.

Сейчас мое главное увлечение - баскетбол. В Хабаровске любительский баскетбол развит очень хорошо. Здесь две федерации по баскетболу, краевая и городская, и целых две баскетбольных лиги, в них играют люди разных возрастов - от воспитанников ДЮСШ до зрелых ветеранов. Плюс краевые и региональные соревнования различных рангов. Так что, скучать некогда.

Занятия физкультурой и спортом являются объединяющим началом. Ты постоянно находишься в спортивном коллективе, живешь общими устремлениями, вместе радуешься победам и переживаешь неудачи. Это дает жизни удивительный эмоциональный окрас, постоянное ощущение полноты своего бытия и нужности. Для себя я давно сделал вывод, что это хобби дает мне неиссякаемую энергетику для остальных областей моей жизни.

 

Андрей СТАРОВОЙТОВ, генеральный директор ООО «ТД Молоко»:

 


 

- Спортом я начал заниматься с первого класса. Родители отдали в спортивную школу в городе Смоленске на секции по плаванию и баскетболу. Через год я сделал самостоятельный выбор - стал заниматься баскетболом. Это определило выбор моего спортивного хобби на всю жизнь, которая оказалось тесно связанной с занятиями спортом, физкультурой и фитнесом.

Во время учебы в школе я активно занимался баскетболом, участвовал в соревнованиях на первенство города, Смоленской области, в зональных и всесоюзных юношеских турнирах. Во время учебы в военном училище связи со спортом не прерывал. Хорошая физическая форма, терпение, целеустремленность, жажда победы оказали существенное влияние и на мою военную карьеру. Правда, служебных забот было столько, что спортивные занятия отошли на второй план, но все равно зарядка и закаливание оставались в основе личностного развития всегда.

После увольнения из вооруженных сил я занялся бизнесом и понял, что нужно возвращаться в большую спортивную жизнь для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме и позитивном эмоциональном состоянии. Без этих основополагающих принципов вести дела трудно, потому что бизнес связан с постоянными стрессами, психологическими и физическими перегрузками. Успеха в нем без твердой воли и крепкой руки не добьешься.

Сначала я вернулся в баскетбол, стал принимать участие в городских турнирах, проводимых Федерацией баскетбола Хабаровска, краевых ветеранских соревнованиях. Однако от больших физических нагрузок, а игра в баскетбол - вещь энергозатратная, стали преследовать травмы. Знакомый врач посоветовал заняться фитнесом, чтобы укрепить мышечный корсет, избавиться от лишнего веса.

И вот уже в течение почти двух лет к занятиям по баскетболу добавились трехразовые тренировки в фитнес зале. У меня есть тренер, который расписывает каждое занятие, дозирует нагрузки. Эти тренировки стали для меня важной частью жизни. И результаты сказались уже через несколько месяцев после начала занятий фитнесом: практически исчезли травмы, тело окрепло, заметно улучшилось настроение.

Я получаю большое удовольствие от любого вида физических нагрузок. С удовольствием плаваю, катаюсь на велосипеде, бегаю. Жить здоровым - это здорово!

 

Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Приморского гарантийного фонда:

 


 

- Вот уже много лет как я каждое утро обливаюсь холодной водой, каждую неделю хожу в баню, пью большое количество чистой воды. Эти действия не требуют от меня каких-то сверх усилий, зато приносят большое удовольствие. К диетам, интенсивным тренировкам в спортзале я прибегаю очень редко, стресса нам всем в обычной жизни и так хватает.

Здоровый образ жизни для меня - это, в том числе, здоровый (позитивный) образ мышления. Мы - не только то, что мы едим. Мы - прежде всего то, что мы думаем. Лицо - это зеркало души, и в 40, 50, 60 лет можно выглядеть и чувствовать себя на 30! При этом особенно не утруждая себя тренировками в спортзале. Поэтому если вы съели лишнее пирожное или не пробежали положенные 5 километров на беговой дорожке - не расстраивайтесь. Устройте себе разгрузочный день - не грузите себя!

Любите себя и будьте счастливы - и вы сохраните здоровье, молодость и красоту на долгие годы.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: спорт  порос 


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