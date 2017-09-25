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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Октября, 20:30 |
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Владивосток в управляемом заносе
Автомобильный спорт - особый вид состязаний, который приносит незабываемые эмоции и болельщикам, и самим пилотам. Один из самых зрелищных видов таких соревнований - дрифтинг, поскольку машины держатся на грани, проходя повороты на максимально возможной скорости в управляемом заносе. Звуковое сопровождение этому действию соответствующее: крики дрифт-фанатов, рев моторов, пронзительный визг шин автомобилей. Именно в такой обстановке спортсмены со всего Дальнего Востока встречаются в столице Приморья, чтобы поучаствовать в крупнейших автомобильных состязаниях федерального округа.
Весна для болельщиков и пилотов Дальнего Востока знаменуется началом дрифт-сезона. С апреля на площадках Хабаровска и Владивостока стартует российский дрифт серии «Восток». Этапы поочередно проходят то в столице Приморья на базе СТК «Приморское кольцо», то в столице ДФО на арене «Ерофей». Осенью, после финала соревнований, пилоты «РДС Восток», а также другие дрифтеры со всей России, получают возможность соревноваться со спортсменами из Японии (родины дрифтинга) на Pacific D1PrimRing GP. По словам экспертов, это одно из ярчайших автоспортивных событий в нашей стране.
Как рассказал руководитель ГК «Сумотори» и учредитель СТК «Приморское кольцо» Виталий ВЕРКЕЕНКО, комплекс был создан для развития культуры: спортивной, чтобы вывести пилотов на новый уровень, зрительской - научить получать удовольствие от ярких, зрелищных событий, и культуры бизнеса - дать возможность использовать площадку в маркетинговых стратегиях. «Созданная площадка пользовалась успехом, затем появился свободный порт Владивосток, режим которого значительно улучшил бизнес-модель, затем упрощенный визовый режим, и мы смогли масштабировать спортивно-технический комплекс в туристско-рекреационный кластер, украшением которого стала международная дрифт-битва мирового стандарта D1», - отметил Виталий Веркеенко.
В этом году Pacific D1PrimRing GP, прошедший 15-17 сентября, посетили более 20 тысяч человек, еще около 300 тысяч следили за ходом битвы онлайн. Среди российских фанатов можно было видеть японцев, приехавших поддержать своих соотечественников. А участниками соревнований стали более 50 гонщиков из 4 стран мира: России, Японии, Китая и Таиланда. Как и прошлые годы, золото соревнований увезли на родину дрифта, в этот раз обладателем главного приза стал Хидеюки ФУДЗИНО. Впервые за всю историю соревнований на пьедестал взошел российский пилот - красноярец Дамир ИДИЯТУЛИН, который занял второе место. Тройку лидеров замкнул Масато КАВАБАТА.
Дрифт-соревнования становятся привлекательной туристической «фишкой» Владивостока. «Гонками увлекаются туристы особой категории. А одной из наших целей является повышение уровня туристов. Но чтобы этого добиться, необходимо соответствовать и предлагать правильные продукты в виде мероприятий высокого уровня», - считает Дарья ГУСЕВА, директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».
По ее словам, сегодня автоспорт привлекает больше россиян, а для увеличения числа гостей со всего мира нужна дополнительная гостиничная инфраструктура, проведение съемок телепередач и других мероприятий, привлекающих больше внимания к автоспорту. Впрочем, по словам генерального менеджера D1 Оя ТОШИЮКИ, СТК «Приморское кольцо» как площадка для дрифтинга уже прекрасно зарекомендовала себя, и организаторы гонок D1 Grand Prix (чемпионат профессионального дрифта, проходящий в Японии) всерьез задумываются о том, чтобы перенести один из этапов во Владивосток. «Благодаря электронной визе, мы имеем возможность без труда привезти даже японских болельщиков, - отметил Тошиюки. - Таким образом мы хотим показать, что Владивосток - безопасный европейский город, который может стать местом проведения дрифт-соревнований международного уровня. Для этого здесь есть все условия».
«Приморское кольцо» выступает постоянным местом тренировок пилотов из Приморья и объектом зависти спортсменов из других регионов. Побывав на соревнованиях серии «Восток» или D1, многие активисты, вернувшись на малую родину, стараются воссоздать подобную площадку у себя.
Екатерина НОСОВЕЦ, жительница Владивостока, дебютантка «РДС-Восток»:
«Я работаю в медицинской сфере, и моя профессия никак не связана с гонками. Но после того, как в 2012 году я впервые попала на этап «РДС-Восток», влюбилась в эти соревнования с первого взгляда, с первого звука! Именно тогда я задумалась, стоит ли попробовать принять участие. Автомобили мне нравились всегда: вождение - одно из моих самых любимых занятий. И я решилась! У меня пока нет команды профессиональных механиков и партнеров, все вложения в машину и экипировку происходят за счет семейного бюджета. За техническую часть отвечает муж, а я тренируюсь.
Да, это недешевое хобби, но лучше даже не начинать считать свои расходы и не думать о том, сколько тратишь - все равно точных цифр не знает ни один спортсмен. Но все эти деньги стоят того, чтобы их вкладывать в автоспорт - ничто не сравнится с пережитыми эмоциями. Пока стоишь на старте и ждешь отмашки, не чувствуешь волнения. Во время заезда предельно концентрируешься и думаешь только о том, чтобы достойно проехать трек. А самый пик волны адреналина получаешь сразу после заезда, когда расслабляешься на секунду и чувствуешь, как волнение зашкаливает. Именно поэтому я хочу и дальше заниматься автоспортом, расти, развиваться и технически улучшать автомобиль. И, на мой взгляд, «Приморское кольцо» дает начинающим пилотам все, чтобы они развивали свои навыки. В дальнейшем они могут оттачивать мастерство на соревнованиях серии «Восток», «Запад», D1 или даже ездить в Японию, чтобы состязаться с гуру дрифтинга. Было бы желание и достаточное финансирование!»
Среди дальневосточных спортсменов есть и свои признанные дрифт-звезды. К таким относится семейная пара Екатерина и Максим СЕДЫХ из Владивостока, которые ежегодно соревнуются за звание лучшего пилота. По итогам «РДС-Восток - 2017» Екатерина Седых завоевала серебро, уступив первое место мужу.
Алексей КОЗЛОВ, дрифтер из Петропавловска-Камчатского:
«Я с 2009 года занимаюсь дрифтингом, но по факту делаю это нелегально, поскольку на Камчатке нет специально отведенных мест для занятий данным видом автоспорта. В 2014 году нам выделили небольшую площадку, но ее размеры не позволяют тренироваться полноценно и превратить дрифт из увлечения в спорт. В нашем регионе есть серьезные предприниматели, которые могли бы вложить деньги в аналог «Примринга», но пока эта бизнес-идея никого не зажигает, несмотря на большой потенциал: фанатов управляемого заноса на Камчатке хватает. Есть у нас и талантливые спортсмены, которые могли бы составить конкуренцию лучшим пилотам «РДС-Восток». Но ни спонсорской, ни иной поддержки дрифтеры в нашем регионе не получают. А большинство населения, наверное, даже и не может представить, что у нас может быть что-то интересное, кроме леса, вулканов и лосося. Именно поэтому я решил приехать во Владивосток, чтобы принять участие в соревнованиях - финале «РДС-Восток» и D1. Конечно, на победу не рассчитываю - я реально расцениваю свои возможности. Но участие в состязании такого уровня даст мне бесценный опыт».
Принимают участие в дрифт-соревнованиях и молодые пилоты, опыт которых до старта сезона ограничивался тренировочными заездами.
Екатерина СЕДЫХ, дрифтер:
«Я принимаю участие не только в «РДС-Восток», но и в «РДС-Запад», которые проходят на трассах, и могу сказать, что площадка «Приморского кольца» многое прощает: если ты вылетел колесом за нарисованную линию, ничего не случится, но на западе эта ошибка может стать фатальной. Именно поэтому пилоты, желающие развиваться, должны пробовать свои силы и на этих соревнованиях. С другой стороны, дрифт на площадке более зрелищен, и болельщики могут видеть все нюансы автомобильной борьбы. Также на западе идет настоящая гонка вооружений: автомобили скоростные, и в погоне за мощностью разворачивается настоящая война бюджетов. В серии «Восток» в таких скоростях нет необходимости, да и пул спонсоров у нас значительно меньше. Несмотря на то, что Дальний Восток считается богатым регионом, потенциальные партнеры не видят в дрифтинге коммерческого смысла. Поэтому пока на автоспорте у нас не зарабатывают.
Но автоспорт - это моя жизнь, поэтому я продолжаю им заниматься. Дрифтинг непредсказуем, и результаты здесь зависят не только от пилота, но и от технических характеристик: меняется трасса, меняются погодные условия, и соревнования превращаются в лотерею. Накал страстей на пределе, не жалеешь ни себя, ни машину - даже с дымом из-под капота продолжаешь ехать дальше. Конечно же, чувство соперничества сопровождает меня на протяжении всей гонки, и победу близкому человеку намного сложнее простить: он знает меня лучше, чем все остальные, знает мои сильные и слабые стороны. Именно поэтому поражения мужу я воспринимаю более остро. При этом не могу оставить гонку на треке, поэтому в семейной жизни наши спортивные разборки продолжаются».
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА.
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