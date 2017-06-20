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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 02 Июля, 22:42 |
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От наемного работника - к предпринимателю
26 мая в России отметили День предпринимателя. Этот праздник имеет уже десятилетнюю историю - в 2007 году он был учрежден согласно указу президента. С принятием в 1991 году закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» право на открытие бизнеса окончательно закрепилось за каждым изъявившим такое желание гражданином страны.
И с этого момента деловой мир России официально разделился на два лагеря - предпринимателей и служащих, первые из которых создают возможности для бизнеса, а вторые ищут работу на уже существующем бизнес-поле. По словам экспертов, чтобы пройти путь от наемного работника к собственному бизнесу, необходимо иметь специальное мышление, нестандартную картину мира и даже особое состояние души, ведь предпринимательство - это не только ежедневный труд, но и постоянный риск, требующий и обширных знаний, и целого ряда человеческих качеств.
Олег СУШКОВ, директор рекламного агентства «Арт»:
- Подрабатывать начал в 15 лет - помогал разгружать контейнеры на оптовом складе. В институте успел поработать в ночных клубах, казино, затем мне повезло получить место менеджера в крупной компании по продаже строительных материалов. Осознав, что в 22 года не видеть ничего кроме работы - это не то, чего я хочу, устроился торговым представителем и успешно работал в течение трех лет. Идея создать собственный бизнес пришла в 2009 году - съездив в отпуск, увидев в столице множество идей, сервисов, которые не представлены в моем городе, я подумал: почему бы не реализовать их у себя.
Когда вернулся в Магадан, приобрел оборудование для приготовления кислородных коктейлей, которое на правах аренды разместил в кафе и бистро города. От этого имею небольшой, но стабильный доход, который исправно поступает уже семь лет. После успешного первого опыта мы с другом, который тоже горел идеей создать что-то свое, решили начать с создания рекламной площадки в виде сети стендов с бесплатными открытками, привлекающими креативным дизайном, на которых давалась небольшая информация о рекламодателях. За несколько месяцев охватили весь город и поставили стенды везде, где только можно.
Но особого ажиотажа и потока клиентов это предложение не вызвало. Думаю, это распространенная ошибка у начинающих предпринимателей - уверенность в том, что твоя идея будет нравиться остальным так же сильно, как тебе. Осознав, что исходить нужно от потребностей клиентов, а не навязывать им свои, мы проанализировали входящие звонки и поняли, что клиенты, обращающиеся в фирму, работающую с рекламой, хотят напечатать визитки, листовки, сделать вывеску гораздо чаще, чем разместить информацию о себе на открытках. В результате в 2010 году появилось рекламное агентство «Арт». Набираясь опыта и обрабатывая все новые заказы, решили, что сможем еще больше, и стали постоянно расширять список услуг, добиваясь того, чтобы клиент мог обратиться к нам по любому вопросу, связанному с рекламой. В итоге мы поняли, что только увеличиваем цепочку исполнителей до конечного продукта. А это осложняло коммуникации и контроль качества продукта, из-за чего могла пострадать наша репутация и наш клиент. Поэтому к 2012 году остановились на трех направлениях - полиграфии, наружной рекламе и сувенирной продукции. Позже добавилось направление издательства. В таком формате наш бизнес продолжает работать до сих пор.
Предпринимательская деятельность предполагает постоянный поиск новых решений, а сфера услуг диктует поиск новых потребностей рынка, которые можно удовлетворить. Именно поэтому мы с партнером открывали направления, которые на определенном этапе приносили достаточное количество прибыли. Некоторые из них приходилось потом закрывать и создавать что-то новое. Но главное, что нам всегда было интересно. Сложно только начать, а дальше, чем бы ты ни занимался, бизнес-процессы во многом схожи, да и опыт помогает избегать ошибок.
Конечно же, кризис отразился и на нашем рынке - покупательная способность населения сильно упала, и все, кто не производит товары первой необходимости, оказались в затруднительном положении. Порой у нас возникали мысли устроиться на госслужбу и окунуться в стабильность, но минута слабости была недолгой. Я хорошо разбираюсь в том, чем занимаюсь, вижу, куда и как дальше развиваться, поэтому считаю, что мое будущее связано с нашей компанией «Арт».
Виктор ГУТОВ, президент Ассоциации структур безопасности ДФО:
- Как я стал предпринимателем? Решил стать и стал им. До прихода в бизнес служил в правоохранительных органах, дослужился до звания майора. И как только мне начислили самую минимальную пенсию, уволился. Создал свое охранное предприятие. Желание стать предпринимателем появилось еще во времена перестройки, когда в стране стали появляться первые коммерческие компании. Решение о создании своего бизнеса принимал самостоятельно, ведь ответственность за семью лежит на мне. За время работы много раз предлагали сменить сферу деятельности, но другие направления не для меня.
Вадим ПИКАЛОВ, директор ООО «НТур»:
- После института я работал по найму на заводе. Пришел туда обычным инженером и за несколько лет стал начальником отдела снабжения. Но всегда хотелось открыть свое дело, отвечать за свои поступки, а не за бездействие других. Поэтому решил оставить завод и создать компанию.
Первая моя фирма занималась поставками металлических конструкций, просуществовала она около пяти лет. Компания приносила достаточную прибыль и была вполне стабильной. Однако в Приморье изменился финансовый климат, и ее пришлось ликвидировать. Снова ушел работать по найму. Но ощущения, которые остались после работы на себя, меня не оставляли. Решил вновь создать свою фирму, но сменил направление деятельности: из снабжения перешел в туризм. Возможно, сказались мое увлечение охотой и рыбалкой и тяга к путешествиям. Сегодня могу с уверенностью сказать: иметь свой бизнес более выгодно, чем работать по найму, но в разы тяжелее. Однако меня поддерживают семья и друзья, которые прибавляют силы.
Леонид ЗАЛЮБОВСКИЙ, руководитель ООО «Мультиком ДВ»:
- Мои родители - предприниматели, и, наверное, именно поэтому у меня всю жизнь было жгучее желание открыть свое собственное дело. Конечно, мне пришлось работать по найму, потом пройти период работы на родителей, но в данный момент я работаю сам на себя и получаю от этого большое удовольствие. Предпринимательство - это стиль жизни. Ты постоянно развиваешься не только сам, но и развиваешь других людей. Мозг постоянно работает и ищет новые знания, новые предложения, которые найдут отклик на рынке и помогут развить бизнес. Эта работа не заканчивается после 8-часового дня, а продолжается на протяжении всей жизни 24 часа семь дней в неделю без праздников и выходных.
На мой взгляд, человек, который решает стать предпринимателем, должен развивать в себе не только профессиональные знания, которые пригодятся ему в сфере работы, но и не менее важный навык общения с людьми, поскольку с клиентами приходится взаимодействовать постоянно. И даже самым закрытым и необщительным людям придется преодолевать коммуникационный барьер, и чем легче это будет сделать, тем лучше для бизнеса. Мне кажется, предприниматель должен быть еще и немного авантюристом, ведь именно благодаря этому качеству можно задавать новые тренды, создавать инновационные, а порой и по-настоящему революционные решения. Но самое важное - не бояться. Страх возникает постоянно - боязнь не справиться с проектом в одиночку, боязнь риска и прочие фобии напрочь убивают инициативу. А предприниматель должен находить идею и воплощать ее в жизнь.
Руслан БУЛАТОВ, президент группы компаний «Альфа»:
- Конечно, я работал по найму, например, пришел учеником-стажером в частное охранное предприятие, а через несколько лет уже был заместителем директора. Решение создать свою компанию пришло с осознанием перспектив этого бизнеса. Основываясь на своем опыте, я понял, что в ближайшее время некоторые инновации будут востребованы и принесут прибыль. Однако, когда работаешь по найму, все действия приходится согласовывать с руководством, а когда лично возглавляешь компанию, то сам принимаешь решения и несешь за них ответственность. Мне такой подход ближе. Так появилось охранное предприятие «Альфа». Семья меня в этом полностью поддержала, а друзья сказали: «Пробуй!» Бизнес работает уже много лет и со временем вырос в группу компаний. В другие сферы не ухожу, считаю, что работать надо там, где это получается лучше всего.
Наталья Комиссарова.
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