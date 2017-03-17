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18 Апреля 2017, 09:30 | Вкус жизни

Самый важный человек компании

26 апреля весь мир отмечает профессиональный праздник, посвященный секретарям. История секретарского дела насчитывает не одну сотню лет, и до второй половины XIX века считалась исключительно мужской. Впрочем, изобретение телеграфной и телефонной связи открыло эту профессию и для слабого пола - в компаниях потребовались типично женские качества: аккуратность, коммуникабельность, усидчивость.

Практика показывала, что женщина с легкостью может совмещать творческие функции и рутинную работу, упорно и скрупулезно упорядочивая жизнь компании.

Родоначальником чествования секретарей стали США, которые уже более полувека отмечают заслуги этого важного члена любой команды. Инициативу Америки подхватило и бизнес-сообщество Европы и даже наделило секретарей некоторыми привилегиями, позволяющими ярко отмечать этот праздник. В Германии, например, секретарь в День секретаря может обрезать своему шефу галстук, а в Англии только в этот день начальник может пригласить своего секретаря на праздничный обед.

Несмотря на то что в России секретари в свой профессиональный праздник особыми преференциями не пользуются, важность их работы в компании ничуть не умаляется. Ведь они - бойцы невидимого фронта, которые своей уверенной рукой организуют деловые встречи, приводят в порядок документооборот и создают комфортное рабочее пространство для всего коллектива.

Важное звено в цепочке команды


 

Анна ЕРПЫЛЕВА, пресс-секретарь РМОО «Клуб молодых предпринимателей Приморского края»:

- Забавно, но несмотря на то, что моя должность в трудовой книжке значится как «пресс-секретарь», на практике взаимодействие с прессой далеко не первый пункт в списке моих должностных обязанностей. Конечно, есть ряд функций, которые я выполняю всегда - и это моя ответственность, - но часто возникает что-нибудь внезапное, то, что нужно решить оперативно, и ты стараешься это сделать.

Все самое интересное, конечно, было во время подготовки форума «Рост» в 2016 году. Думаю, все, кто когда-либо организовывал крупные мероприятия, меня поймут. Там некогда было выяснять, например, кто должен помочь волонтерам наклеить 1000 бейджей участников и разложить столько же буклетов. Ты видишь, что нужна помощь, - ты идешь и делаешь. Партнеры не успевают вовремя разобрать свой выставочный стенд? - Окей, я уже бегу… И так далее. Да, можно ворчать о том, что это не твоя обязанность, или просто молча уйти, но ты помогаешь, потому что этот проект - твоя отдушина и ты не можешь поступить иначе.

Каждый месяц мы организовываем по 5-7 мероприятий, и каждый раз переживаем: будет ли это интересно и полезно участникам? Сколько будет людей? Останутся ли довольны спикеры?.. И каждый раз, как в первый, радуемся, что мы все собрались, что все прошло хорошо. Встречи с этими людьми и есть то, что вдохновляет и заряжает. Приятно наблюдать, как они обсуждают общие проблемы, шутят о наболевшем, помогают друг другу, учатся и вместе ищут пути, чтобы развивать свое дело и улучшать среду вокруг себя. Я радуюсь этому как звено в цепочке своей команды, не просто как секретарь.

Я полагаю, что в любой профессии важны личностные качества человека. А в профессии секретаря это особенно заметно. Если ты медленно соображаешь, у тебя короткая память, если ты боишься общаться с незнакомыми людьми - вряд ли тебя можно назвать классным сотрудником, вряд ли кому-то ты такой нужен. Секретарь должен быть надежным помощником, на которого можно положиться и доверить любое дело, - собранным и ответственным. Это тот человек, чье отсутствие (например, если он в отпуске) сразу ощущается всем коллективом. Как правило, он в курсе всех дел, знает, где что найти, как выполнить ту или иную задачу или, по крайней мере, у кого это все можно узнать.

Не думаю, что важность этой профессии занижена в обществе. По крайней мере, я не наблюдала каких-либо народных волнений по этому поводу и не замечала презрительных взглядов в свой адрес от людей, которые узнавали, кем я работаю. Хотя я и о празднике День секретаря не знала, причем как международного, так и российского… В любом случае, поздравляю всех секретарей, а заодно и себя.

Универсальный солдат


 

Екатерина ПАНЬШИНА, менеджер по маркетингу и распространению, секретарь редакции ООО «Издательская компания «Золотой Рог»:

- На первый взгляд профессия секретаря не выглядела для меня особо привлекательной. Я пришла в «Золотой Рог» только окончив университет, получив высшее образование по специальности «Издательское дело». На тот момент я видела для себя связь между высшим образованием и будущим местом работы, и мне казалось, что одна из крупнейших издательских компаний на Дальнем Востоке - хорошее место для развития и перспектив. В этом году компании «Золотой Рог» исполняется 25 лет, и, проработав в этой редакции пять лет, понимаю, что не ошиблась с выбором.

Я по-прежнему являюсь секретарем, но уже совмещаю должность менеджера по распространению и маркетолога. Думаю, что секретарь в каком-то смысле - это универсальный солдат, который должен уметь все, ну или почти все. Кажется, что обязанности такого сотрудника малы и незначительны, но стоит уйти в отпуск, и оказывается - все наоборот, и неподготовленному человеку сложно будет заместить опытного секретаря.

В редакции ощущаю себя как дома. Очень важно, когда на работе сотрудника ценят и дают понять это. Я очень часто слышу в свой адрес в редакции положительные отзывы, и это, конечно же, приятно. И мое отношение к коллегам абсолютно такое же. На мой взгляд, очень важно, чтобы в коллективе была дружелюбная атмосфера, построенная на взаимоуважении, уважении к сотрудникам и их обязанностям.

Возможно, значение профессии секретаря в обществе и занижено, только есть ли смысл бороться с этим стереотипом? Главное, как ты выполняешь свои обязанности, так и будут тебя оценивать. В конце концов, не место украшает человека, а человек - место.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: профессия 


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