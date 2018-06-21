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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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03 Марта 2012, 17:25 | Вкус жизни
В Магадане состоялись «Итальянские встречи»
Четверо известных магаданских художников - Владимир МЯГКОВ, Константин КУЗЬМИНЫХ, Юрий ГАЛДИН, Александр МЯГКОВ и издатель Павел ЖДАНОВ - решили завершить год Итальянской культуры и итальянского языка в России любопытной фотовыставкой.
Осенью 2011 года они самостоятельно путешествовали по Аппенинскому полуострову, Сицилии и Капри, фиксируя впечатления и эмоции с помощью фотообъектива. Пиза и Милан, Сиена и Генуя, Неаполь и Рим, Венеция и Флоренция - калейдоскоп ощущений от встречи с этими удивительными городами вылился в «Итальянские встречи».
В результате на выставке в магаданской галерее современного искусства КСК «Металлист» на протяжении всего февраля у северян будет возможность увидеть около восьмидесяти фоторабот большого формата: городские пейзажи и горные ландшафты, великолепные руины древнегреческих и римских форумов, а также сцены из повседневной жизни итальянцев.
«Дальневосточный капитал».
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