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03 Марта 2012, 17:27 | Вкус жизни
Якутские сказители снова в моде
Первый республиканский конкурс сказителей сказок и новелл «Арай биирдэ» направлен на сохранение и популяризацию традиционного устного фольклора Якутии и призван выявить самых талантливых сказителей.
Участников слушало жюри в составе представителей Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Конкурсантов оценивали по следующим критериям: раскрытие темы, сказительское мастерство и артистизм. Было решено проводить этот конкурс ежегодно в Старый Новый год с привлечением широкого круга почитателей сказок, старинных рассказов и новелл. Позже будут выпущены книга и компакт-диск с записью участников «Арай биирдэ».
«Дальневосточный капитал».
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