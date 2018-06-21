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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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03 Марта 2012, 18:25 | Вкус жизни
В Биробиджане почтили память жертв Холокоста
Вечер-реквием памяти жертв Холокоста прошел в Биробиджане. О трагедии евреев в годы Второй мировой войны напоминали кадры кинохроники и артисты, одетые в форму узников концлагерей. Прозвучали песни на языках идиш, иврит и русском.
О Холокосте многие жители столицы Еврейской автономной области знают не понаслышке. И сегодня в городе проживают официально признанные узники фашистских гетто, их дети, внуки и правнуки. Вечер-реквием собрал непосредственных свидетелей Холокоста, представителей поколений среднего возраста и молодежь. Под звуки метронома, отсчитывающего секунды, биробиджанцы стоя почтили память 6 млн евреев, убитых фашистами только за то, что те были другой национальности и другого вероисповедания.
«Дальневосточный капитал».
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