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06 Мая 2012, 18:52 | Вкус жизни

Что заставило бы дальневосточников выйти на демонстрацию?

Несмотря на то что Первомай давно сменил название, превратившись из Дня международной солидарности трудящихся в День весны и труда, ассоциации с этим праздником – обязательные праздничные шествия в колоннах демонстрантов и не менее массовые выезды на дачные участки – до сих пор живут в нашей памяти. А как сегодня отмечают этот праздник читатели «ДК»?

Что вкладывают в понятие «труд» (соцопросы свидетельствуют, что этот термин активно вытесняется словом «бизнес») и что может заставить их выйти на демонстрацию?

Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор ООО «Акцент»
(Владивосток):

– Конечно же, «труд» и «бизнес» для меня это не тождественные понятия. Бизнес – это в первую очередь креатив и администрирование, творческое управление процессом, если хотите, в результате которого должна появиться прибыль, а труд – это, конечно, то, без чего не вытащить рыбку из пруда, но совершенно не направленное на извлечение дохода. Не может, на мой взгляд, быть бизнесом труд учителя или врача. Так что не согласен с теми, кто ставит между этими понятиями знак равенства.

Что же касается того, как я провожу время в начале мая, то вряд ли что-либо заставит меня в этот день выйти на демонстрацию или шествие. Первомай для меня – это обычно первый по-настоящему «теплый» коллективный выезд на природу с ночевкой и первый приморский, а не заграничный загар.

Виталий ТАНЦЮРА, председатель правления
Роял Кредит Банка:

– Первомай отмечаю традиционно: отдыхаем с семьей на природе. Это прекрасный повод, выехать за город, отвлечься от суеты. К демонстрациям и шествиям отношусь спокойно. В нашей стране и в городе живет большое количество людей, для которых демонстрации – это обязательный спутник Первомая. Для одних это действительно удовольствие, праздник, воспоминания о прежних временах; для других – возможность высказать свою гражданскую позицию, для третьих – обязательное условие в рамках их трудовой деятельности. Главное, чтобы все эти шествия и демонстрации проходили мирно и не мешали другим жителям города. Что же касается определения труда, то, в моем понимании, это любая деятельность человека, будь то работа на даче, на заводе или в офисе, – главное, чтобы этот труд был честным.

Лариса ЛОВУШКИНА, директор консалтингового агентства IMCommunications
(Владивосток):

– Демонстрация – это социальный ритуал, призванный визуализировать отношения и договоренности субъектов. Смысл ритуальных действий современным человеком давно и прочно забыт, и в данном случае мы имеем дело с явлением, которое можно определить как «пережиток», то есть механическое воспроизведение действий, некогда значимых.

Тем не менее, для старшего поколения Первомай никогда не утратит своей актуальности, и каждую весну они выходят на демонстрацию. Люди среднего возраста предпочитают первые майские выходные проводить за городом, и их можно понять: времени для отдыха у современного работающего человека крайне мало. А вот для молодежи, мне кажется, значение этого праздника и вовсе остается загадкой. Скорее всего, ее воодушевляет сам процесс сбора и подготовки к шествию, его массовость и возможность весело провести время. Впрочем, полезное зерно в этой традиции есть, достаточно вспомнить зарубежные шествия и карнавалы, приуроченные к тому или иному событию. Усилив развлекательную и зрелищную составляющую Первомая, можно сделать его хорошим событийным поводом для привлечения иностранных туристов. Но это, безусловно, должно быть очень хорошо спланированное шоу.

Андрей НИКОНОВ, председатель НКО «Дальневосточная ассоциация такси»
(Хабаровск):

– У меня нет хороших воспоминаний о советском прошлом, поэтому и выходить на демонстрации в честь 1 Мая нет никакого желания. А что касается труда, то, согласен, – трудиться надо. При этом было бы правильным сократить лишние майские праздники, объявленные нерабочими днями... По крайней мере, я вижу в этом только пользу. Меньше праздников – меньше выпитого алкоголя, а значит, меньше поводов совершить что-то противозаконное, ведь большинство происшествий с нашими соотечественниками, увы, как раз и случается на почве распития спиртных напитков. Возможно, я слишком прагматичен, но стараюсь смотреть реальности в глаза, и мне очень не хочется, чтобы наша страна катилась вниз. А вообще, выйти на демонстрацию меня может заставить сегодня только одно – не разумно принятые законы, нормы и всевозможные поправки к ним. Поэтому если и митинговать, то только для отстаивания своих прав и интересов своего дела.

Милана РАСПУТИНА, директор филиала ООО «Росгосстрах» в Хабаровском крае:

– Коллектив нашего филиала каждый год участвует в демонстрации, посвященной Дню весны и труда в Хабаровске. Причем делает это с удовольствием, без принуждения. На мой взгляд, чем богаче история компании, тем более охотно ее сотрудники выходят на демонстрации. «Росгосстрах» – компания с 90-летней историей, которая связана еще с советскими временами, и мы ценим и чтим все традиции. Вот и участие в шествии 1 Мая – дань традиции, сохранившейся еще со времен Госстраха, которую мы стараемся привить и молодому поколению. Тем более что это хороший повод для неформального общения коллектива и способствует его сплочению, что немаловажно для плодотворной работы.

Сергей КАЛАШНИКОВ, консультант-аналитик Владивостокского филиала Международной Академии Биржевой Торговли:

– Признаюсь, к демонстрациям я всегда относился и отношусь без особого энтузиазма. По характеру я – индивидуалист, поэтому еще со школьных времен мне претило что-либо демонстрировать по указке свыше. Тем более не любил и не люблю надуманные праздники наподобие Дня международной солидарности трудящихся. Надеюсь, многие еще не забыли, как «солидарные с нами» немецкие рабочие в 1941 году дошли до самой Москвы, а затем «солидарные с ними» наши рабочие добивали их уже в Берлине. Переименование Дня международной солидарности трудящихся в День весны и труда считаю попыткой руководства страны убрать идеологическую составляющую и оставить лишь празднование. У слова «труд» есть много толкований, и одно из них – целесообразная деятельность человека, работа, требующая умственного и физического напряжения. И я полностью согласен с этой трактовкой.

Сергей КЛОЧЕНКО, заместитель директора Владивостокского филиала Банка Москвы по розничному бизнесу:

– Поскольку все основное время я трачу на работу, в выходные стараюсь уделить больше времени семье. Поэтому 1 Мая мы с супругой и сыном, скорее всего, проведем, где-нибудь на природе – в лесу или на морском побережье. Что касается стереотипа «МИР, ТРУД, МАЙ», то, если честно, сегодня я не испытываю того чувства, которое переполняло меня в детстве. Да и само определение «трудящиеся», давно уже сменилось на «сотрудники» или «специалисты». Поэтому лично для меня этот день означает, что весна вступила в свои законные права и близится долгожданное лето!

Марина КОСТИНА, генеральный директор ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ»:

– Майские праздники, как и большинство соотечественников, отмечаю в семейном кругу или с друзьями, как правило, активно – выездом на природу. Что касается вытеснения понятия «труд» понятием «бизнес», то без хорошего труда и дела не будет, просто с переходом к рыночным отношениям, термин «бизнес» стал несколько актуальнее, а главное – выражает саму цель практически любого труда – извлечение прибыли. На демонстрацию может заставить выйти глубокое уважение к делу, которым занимаюсь.

Ольга РОМАНОВА, главный редактор портала «Владмама.ру»:

– Воспоминания о майских праздниках прошлой эпохи для меня ничуть не померкли и не потускнели. В то время право на труд не было декларацией. А потому праздник весны и труда, равно как и слова «МИР, ТРУД, МАЙ!», мало похожие на лозунг и агитацию, что-то значили и для людей, и для государства. Поэтому празднование было искренним.

Сегодня для меня этого праздника нет, в отличие от 9 Мая. Это просто возможность для отдыха, запланированная календарем, которая, к слову, все чаще мешает, ибо сбивает с ритма напряженных трудовых будней. Если же говорить о майских праздниках в ассоциации с обязательными праздничными шествиями в колоннах демонстрантов, то попытка вывести сегодня людей на улицы города по поводу «дня весны и труда» ассоциировалась бы с указом отменить в Приморье зиму. Даже если принять его всерьез и нарядиться в сарафаны  – все равно будет холодно.

Любовь КУТУЗОВА, генеральный директор event-агентства «Галерея событий» (Хабаровск):

– Действительно, самые яркие воспоминания о Первомае – это демонстрации, в которых я участвовала вместе с отцом в детстве. И теперь, будучи тренером командообразования, я понимаю, почему они так радовали людей: все объединялись вокруг позитивной идеи, и это единение с большим числом соратников – важная человеческая потребность. Cегодня же позитивные демонстрации ушли, а потребность в единении осталась, поэтому люди с удовольствием идут на парад Победы, да и на шествие в честь Дня города всегда собирается множество хабаровчан.

Что заставило бы выйти на демонстрацию? Пожалуй, если бы она проходила в защиту важных для меня прав, но при этом были бы реальные доказательства того, что данный способ коммуникации с обществом или властью действительно работает. Пока я такого не видела. К сожалению.  

"Дальневосточный капитал".

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