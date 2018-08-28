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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 09:50 |
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Благотворительному марафону ВТБ "Мир без слез" исполнилось 10 лет
В этой больнице проходят обследования дети со всего Хабаровского края, включая отдаленные северные районы. Именно поэтому банк ВТБ принял решение об оказании адресной помощи этому важному для здравоохранения региона медицинскому центру.
Хабаровчане уже наблюдали программу «Мир без слез» в действии. В 2008 году банк ВТБ также оказывал помощь этой больнице, профинансировав приобретение комплекта аппаратов инфузионной терапии для отделения онкогематологии. Кроме того, банк организовал в больнице большой детский праздник с участием персонажей телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» и композитора Владимира ЩУКИНА - давних друзей программы «Мир без слез». Перед детьми выступили Хрюша и Степашка, а в конце праздника каждый ребенок получил подарок от своих любимых героев.
2013 год - юбилейный для программы «Мир без слез». Ей исполняется 10 лет, и в связи с юбилеем было решено значительно увеличить финансирование программы. В этом году банк ВТБ окажет помощь больницам в 15 регионах России. Акции программы уже прошли в Ярославле, Новороссийске, Ставрополе, Пензе, Владивостоке, Магадане, Челябинске и Перми. В течение года новое оборудование получат больницы в Барнауле, Красноярске, Курске, Саратове, Ульяновске, Чите, а также в Москве.
Годовой бюджет программы составляет около 30 млн рублей. Все средства направляются на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования и лекарств для детских больниц.
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