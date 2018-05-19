|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:30 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Опрос "ДК": Куда пойти учиться, чтобы не ошибиться
«Признаюсь, я даже немного завидую нынешнему поколению, оказывающемуся на пороге взрослой жизни: у них такие возможности выбора, перед ними расстилаются такие горизонты! О чем мечтал в детстве я, выбирая профессию? Ну уж точно не о том, чтобы стать президентом крупного холдинга. В те времена моей заветной мечтой, как и у большинства камчатских мальчишек, было ходить в загранку, а самым кратчайшим путем к ее исполнению было поступление в мореходное училище, – вспоминает руководитель известной региональной группы компаний. – При этом, скажу честно, я не столько грезил морем, сколько хотел хорошо зарабатывать, чтобы помочь маме, воспитывающей нас с братом в одиночку. В советские времена это, в общем-то, не поощрялось: о деньгах мечтать было неприлично. Другое дело – нынешнее поколение, едва ли не с пеленок мечтающее о собственном бизнесе, о заводах-пароходах. И в этом нет ничего плохого. Более того, это как раз здорово – не бояться ставить перед собой сумасшедше смелые цели. Главное – правильно оценить свой собственный потенциал и не ждать манны небесной, а предпринимать конкретные шаги, которые позволят перевести твое «хочу» в «смогу» и «стану».
Как скоро вы осознали свое профессиональное предназначение и какой совет относительно выбора будущей специальности дадите нынешнему поколению – тем, кто как раз сейчас принимает подобное решение? – поинтересовался «ДК» у своих читателей.
Евгения ОЛОФИНСКАЯ, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер»:
– Когда я оканчивала школу, особого выбора профессий не было, как, впрочем, и вузов: пед, политен, торговый институт... Все это точно было не мое. Мне была интересна международная журналистика, связи с общественностью, дипломатическая деятельность. Но на эти специальности не учили, по крайней мере, на Дальнем Востоке. И мой выбор пал на медицинский институт. Но я не жалею о полученной профессии – медицинское образование закладывает в первую очередь системное мышление, умение концентрироваться и видеть детали, брать на себя ответственность, а это востребовано в самых разных отраслях.
Сейчас у выпускников школ совершенно другие возможности и настоящая свобода выбора. Поэтому, когда моя дочь выбирала профессию, я ей ничего не советовала, хотя для меня ее склонности были очевидны. Ждала, когда она сама задумается о своём будущем. Наконец, видя, что она выбором профессии не озадачивается, я сказала: «Если ты сама не решишь, куда хочешь поступать, я тебя никуда устраивать не буду. Не определишься с выбором вуза – пойдешь работать. Годик-другой поработаешь – поймешь свое предназначение». Она задумалась, прошла тестирование и выбрала специальность «Связи с общественностью», на которой успешно учится уже четвертый год, а параллельно с первого курса работает. Я всегда знала – и мой опыт еще раз меня в этом убедил, – что ребенок должен сам выбирать свой дальнейший путь: это его жизнь, и у него есть право принимать решения и нести за них ответственность. Не знает, чего хочет? Если это мальчик – пусть отправляется в армию, если девочка – в официантки, продавцы, куда угодно. Пусть поработают, посмотрят на мир, на людей, посчитают заработанные собственным трудом деньги, а там уже и отчётливые идеи по поводу будущего появятся. И не надо бояться, что ребенок выберет «не свою» профессию. У детей тоже должно быть право на ошибку, но это уже будут их опыт и их ответственность, а не родительские».
Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата:
– Честно признаюсь, я в свое время выбрал вуз – Дальневосточный политехнический институт – исключительно за компанию с друзьями. Мне повезло: выбор совпал с моими способностями и интересами, поэтому учился я с удовольствием, а потом почти 30 лет отдал работе по специальности, в угольной отрасли. Второе высшее образование – экономическое – выбирал уже сознательно, в более зрелом возрасте, и оно мне очень пригодилось, когда я поменял сферу деятельности.
Что бы я посоветовал сегодняшним абитуриентам? Включать голову, выбирая будущую профессию. Не идти на ту специальность, что считается модной или престижной. Не идти «за компанию» или «лишь бы поступить» и заранее думать о том, где и как ты будешь применять полученные знания, – ну куда девать такое количество юристов и экономистов, которые учатся сегодня в вузах?
Нередко в этом виноваты сами родители. Они ни в коем случае не должны решать ЗА детей, что им подходит и кем им быть. Подсказывать, ненавязчиво направлять, но не давить, не принимать за них решение. Только в том случае, если выбор детей будет осознанным, они будут чувствовать за него ответственность.
И еще один момент. Понятия «работать» и «зарабатывать» не всегда тождественны. И нужно четко понимать, чего ты хочешь на самом деле и чего ты ждешь от получаемой специальности. Поэтому я своим студентам всегда цитирую Джорджа СОРОСА: «Ваша проблема заключается в том, что вы хотите делать интересную работу. Человеку, который хочет разбогатеть, все равно, что он делает. Он думает лишь о конечной прибыли. Весь день он думает о том, как ему заработать. И если это означает установку большего количества стоек для чистки обуви, то он занимается именно этим». Как только ты начинаешь разделять эти понятия, многое становится на свои места.
ПАК Хюн Бон, директор Представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке:
– По образованию я политолог, кандидат политических наук, и полученная специальность очень пригодилась мне в работе. Профессию я выбирал, опираясь на мнение отца. У нас в Корее вообще принято очень внимательно относиться к советам родителей. Но это не значит, что мне навязали этот выбор, заставили пойти вопреки своим желаниям. Просто мудрый отец вовремя разглядел мои склонности, способности и направил меня в нужное русло. Что касается будущего моих детей, то я, конечно, постараюсь повлиять на их выбор, но это будет не прямое вмешательство, а косвенные подсказки, предложение попробовать проявить себя в той сфере, к которой есть предрасположенность.
Михаил ХВОРОСТОВ, директор Регионального обособленного подразделения во Владивостоке ОАО «ВЭБ-лизинг»:
– На самой первой, ознакомительной лекции ректор моего вуза сказал следующее: «Ребята, вас всех здесь пять лет будут учить правильно и эффективно искать, анализировать и систематизировать информацию». Абсолютно с ним согласен: у меня – высшее техническое образование, а работаю я в сфере финансов. Считаю, что высшее образование является в какой-то мере катализатором саморазвития.
Кроме того, ещё будучи студентом, важно максимально быстро попытаться трудоустроиться – на практику, стажировку и т. п. Потому как в случае, если изучаемый в вузе материал можно сразу применять на практике, эффективность обучения повышается в разы. Да и работодатель оценит такой подход.
Конечно, выпускнику школы «угадать» профессию на всю жизнь затруднительно. В течение жизни у каждого человека ориентиры и ценности меняются неоднократно. Поэтому не вижу ничего страшного ни в том, что «запись в дипломе» расходится с профессией, ни в том, что в течение жизни эти самые «профессии» могут меняться кардинально. У каждого есть возможность «переподготавливаться» под текущую ситуацию.
Татьяна АРЖАНОВА, помощник управляющего по вопросам частного банковского обслуживания Владивостокского филиала Банка Кедр:
– Моей первой альма-матер оказался физфак ДВГУ. Если честно, пошла учиться за компанию. И надо сказать, фундаментальное образование мне неким образом пригодилось: несколько лет я проработала в московской компании, деятельность которой была связана с драгоценными металлами. Второе образование я получала уже совершенно осознанно, окончив Международный институт экономики и права в Москве по специальности «Финансы и кредит». Сейчас, занимаясь обслуживанием частных клиентов в банке, понимаю, что нашла специальность и место работы по душе. И если бы сегодня стояла перед дилеммой – куда пойти учиться, вновь выбрала бы «Финансы и кредит».
В любом случае, для меня определяющей является истина – «не важно, сколько человеку лет, важно, сколь долго он готов учиться, впитывать новые идеи, столь долго он остается молодым и открытым к людям». Поэтому над усовершенствованием собственных знаний работаю до сих пор. Полагаю, что образование может быть не всегда профильным, но умение правильно, системно мыслить и доносить свои идеи до окружающих дает пропуск к аудитории различных возрастов и взглядов, а значит, к успеху в бизнесе и установлению добрых человеческих отношений в принципе. Как бы то ни было, сегодня на рынке конкурируют не продукты, а люди.
Павел ПОНОМАРЕВ, генеральный директор НП СРО «ДВ-Энергоаудитсервис» (Хабаровск):
– Будь у меня возможность заново выбирать учебные заведения, выбрал бы именно те, которые окончил, – Хабаровский электротехникум связи и Новосибирский электротехнический институт связи. Еще до получения образования я долгое время занимался радиолюбительством, и хобби впоследствии стало профессией. Уверен, что выбор профессии оказался верным, я прошел путь от электромеханика связи до директора Хабаровского Радиотелецентра – зам. председателя комитета по ТВ и РВ Хабаровского крайисполкома. Профессия связиста очень многогранна, поэтому то, что сегодня я работаю в сфере энергоэффективности и энергосбережения, не противоречит образованию и опыту.
Но это не значит, что моему примеру должны следовать и мои дети. Пусть исходят из своих возможностей и талантов.
«Дальневосточный капитал».
- Соболиная охота: в капкане регламентов
- Быть здоровым - это здорово
- Какие свои начинания дальневосточники считают успешными
- Владивосток в управляемом заносе
- От наемного работника - к предпринимателю
- Самый важный человек компании
- "Остров Врангеля" - он такой один
- ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?
- Чего ждут дальневосточники от 2017 года
- "Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.