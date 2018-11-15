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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Ноября, 02:08 |
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Во Владивостоке бизнес-клуб «Диалоги» отметил пятилетие
«Пять лет назад мы решили создать площадку, на которой бизнес-сообщество Приморского края может обсуждать насущные вопросы и обмениваться опытом по их решению, – говорит председатель совета Бизнес-клуба «Диалоги», президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» Инесса БАБИЧ. – Сегодня, оглядываясь назад, можем констатировать: у нас получилось. Более того, проект получился даже более масштабным и перешагнул рамки края, охватывая и бизнес региона. Число членов клуба стабильно растет, диапазон тем, волнующих крупный, средний и малый бизнес, тоже. Диалоги дальневосточного бизнеса продолжаются».
Многочисленные поздравления и теплые слова в адрес организаторов и коллег звучали в этот день от известных политиков и бизнесменов со всего Дальнего Востока.
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