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09 Декабря 2012, 13:49 | Вкус жизни

Lexus ES показал новые представительские возможности на Дальнем Востоке

Премиум-седан нового - шестого - поколения Lexus ES дарит своему хозяину новые ощущения комфорта и скорости, подчеркивает статус и демонстрирует окружающим возможности своего владельца. Его линейка представлена моделями с бензиновым двигателем - ES 250 и ES 350, а также - впервые! - вариантом с полногибридным приводом - ES 300h - общей мощностью 205 л. с.

Новый Lexus ES легко узнаваем благодаря своей главной отличительной особенности - радиаторной решетке, выполненной в форме веретена (или песочных часов - кому с чем нравится сравнивать). Среди других изменений - редизайн переднего бампера и появление в салоне оригинальной ассиметричной приборной панели с большим экраном информационно-развлекательной мультимедиа-системы. Также еще просторнее и еще комфортнее стал салон автомобиля, что особенно ценят пассажиры задних сидений.

Кроме того, базовая комплектация Lexus снабжена функцией ионизации воздуха в салоне и системой SmartKey, обеспечивающей надежную защиту доступа в автомобиль. На приборной панели, а также в дверных проемах появилась светодиодная подсветка. А функция Eco/Normal/Sport позволяет еще и выбирать режим движения автомобиля.

Lexus ES 250 с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией предлагается в четырех комплектациях - Comfort, Executive, Premium и Luxury. Доступ в автомобиль осуществляется без ключа, а запуск двигателя - нажатием кнопки. Все версии ES имеют систему круиз-контроля, подогрев боковых зеркал заднего вида и люк с электроприводом.

Lexus ES 350 в трех комплектациях - Premium 1, Premium 2 и Luxury - оснащается двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 277 л. с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с возможностью ручного переключения передач.

ES 300h предлагается в тех же трех вариантах - Premium 1, Premium 2 и Luxury - и отличается от 350-го наличием системы помощи при старте на склоне, а также легкосплавными дисками особого дизайна.

Чем выше модификация, тем больше возможностей. В более дорогих вариантах Lexus ES можно увидеть регулируемые в автоматическом режиме ксеноновые фары, современный 8-дюймовый дисплей, входящий в комплект к навигационной системе автомобиля, люк, приводимый в действие с помощью электропривода, работающий в трех режимах климат-контроль и прочие функции, доводящие комфорт до совершенства.

Несмотря на то, что официального представительства Lexus на Дальнем Востоке нет, приобрести новинку концерна можно через официальных дилеров других марок. Ценовой диапазон на разные модификации составляет от 1 600 000 до 2 400 000 рублей.

"Дальневосточный капитал".

Теги: lexus  диллеры  авто 


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