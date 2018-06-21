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10 Октября 2012, 18:06 | Вкус жизни

Дальневосточники хотят застраховаться… от роста инфляции и потери разума

В октябре в России отмечается День страховщика. Эта сфера деятельности прочно вошла в нашу жизнь и продолжает стремительно развиваться. Сегодня страхуют все - автомобили, недвижимость, гражданскую ответственность, здоровье, жизнь... Более того, за границей страхуются даже от похищения инопланетянами, скрытой камеры с последующим показом по ТВ, распада любимой музыкальной группы или отказа перед алтарем... "От чего застраховали бы себя вы?" - обратился "ДК" к своим читателям.

Галина ПОНОМАРЕНКО, директор по развитию и продвижению ЗАО «Дальневосточное авиационное агентство «Спектр Авиа Сервис» (г. Хабаровск):

- Я считаю себя человеком, мыслящим реально и довольно прагматично. Поэтому не люблю задаваться подобными вопросами. На мой взгляд, даже если бы была такая возможность, не нужно страховаться от всего - в жизни обязательно должны быть непредсказуемые моменты, на которых учишься и набираешься опыта. Пусть крадут инопланетяне, распадаются музыкальные группы... Появятся новые. А страховать нужно только самое необходимое - жизнь, здоровье, недвижимость, автомобиль...

Александра МУХОТИНА, главный врач Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» (г. Владивосток):

- Если отойти от привычных вещей и пофилософствовать, то я бы, наверное, застраховала главную интеллектуальную собственность человека - разум. Это, пожалуй, самая большая ценность для любого человека, определяющая все остальное.

С медицинской же точки зрения я бы посоветовала и мужчинам, и женщинам застраховать свой репродуктивный потенциал. Нет людей, которые не хотят быть здоровыми, не мечтают испытать счастье материнства и отцовства. Другое дело, что в молодости об этом как-то не думаешь. А ведь давно замечено: стоит что-либо застраховать, вложить во что-то средства - сразу начинаешь бережно к этому относиться. В психологии даже есть специальный термин - якорение. И вот в этом случае страховой полис может сыграть добрую службу.

Евгений РАЕВСКИЙ, заместитель директора Дальневосточного филиала банка Хоум Кредит по развитию POS-кредитования (г. Хабаровск):

- На данный момент у меня застрахованы жизнь, квартира и автомобиль. Если бы предоставилась такая возможность, застраховался бы от всего, что только может доставить неприятности или нанести прямой вред - от встреч с плохими людьми, разочарований и прочего негатива, который бывает в жизни... Но если быть серьезным, то, на мой взгляд, страховка сегодня действительно очень нужна и полезна, особенно когда речь идет об имуществе.

Андрей ФЕДОРАШКО, генеральный директор ООО «Амурская компания АСВ» (г. Благовещенск):

- Если пофантазировать, то я бы, пожалуй, застраховался… от роста инфляции. Мы живем в мире, где инфляционные скачки не соответствуют реальному росту цен. Это очень мешает и развитию бизнеса, и личным планам. Хотелось бы стабильности, чтобы можно было что-то планировать, развиваться и полноценно жить.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: страхование 


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