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10 Ноября 2011, 22:50 | Вкус жизни

Загородный комплекс «Таун Парк» во Владивостоке: европейский стиль, клубный формат

В ближнем пригороде Владивостока, в 10 минутах езды от городской суеты - в районе старого се-данкинского аэродрома - достраивается жилой загородный комплекс «Таун Парк» - новый проект компании «Град М». Он заметно выделяется на общем фоне - и не только необычным клубным форматом, но и каким-то особенным, европейским стилем, который придают ему панорамное ос-текление квартир и просторные террасы. Это качественно новый формат загородного жилья.

В том, что жизнь за городом, когда ты просыпаешься не от шума мегаполиса, а от пения птиц и шелеста листвы, дышишь свежим воздухом и устраиваешь барбекю для друзей прямо у себя под окном, имеет несравнимые преимущества, убеждать никого не нужно.

Другое дело, что одним загородные особняки недоступны по финансовым причинам, другим не нужны огромные площади, которые требуют внимания и ухода, а третьи хотели бы при переезде сохранить преимущества городской жизни. За рубежом - а в последнее время и в России - проблема решается просто: люди покупают… загородные квартиры во флэтхаусах и таунхау-сах. Наконец-то эта тенденция, характерная для рынка загородного жилья Москвы и Санкт-Петербурга проявилась и в Примо-рье. Это не просто новое веяние на рынке недвижимости. Это новый образ жизни.

В ближнем пригороде Владивостока, в 10 минутах езды от городской суеты - в районе старого се-данкинского аэродрома - достраивается жилой загородный комплекс «Таун Парк» - новый проект компании «Град М». Расположенный в санаторно-курортной зоне и построенный с помощью современных строительных технологий, этот закрытый жилой комплекс рассчитан на тех, кто мечтает жить за городом, но при этом не желает переплачивать за лишние метры и не хочет довольствоваться стандартными архи-тектурно-планировочными решениями и дизайн-проектами.

Досье «ДК»

Архитектурно-строительная компания «Град М» работает на приморском рынке с 1998 г. и осуще-ствляет полный комплекс проектных, инжиниринговых и строительных услуг, разрабатывает экс-клюзивные интерьерные решения и имеет огромный опыт работы как с частными заказчиками, так и с крупными компаниями, среди которых ОАО «РЖД», ОАО «Нефтепорт», ФГУП «Почта Рос-сии», ЗАО МАК «Трансфес», банк «Кедр» и др.

«Таун Парк» представляет собой очень уютный, хорошо продуманный и охраняемый жилой ком-плекс, предполагающий все для комфортной жизни за городом. Ведь каким бы стильным ни был дизайн жилого помещения, инфраструктура за городом - дело первоочередное. К услугам будущих жильцов - подземная и наземная парковки, детская игровая зона, спортивная площадка, а зимой-каток, летний бассейн, зоны для барбекю, круглосуточный продуктовый магазин, профессиональ-ная охрана с режимом видеонаблюдения. Придомовая территория благоустраивается специалиста-ми по ландшафтному дизайну, а коммуникации - электроэнергия, водоснабжение и водоотведение - городские. Предусмотрено все до мелочей, включая специальные камеры-кладовые для хранения спортивного инвентаря, автоаксессуаров или домашних заготовок (помните старые добрые кладо-вые в подвальных помещениях советских домов?).

Что касается жилой зоны, то наряду с уже привычными домами в таунхаусах, на территории ЖК «Таун Парк» предлагаются к продаже и двухуровневые квартиры в таунхаусах с отдельными входами и видом на море. И, наконец, новое веяние на строи-тельном рынке Приморского края - стильный 3-подъездный флэтхаус включает как одноуровневые квартиры с открытыми 50-100-метровыми террасами и зимними садами за шикарными витражами, так и роскошные 2-уровневые пространства. (Под-робная схема комплекса - на сайте www.gradm.vl.ru). И дома, и квартиры предполагают свободную планировку. В качестве приятных бонусов - возможность бесплатно воспользоваться уже готовыми вариантами планировок. Для тех, кто хочет нечто особенное, креативные дизайнеры «Град М» разработают комфортное индивидуальное решение, а опытные строители вопло-тят в жизнь самый смелый дизайн-проект.

Решение освоить новый формат загородного жилья было продиктовано покупательским спросом: при вводе в строй предыду-щего жилого объекта компании - коттеджного поселка «Новая Седанка-1» - многие интересовались именно отдельными квар-тирами. Расчет оказался верным, и сегодня свободными в ЖК «Таун Парк» остаются всего лишь несколько квартир площадью 160 и 190 кв. м в таунхаусах с видом на море, с документами на собственность и 100%-ной готовностью.

Открыты продажи во флетхаусе - квартиры площадью 60-220 кв.м, где на данный момент полным ходом идет завершающий этап строительных работ, готовятся документы для ввода жилья в эксплуатацию. К внутренней отделке своих квартир будущие новоселы могут приступить уже в декабре этого года. Что касается сроков сдачи комплекса, то на данный момент ведутся ра-боты по благоустройству придомовой территории, впрочем, жители отдельных таунхаусов уже потихоньку переезжа-ют.

На данный момент стоимость квадратного метра в комплексе сопоставима со стоимостью квартиры в новом доме (хотя удо-вольствие от проживания в нем не идет ни в какое сравнение с городской квартирой). Кроме того, покупка квартиры - это еще и хорошие инвестиции в будущее, тем более что компания предусмотрела различные варианты оплаты и возможность рас-срочки на срок до года.

Также, в рамках совместной акции с ВТБ24, доступна льготная программа ипотечного кредитования.

Среди будущих новоселов «Таун Парка» и молодые семьи, которые стремятся к более высокому уровню жизни, но пока не имеют возможности или желания содержать полноценный загородный особняк, и пары более старшего возраста, дети кото-рых уже упорхнули из родительского гнезда, и необходимость в домах большой площади отпала, а привычка жить за городом осталась. Так или иначе, это люди, для которых «качество жизни» имеет первостепенное значение, которые давно и четко сформулировали требования к Дому во всех смыслах этого слова и которые не нуждаются в разъяснениях, что дает прожива-ние в уютной, комфортабельной и обособленной загородной резиденции с равными по статусу и похожими по мировоззрению соседями.

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