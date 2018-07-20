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Среда| 25 Июля, 13:21 |
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Выставка славянской каллиграфии во Владивостоке: уроки Дмитрия Рыжова
«Каллиграфия - вещь лёгкая, на уровне игры, - говорит художник. - Это наиболее сокровенная, личная форма выражения чувств».
Во Владивостоке выставка славянской каллиграфии - редкость, и большинство, пожалуй, знакомо с восточно-азиатской школой и написанием иероглифов. Многие не задумываются о том, что писать красиво можно русскими буквами...
- Два вопроса, которые меня вышибают. Первый: сколько этому нужно учиться? Я теряюсь и не могу ничего ответить. И второй: а какое применение находит каллиграфия? Сегодня молодым сложно объяснить, зачем нужно творчество без привязки к материальному вознаграждению, что творчество необходимо даже тогда, когда оно не дает выхлопа… рублевого. И это на самом деле грустно, - говорит Дмитрий Рыжов. – Но радует то, что в последнее время каллиграфия превращается в искусство публичное. Мало того, что это впечатляет постфактум, это еще и в процессе красиво. Каллиграфия – это магия, таинство, которое действительно завораживает, и в каждой букве присутствует личность художника.
Был у меня такой момент: я работал на празднике, посвященном 150-летию Владивостока, на нашем Арбате. Разложил бумагу, никого не эпатирую, кистями не жонглирую, пишу остроконечным пером, как полагается. Сначала вокруг никого нет, потом один подошел, завис, потом второй, вокруг стола появилась плотная стеночка. Мимо идут зеваки, а что дают? И тут голос за спиной: «Тихо, дядя красиво пишет…». Шепотом… Тишина гробовая. Я на вздохе макнул перо, пишу, выдыхаю, и они вместе со мной. Коллективный выдох. Те, кто стоял и смотрел, дышали вместе со мной.
Моя выставка, которую я готовил полгода, это, скорее, попытка напомнить, познакомить, возбудить интерес широкого зрителя к этому удивительному явлению.
И еще один такой момент… Я за собой поймал особый кайф, когда ты пишешь пером красивые образцы славянской каллиграфии, которым по пятьсот, по тысяче лет, то у тебя волей-неволей внутри все перестраивается, нормализуется, гармонизируется. Каллиграфия – это практика, медитация, созерцательность. Европейская школа активно перенимает восточные традиции, это тенденция последних лет. Я считаю себя молодым каллиграфом, несмотря на возраст, я еще сам учусь… Но мне есть чему научить других. Только если это не через силу, если это кому-то конкретно интересно, я - с удовольствием!
Планов и идей громадье! Хочу следующую выставку сделать с упором на прикладную арт-объектную каллиграфию с инсталляциями. Слова появятся на одежде, предметах, будут сочетаться с иллюстрациями, - говорит Дмитрий.
...Начать уроки чистописания, каллиграфии никогда не поздно, для этого понадобятся только желание, лист бумаги и, например, офисный маркер. А кто будет источником вашего вдохновения - выставка работ Дмитрия Рыжова, или пример Стива Джобса, для которого курс каллиграфии, как ему казалось, бесполезный, стал интересным и уже впоследствии помог изменить компьютерный мир, - уже другой вопрос.
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