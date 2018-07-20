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10 Ноября 2011, 22:30 | Вкус жизни

Сотрудничество НОМОС-РЕГИОБАНКА и Дальневосточного художественного музея приносит радость со-творчества

Ощущение полноты жизни. Для каждого оно свое. Известный консультант и автор бестселлера «7 навыков высокоэффективных людей» Стивен КОВИ сравнивает жизнь с сосудом, который каждому предстоит наполнить. И только от нас зависит, засыплет ли отведенное нам время этот сосуд песком неотложных, ежедневных, но все-таки обычных мелких дел. Или нам удастся положить в него несколько достойных крупных красивых камней – наших достижений или просто хороших дел.
Для чего это нужно? Наверное, вот из таких «камней-поступков» и строится надежный фундамент жизни, именно они наполняют душу ощущением счастья.

А кто определяет вес события, проекта, дела – это драгоценный камень или песчинка, занесенная сиюминутным порывом? И здесь у меня ответ простой. Слушай себя. Дело задумано, работа кипит, радость больше усталости, тебе помогают удивительные люди, которые приходят творить вместе с тобой. Вот все готово – и другие люди, для которых ты все задумал, поняли твою идею, они делятся своим добром, улыбкой, участием, благодарностью. У них возникают новые идеи и смыслы. Вот это и придает хорошему делу вес, наполняет жизнь особым смыслом.

Мне повезло. Моя работа сама приводит меня к таким проектам. Мне остается только не пройти мимо и найти единомышленников.

Мне очень повезло. Моим главным единомышленником стал мой руководитель – президент нашего банка Сергей Григорьевич ГРЕБЕНЮК. Он сам – личность творческая, новаторская. Уважает активную позицию в жизни и профессионализм в любом деле. Он сам такой, таким видит и строит наш НОМОС-РЕГИОБАНК. Такие выбирает проекты, в том числе и благотворительные. А еще он ценит традиции. Вот почему многие наши творческие и благотворительные проекты не стали разовыми, а переросли в интересные истории с продолжением.

Мне повезло невероятно. Большинство моих идей нашло свое воплощение благодаря замечательным партнерам и коллегам!

Многолетнее сотрудничество банка с Дальневосточным художественным музеем началось задолго до меня. Это и приобретение в коллекцию музея картин современного искусства авангардистов 20-30-х годов, и ежегодный выпуск календарей на базе художественных фондов музея. Мой вклад – это совместный проект «Близкое искусство» – передвижная выставка высококачественных копий 25 картин из фонда музея. Она объехала весь Дальний Восток. Я благодарна Валентине Александровне ЗАПОРОЖСКОЙ – директору музея и Людмиле Григорьевне КОЗЛОВОЙ – ее заместителю по научной работе за прекрасную идею провести фотовыставку в банке.

Мы много лет работаем и дружим с дизайн-студией «Пилигрим». Я считаю редкой удачей наше сотворчество. В этом союзе были рождены все наши новогодние проекты календарей с сюрпризом и непременными концептуальными пожеланиями, креативные годовые отчеты и наша Региополия.

Я благодарна всем, кто, начиная работать с нами и еще не представляя всей нестандартности наших проектов, помогал воплощать их в жизнь. Это Юлия из компании «Барашек» и мастерица Галина Александровна, которые связали для нас в прошлом году коллекцию зайцев, победу приносящих, с забавными мордочками и победно поднятыми ушами «V». Их было 5 тысяч! Вот это семейка! Вот это ручная работка! Раскладывать зайчат в новогодние пакеты приходилось всем вместе ночами. Отработанными движениями, завязывая рукавички и приговаривая новогодние пожелания, чтобы это все скорее закончилось. Но вот первые клиенты с радостью получают подарки, их глаза горят, они удивлены – нет лучшей награды! И… на следующий год Юля у нас с новыми идеями.

А волшебные феечки Кости ГРЕЧАНОВА! Он понимал, что авторская работа в 50 экземплярах – это сложно! Но разве мог он предположить, что к пятидесятой фее он будет рад забыть об этих очаровательных созданиях с огромными ясными глазами. Чтобы успеть все сделать вовремя, пришлось работать в прямом смысле не покладая рук. Но все свершилось, и весной наши милые дамы были рады принять к себе в гости небесных созданий. И… на следующий год Константин у нас с новыми драконами с волшебно добрыми глазами.

Я рада, что благодаря нашему участию увидели свет две книги замечательного дальневосточного автора Александры ЗАГОРУЛЬКО «Таежные малыши» и «Чудеса на небесах». Сейчас в банке разместилась ее выставка фотографий с лирическим стихосопровождением «День-Год». Александра Михайловна – сама день-год. У нее в сутках несколько раз по 24 часа. Она как-то сказала: «Не знаю, как у людей время есть на диване лежать? Отдали бы мне. Мне не хватает!» А я теперь, когда на диван прилечь собираюсь, всегда ее вспоминаю и обязательно дело себе придумываю – творческое, диванное…

Кто-то выбирает песчаный пляж, а кто-то галечный, но есть такие люди, которые любят дикие каменистые выходы к морю. Там не очень комфортно, но зато очень по-настоящему! Идти по такому берегу непросто – приходится подниматься, оступаться и даже падать. Но обязательно на этом берегу рядом окажутся верные друзья и надежные попутчики. Только так рождается ощущение полноты жизни и создается ее неповторимый вкус!

Вкушайте ее благодарно.

Светлана ЧЖАН, начальник управления маркетинговых коммуникаций и общественных связей НОМОС-РЕГИОБАНКА.

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