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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:42 |
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Во владивостокском салоне «Милленниум» наступила «Рождественская оттепель»
Теплая встреча ожидает и тех, кто давно идет в ногу с «Милленниумом», и тех, кто только начинает знакомство с миром высокой мебели. Чем не повод изменить облик дома, поселив в него давно понравившуюся спальню, диван или кухонную зону, и встретить Новый год в обновленном интерьере и с новыми эмоциями? А там, глядишь, и другие приятные перемены не заставят себя ждать.
Чаще всего накануне рождественских и новогодних праздников мы желаем друг другу счастья. И хотя каждый из нас вкладывает в это понятие свой смысл, большинство все же сходится в одном: эта хрупкая субстанция соткана из мелочей - из желания возвращаться домой, ощущения, что ты очень нужен тем, кто тебя там ждет, что твой дом - действительно твоя крепость… В правильном Доме на это работает все - уютная гостиная, располагающая к доверию и задушевным разговорам, комфортная спальная зона, восстанавливающая после самых сложных рабочих будней, красивая и «умная» кухня, в которой хочется творить для самых близких...
Все эти интерьерные «ингредиенты» есть в «Милленниуме»: роскошные и очень функциональные кухонные зоны Berloni, Pedini и Modulnova (отличаясь степенью интеллектуальной «начинки» и стилевыми решениями, они одинаково виртуозно рационализируют пространство и гармонизируют атмосферу). Транслирующие глубочайшую нежность спальные зоны Ego и Ruf. Стильные и очень эргономичные диваны Frighetto, богато инкрустированные, выполненные из драгоценных пород дерева композиции Pico…
Эти и другие интерьерные жемчужины ждут своих новых хозяев и готовы поделиться тем, что заложено в них гениями дизайнерской мысли и руками итальянских, испанских и немецких мастеров. Возможно, эта мебель не изменит кардинально вашу жизнь. Но уж точно подарит немало радостных мгновений и теплых эмоций. В преддверии Нового года в этом особенно нуждается каждый из нас.
«Рождественская оттепель» в салонах «Милленниум» продлится до 20 декабря.
Владивосток: ул. Некрасовская, 76, тел. (423) 27-67-000.
Хабаровск: Уссурийский бульвар, 45, тел. (4212) 751-444.
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