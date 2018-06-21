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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:44 |
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Что творят дальневосточные леди за порогом офиса?
Чем живут читательницы «ДК» в свободное от работы время?
Наталья ГАНИЧЕВА, совладелица студии новейших технологий красоты «Эстетик» и бутика коллекционных ароматов и косметики «Эрмитаж» (г. Владивосток), своих первых кукол изготовила еще лет 7 назад.
Это были копии любимых гостей студии, преподнесенные им же в качестве подарка на 8 Марта: восторгу клиентов не было предела. Впрочем, тот порыв души Натальи был «одним из». С не меньшим вдохновением она выполняла функции дизайнера, декоратора, рисовала, писала креативные сценарии для праздников студии… А полтора года назад прошла обучение у известного питерского мастера, и хобби стало серьезно конкурировать с другим любимым делом – косметологической практикой. «Я и представить не могла, что создание кукол может приносить столько удовольствия и уж тем более что я готова заниматься этим сутками напролет! – говорит Наталья. – Это сродни медитации: расслабляет, переключает на другую волну и делает жизнь более целостной. Это такое личностное самовыражение, возможность рассказать миру свою историю».
Какой колоссальный труд скрывается за каждой куклой – а их у Натальи уже двенадцать – знает только она сама и самые близкие, которым позволительно заглянуть в творческую мастерскую. Впрочем, терпения и кропотливости ей не занимать: «издержки» медицинской практики в качестве челюстно-лицевого хирурга. Отсюда же очень точные пропорции лица и реалистичность мимики каждой куклы.
Достаточно увидеть эти уникальные работы, чтобы понять – это не игрушки, а произведения искусства. У каждой – своя история, свой космос. И их уникальность вовсе не в единичности, а в удивительной энергетике, которую транслирует каждая работа, наделенная частичкой души создательницы. Поэтому авторская выставка не за горами. Во всяком случае, ее друзья и близкие этого очень ждут. А у нее хватит вдохновения еще не на одну историю.
Светлана СОБКО, начальник отдела заключения ипотечных сделок банка ВТБ24 в Хабаровске, созданием красивых вещей для дома увлеклась еще в студенчестве: хотелось сделать уютной скучную и серую съемную квартиру.
Особое внимание привлекал бабушкин сундук с тканями и тесьмой: именно из этих небольших кусочков материи были сшиты первые диванные подушки и чехлы для стульев.
– Меня вдохновляли красивые интерьеры голливудских фильмов. И сейчас я с удовольствием украшаю дом к праздникам, декорирую квартиру яркими деталями, сделанными своими руками. Это стало доброй традицией нашей семьи. Не придерживаюсь определенного направления в творчестве. Попробовала многое – батик, роспись по стеклу, декупаж, вышивание. Работа руками отвлекает от посторонних мыслей и забот, поднимает настроение. Мне нравится дарить эксклюзивные открытки и конверты родным и близким. Когда я вижу радость друзей и коллег от hand made-подарков, это вдохновляет на новые творческие свершения. Как воплотить мои креативные идеи в жизнь, какой техникой воспользоваться, мне подсказывает сестра Елена, выпускница художественно-графического факультета. К моему хобби я также приобщаю и дочь Софию. Она смотрит, учится, помогает и уже сама готовит сюрпризы. Например, ко Дню святого Валентина своими руками сделала красивую свечку-сердце.
Ольга РЮМШИНА, управляющий операционным офисом КБ «Уссури» во Владивостоке, с детства увлекается рукоделием, тем более что объект для подражания был всегда рядом – мама очень увлечена шитьем.
– Этому хобби она сохранила верность до сих пор, ведь у меня подрастает младшая сестра, поэтому журнал «Бурда» в нашей семье стал практически настольным изданием. Когда-то я – маленькая девочка – и мама вырезали выкройки тряпичных кукол из журнала, подбирали ткань, пришивали глазки, носы и уши, раскрашивали, если надо, тщательно по эскизу готовили наряд для вновь появившегося произведения игрушечного искусства, и вот – кукла готова. Сегодня ничего не изменилось. Журнал «Бурда», как и много лет тому назад, остался верен как взрослой, так и детской аудитории. Поэтому и сегодня, как появляется минутка, я с удовольствием присоединяюсь к маме и сестре. В связи с загруженностью на работе и невероятным темпом жизни обыкновенное, на первый взгляд, занятие стало для меня настоящей отдушиной.
Виктория КОЛИТЕНКО, директор Дальневосточного филиала Российской гостиничной ассоциации, гостиницы «Экватор» и «Школы гостеприимства» (Владивосток), в свободное от работы время меняет кресло руководителя на… мольберт.
Вот уже второй год она увлечена рисованием. Результаты этих занятий украшают и домашнее, и офисное пространство.
– Не поверите, никогда в жизни не рисовала, даже черчение за меня всегда делал папа. Что там говорить, у меня почерк такой, что на второй день написанное разобрать не могу! Сама не знаю, откуда что берется. Смотрю на работы и не верю, что автор – я. Просто чувствую необъяснимое желание взять в руку кисть, а управляет ею словно кто-то другой. Повод может быть любой: понравившийся пейзаж за окном, предвкушение праздника, детские воспоминания, которые легли в основу серии работ «Мой Ташкент».
Более того, теперь я уверена: рисовать может каждый. Но сильны стереотипы, и необходимо выходить за привычные грани повседневной жизни… Сила, которая должна тебя поднять над обыденностью, – пожалуй, самая мощная в мире, а дальше уже все идет, как по маслу. И пусть это прозвучит нескромно, по большому счету, мне даже критика не нужна. Главное, что я получаю от самого процесса большое удовольствие!
Татьяна УШКОВА, заместитель председателя правления СКБ-банка (Екатеринбург), начала заниматься танцами три года назад, практически случайно...
...Одна из местных телекомпаний организовала проект, на котором профессиональные преподаватели обучали бизнесменов танцам.
– Предполагалось потом устроить турнир между свежеиспеченными танцорами. Но проект так и не закончили – большинство участников забросили занятие и остались только три пары. А я уже не могла остановиться, настолько меня это захватило. Я всегда любила танцевать, двигаться, но никогда не занималась всерьез. Поняла, насколько это непросто, только когда увидела себя в зеркале рядом с профессиональным инструктором. Хочу сказать всем: эта неуверенность, а вовсе не техника, и есть самый сложный этап в обучении. Потом, когда начинает получаться, все становится легко и просто. Больше всего я люблю латиноамериканские танцы – в них много страсти, много эмоций. Я заметила, что в классах «латины» занимаются в основном люди за 30, а не молодежь. Наверное, потому что реализовать эмоции по-настоящему учишься только с возрастом. Сейчас я дважды в неделю занимаюсь танцами в фитнес-центре, а в выходные танцую на тематической вечеринке. Кстати, начала заниматься фламенко – потрясающий танец!
Наталия СОЛОДОВА, генеральный директор ЗАО «Фоксэль» (Хабаровск):
– Понятие хобби вмещает в себя целый мир – мир глазами увлеченного человека. Когда увлечен своим делом, жизнь наполняется яркими красками. Это может быть все, что угодно, лишь бы было интересным и доставляло удовольствие. Если то, чем ты занимаешься, идет от души, то и результат всегда отличный. Иногда жаль, что в сутках всего лишь 24 часа. Но для человека, по-настоящему увлеченного, время стирает все границы.
Для меня хобби – это отдых, скорее не физический, а моральный. Увлечений множество: очень люблю рисовать, фотографировать природу, увлекаюсь психологией, йогой, плаванием, посещаю спортзал, хожу в театры, на концерты и выставки… Все это позволяет жить по-настоящему полной и насыщенной жизнью.
Оксана ИГНАТОВА, управляющий ВИП-отделения Владивостока Региональной дирекции по Приморскому краю Дальневосточного территориального управления ОАО КБ «Восточный», обожает путешествовать, и была уже во многих странах.
Ничуть не меньше она любит и готовить, собирая домочадцев и друзей за большим столом и радуя их заморскими блюдами, рецепты которых подсмотрела во время отдыха. Практически каждая поездка вносит очередную новинку в ее кулинарную карту открытий.
– Так, Испания открыла для меня сангрию с фруктами. Остров Свободы научил взбивать кубинские коктейли «мохито» и «куба либре». После поездки во Францию на моем столе завсегдатаем стал луковый суп, а Голландия подарила рецепт горохового. Но безусловными фаворитами моего праздничного стола являются блюда мексиканской кухни. Замечу сразу, те помидоры или лимоны, что можно испробовать в Мексике или Италии, вряд ли соответствуют их аналогам в России, но дерзнуть все же стоит.
Одно из любимых мексиканских блюд – фасоль с мясным фаршем и сальсой в лепешке: фасоль, или фрихолис, развариваем 2,5 часа, сливаем воду, оставив немного жидкости, и толчем в пюре. На сковороде в растительном масле обжариваем репчатый лук, добавляем толченую фасоль, кубики сладкого перца и мясной фарш. Затем – мелко нарезанный консервированный острый перчик чили, сухой перец чили, черный перец, соль и мелко порезанный сельдерей. Должно быть довольно остро! Для сальсы режем кубиками помидоры, репчатый лук, сельдерей, кинзу и консервированный перец чили (на 3 помидора – 2 головки лука, 2-4 жгучих перчика и пучок зелени). И все это великолепие заворачиваем в мексиканские лепешки. Их можно найти в наших супермаркетах, но лучше приготовить самим, замесив простое пресное тесто из кефира, муки и соли, и обжарив раскатанные лепешки на сухой сковороде без масла. Вот такой hand made! Вобще о Мексике можно почитать на портале mexico24.ru
Татьяна ДИГИНА, генеральный директор ООО «Путник Тревал энд Тур» (Петропавловск-Камчатский), не разделяет хобби и работу.
– Я родилась на Камчатке, поэтому с самого раннего детства мой взор был направлен на снежные горные вершины и величественные вулканы, которые так хотелось покорить и пойти туда, где отражаясь красивейшим закатом, прячется солнце! Спустя годы, создав свою туристическую компанию, я смогла увидеть и осуществить то, что пряталось от меня в далёком детстве.
Мне повезло, мое увлечение и работа тесно связаны: для того чтобы предоставить туристам полную и объективную информацию о туре, большинство предлагаемых маршрутов мы предварительно проходим вместе с сотрудниками. Кроме того, как и многие жители Камчатки, обожаю кататься на лыжах и посвящаю этому все зимние выходные. Всем коллективом принимаем участие в ежегодных соревнованиях «Лыжня России», и этот год не исключение.
Для Анастасии КОВЕХ, коммерческого директора ООО «Балтимор-Амур» (Хабаровск), хобби, связанное с hand made, – это, в первую очередь, прекрасная возможность побыть с дочерью в свободное время.
– В нашем бешеном темпе жизни зачастую времени на это не хватает, и наше совместное творчество стало прекрасным решением этой проблемы. А еще это отличная психотерапия: когда мы с ней создаем что-либо своими руками, это поднимает настроение и приносит гармонию во внутренний мир. Это как глоток свежего воздуха... И не важно, лепим мы из глины, занимаемся ли квилингом, создаем настенные панно из природных материалов, украшаем графин для воды или готовим открытку на день рождения бабушке.
Наталья ТЕРЕНЬКО, директор Дальневосточного филиала Банка Хоум Кредит:
– Недавно я увидела в магазине канцтоваров маленького мальчика с папой, покупавших цветную бумагу для подарка маме на 8 Марта. А я уже было подумала, что традиция моего детства – делать подарки самим – давно всеми забыта и заменена покупкой «нужных» вещей.
И сразу, как будто бы в плейере включили диск, на меня нахлынули детские воспоминания: март, свежий воздух из открытой оконной форточки, звук капели, за окном галдят воробьи, луч света ползет по письменному столу и предательски высвечивает слой пыли, который все недосуг стереть. Мне некогда: я клею для мамы объемную картинку на 8 Марта: подснежники из фиолетовой бумажки, содранной со спичечного коробка, мимозы из шариков ваты, покрашенной желтой акварелью и «волшебные» сверкающие бусинки из рассыпавшегося чешского ожерелья.
Бусины сверкали на солнце, и мысли были такие же радостные: мама уже готовит сгущенку для торта, который мы будем печь вместе, а сколько предстоит возни с салатами, фаршированной щукой и уж совсем ныне забытым лакомством – сладкой колбасой из печенья!
Почему я все это вспомнила? Наверное, потому что с радостью вижу: мы вновь возвращаемся, казалось бы, к давно забытым истокам и, оказывается, все еще тщательно хранимым семейным, домашним ценностям – к маминым пирогам, пельменям, которые лепятся всей семьей, к подаркам, которые не покупаются, а делаются своими руками.
И вроде бы готовые салаты из кулинарии можно рассматривать как благодеяние, особенно для нас, работающих людей. Но не зря же все больше хозяек пересылают друг другу, ищут в Интернете или спрашивают у мам рецепты давно забытых, но по-домашнему вкусных блюд. Приглашать близких друзей домой на фирменное блюдо вновь входит в привычку.
Несмотря на то что для меня как руководителя даже временная потеря каждого работника – это проблема, все равно радует поток сотрудниц, уходящих в декрет, или сбор денег на подарок для очередного нашего новорожденного. Все это говорит о том, что семейные ценности – не пустой звук. Мы живем, растем, молодеем. А значит, будет кому дарить мамам и папам подарки, склеенные из цветной бумаги.
Юрий Рогов, «Дальневосточный капитал».
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