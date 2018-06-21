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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Pharmaskincare: будущее мужской кожи
Появившись на свет еще в 1989 году, она совсем недавно пришла в Россию и буквально только что - на Дальний Восток. Отдельная серия посвящена мужчинам: в условиях большого города и высокого стрессового фактора их кожа нуждается в защите не меньше.
Мужская линия Pharmaskincare - для целеустремленных лидеров, привыкших побеждать. Успех всегда вызывает повышенное внимание, к которому надо быть готовым. Тем более что ухоженность не только не лишает мужественности, а наоборот, ее подчеркивает.
Разработчики марки легко ломают сложившиеся стереотипы. И им это чертовски нравится. Как, впрочем, нравится и клиентам, получающим обещанный результат. Секрет формулы «1+1…» заключается в том, что, соединяя всего пару компонентов - особенным образом, - создатели марки получают продукт, способный решить несколько задач сразу. Больше компонентов - лучше результат! Этот принцип - в основе всех линий марки.
Мужская кожа сильнее подвержена ороговению, а значит, даже больше женской нуждается в глубоком очищении. Скраб для лица на миндальных косточках и пудре из грецкого ореха мягко отшелушивает клетки рогового слоя. Гель для бритья, обогащенный витаминами, эфирными маслами и ненасыщенными жирными кислотами, защищает и восстанавливает липидный барьер кожи уже во время бритья, обладает успокаивающим и заживляющим действием, укрепляет стенки сосудов и превращает сам процесс в легкое и приятное занятие. Лосьон после бритья на натуральных экстрактах не только успокаивает кожу, но и подтягивает контур лица. Маска-стик для контура глаз ускоряет регенерацию клеток, избавляет от морщин и убирает темные круги. А спрей для лица из активных ингредиентов вроде «эликсира вечной молодости» ДМАЭ, мощнейшего антиоксиданта альфа-липоевой кислоты и убихинона не только интенсивно увлажняет и питает кожу, но возвращает ей сияние и гладкость.
А главное, бунтарский дух Pharmaskincare, который несет в себе каждый продукт, очень позитивно влияет на сохранение молодости, дарит ощущении «все по плечу» и провоцирует на новые бизнес-подвиги. Приятный бонус к ухоженной коже!
Эксклюзивное присутствие марки в бутиках коллекционного парфюма и косметики «Эрмитаж»:
Владивосток, Океанский проспект, 54, тел. (423) 245-76-53.
Хабаровск, ул. Шеронова, 103, тел. (4212) 75-15-26.
Для более быстрого результата
Для того чтобы уход на основе Pharmaskincare был еще более эффективным, а результат - более быстрым и выраженным, можно обратиться к профессиональным косметологам, имеющим навыки работы с продуктами этой марки.
Смущаетесь? Отбросьте предрассудки. Процент мужской аудитории студии новейших технологий красоты «Эстетик» давно перешагнул отметку в 30%. Поход к косметологу для представителей сильного пола наконец-то становится столь же привычным, как визит к стоматологу. Тем более что в студии учтены все факторы, обычно смущающие мужчин. Клиенты обслуживаются в отдельных кабинетах. В любое удобное для них время. И в условиях полной конфиденциальности. И это не рекламные обещания, а реальность, подтвержденная 11-летней историей и репутацией студии.
Но вернемся к Pharmaskincare. Поскольку мужчины, как правило, не очень жалуют длительные курсы лечения, «Эстетик» предлагает им краткосрочные, но очень эффективные экспресс-процедуры на продуктах марки, улучшающие состояние кожи в кратчайшие сроки. А также расслабляющий уход, замешанный на оригинальных техниках - ручных и аппаратных - и свойствах Pharmaskincare.
Результат того стоит. Тем более что серия для домашнего ухода отлично его поддерживает.
Студия красоты «Эстетик»: Владивосток, ул. Советская, 29/4, (423) 245-65-64.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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