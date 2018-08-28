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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Сентября, 02:55 |
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Туротрасль Дальнего Востока показала себя в Москве
Надо было быть совершеннейшим Фигаро, дабы успеть предметно поучаствовать в обоих мероприятиях. Из дальневосточных регионов такое оказалось по силам только Камчатке и Сахалину. А вот возможностей Приморья, Якутии, Чукотки хватило лишь на выставку «Интурмаркет». Впрочем, другие субъекты ДФО не объявились вовсе. Дорогое это удовольствие - своя экспозиция - в условиях кризиса!
Как сообщила начальник управления по туризму Сахалинской области Наталья ИВАНОВА, за участие в MITT региональный бюджет выложил около 800 тыс. рублей. Деньги пошли на оплату аренды выставочной площади и выставочного же оборудования. Туркомпании острова, которые отважились показать здесь свои продукты, оплатили только дорогу и проживание.
«Безусловно, поддержка со стороны региона снимает часть нагрузки с бизнеса. Мы рассчитываем, что это принесет свои плоды: вырастет турпоток к нам, улучшится имидж области», - уверена Иванова.
Евгений РЕЗНИЦКИЙ, представлявший молодую турфирму «Сахалин Дискавери», также не сомневается в позитивных результатах: «Наше участие в выставке стало возможным благодаря поддержке регионального агентства по туризму, и нам есть что предложить. Прежде всего, это вертолетные прогулки - у нас свой аэроклуб, единственный на острове. А также экскурсии - автомобильные, пешеходные, морские… Кризис нам на руку, потому что из-за снижения курса рубля иностранцам стало выгодно покупать туры на Сахалин, жители других регионов России тоже стали чаще приезжать».
Наталья Иванова подтверждает рост туристического потока, объясняя его успешной работой властей по трем ключевым направлениям: строительство инфраструктуры, улучшение качества услуг, продвижение. Разумеется, очень весом вклад туркомпаний, которых в области около 80-ти.
Особые надежды островитяне связывают с территорией опережающего развития «Горный воздух», что создается на базе одноименного спортивно-туристического комплекса в Южно-Сахалинске. По словам начальника отдела продаж СТК «Горный воздух» Наталии ПАХОЛКОВОЙ, государство и частные инвесторы вложат в инфраструктуру и объекты ТОР более 16 млрд рублей. Общая длина горнолыжных трасс увеличится до 80 километров, получат развитие многие летние виды активного досуга, и отдых здесь станет всесезонным. Ожидается, что турпоток на остров вырастет до 1 млн человек к 2025 году.
Не столь оптимистично настроены сахалинцы и их соседи по региону в отношении трансграничного проекта, призванного завлечь массового туриста-путешественника на Дальний Восток, - «Восточного кольца России». В первую очередь многих смущают его размеры: «Получается в итоге сумасшедший какой-то маршрут, который будет стоить человеку сумасшедших денег и займет уйму времени! Какой турист рискнет проехаться по всему «кольцу»? Оно будет действительно золотое».
На местах видят выход в организации менее протяженных межрегиональных туров под брендом «ВКР».
«Побывали туристы в двух точках, и, может быть, достаточно? Возможно, в этом направлении надо двигаться? - размышляет зам. руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина АНИЩЕНКО. - Хотя проект, конечно, интересный, и его нужно продвигать при поддержке государства».
К слову, стенд Камчатского края на выставке MITT зримо свидетельствовал о такой поддержке: он был одним из самых заметных в павильоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной, где презентовали свои достижения полсотни российских регионов. По утверждению Анищенко, правительство Камчатки традиционно обеспечивает площадку для бизнеса, с которой можно предлагать турпродукты, популяризирующие самый дальний регион страны. Вот и на этот раз такой возможностью воспользовались 15 местных компаний. Упор, прежде всего, делают на развитие внутреннего туризма. В прошлом году полуостров посетили 180 тыс. россиян, или почти втрое больше, нежели в 2014-м. В этом году ожидается рост не менее 15%.
Сергей АКУЛИЧ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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