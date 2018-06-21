Искусство объединяет регионы

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 19 Июля, 19:15 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5500 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
19.07 |
"Делойт" прописался во Владивостоке
19.07 |
Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
19.07 |
Впервые через электронный аукцион реализованы права пользования 68 га морской акватории в Приморье
19.07 |
Приморским рыбакам не понравилось, как подели прибрежные квоты
19.07 |
Выпускники Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа в июле получили свои дипломы
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
13 Апреля 2016, 17:26 | Вкус жизни

Искусство объединяет регионы

Межрегиональное сотрудничество Дальнего Востока с другими российскими территориями в области изобразительного искусства набирает обороты, выражаясь в ярких, интересных межрегиональных проектах.

«Творческая связь между регионами, от Урала до Приморья, наблюдается уже многие годы и прослеживается в различных направлениях, - рассказывает омский искусствовед Алла ГУМЕНЮК. - В качестве примеров могу привести выставку всероссийского масштаба «Пастель России», крупные межрегиональные выставочные проекты «Великие реки творчества» и другие. Как правило, на фоне выставок проводятся международные и межрегиональные конференции, собирающие специалистов из разных регионов. Так, в городах Сибири уже не один год проводятся межрегиональные искусствоведческие чтения. Еще одной прекрасной формой межрегионального сотрудничества являются пленэры. Например, отличительной чертой проекта «Лето на Русском - 2014» во Владивостоке стало конкурсное участие на равных правах и художников, и искусствоведов. А в декабре 2015 года в Красноярске прошла выставка «Художники Сибири и Дальнего Востока», на которой был представлен альбом-каталог магаданского художника Александра ПИЛИПЕНКО, рассматривающий творчество мастера в трех ипостасях - живописец, график, книжный график - и выполненный также в формате межрегионального проекта».

Выход альбома приурочен к 55-летию художника. Казалось бы, нет ничего необычного ни в очередной юбилейной дате, ни в очередном издании по искусству: иллюстрированные книги в настоящее время готовятся не только в столицах. Но желание издателя закрепить юбилей мастера во времени художественным изданием послужило прекрасным поводом к совместной работе профессионалов из разных регионов страны.

Для магаданского издательства «Охотник» это был первый опыт работы в жанре альбома-каталога. Его директор Павел ЖДАНОВ собрал межрегиональную творческую команду, пригласив к работе специалиста по современному искусству из Владивостока - кандидата искусствоведения Наталью ЛЕВДАНСКУЮ, омского искусствоведа Аллу Гуменюк, которая стала научным редактором, магаданского дизайнера Андрея ОСИПОВА, приятно удивившего оформительскими решениями, также большую помощь в работе над альбомом оказал сын художника Андрей ПИЛИПЕНКО, ныне проживающий в Хабаровске. Таким образом, в творческой работе соединились четыре российские территории: Колыма, Приморье, Хабаровский край и Западная Сибирь. А если учесть еще тот факт, что перевод текста осуществил Лэрри РОКХИЛЛ-ХЛЫНОВСКИЙ, то проект вполне можно считать и международным. К слову, сегодня экземпляр альбома находится в Англии в библиотеке Полярного института Скотта Кембриджского университета.

В Магадане презентация альбома-каталога прошла в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, зал которой был переполнен почитателями таланта Александра Пилипенко. Мероприятие собрало представителей культуры, живописцев, журналистов, были замечены и первые лица Магаданской области: губернатор Владимир ПЕЧЕНЫЙ, председатель магаданской городской думы Андрей ПОПОВ и сенатор Анатолий ШИРОКОВ.

«В таком творческом единении есть свои плюсы, главный из которых - взглянуть на артистическую деятельность художника сторонним взглядом, несколько иным, чем «у себя дома», и, возможно, более объективным», - уверена Алла Гуменюк.  

 Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год. 

Теги: культура  искусство 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика