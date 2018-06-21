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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:15 |
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Искусство объединяет регионы
«Творческая связь между регионами, от Урала до Приморья, наблюдается уже многие годы и прослеживается в различных направлениях, - рассказывает омский искусствовед Алла ГУМЕНЮК. - В качестве примеров могу привести выставку всероссийского масштаба «Пастель России», крупные межрегиональные выставочные проекты «Великие реки творчества» и другие. Как правило, на фоне выставок проводятся международные и межрегиональные конференции, собирающие специалистов из разных регионов. Так, в городах Сибири уже не один год проводятся межрегиональные искусствоведческие чтения. Еще одной прекрасной формой межрегионального сотрудничества являются пленэры. Например, отличительной чертой проекта «Лето на Русском - 2014» во Владивостоке стало конкурсное участие на равных правах и художников, и искусствоведов. А в декабре 2015 года в Красноярске прошла выставка «Художники Сибири и Дальнего Востока», на которой был представлен альбом-каталог магаданского художника Александра ПИЛИПЕНКО, рассматривающий творчество мастера в трех ипостасях - живописец, график, книжный график - и выполненный также в формате межрегионального проекта».
Выход альбома приурочен к 55-летию художника. Казалось бы, нет ничего необычного ни в очередной юбилейной дате, ни в очередном издании по искусству: иллюстрированные книги в настоящее время готовятся не только в столицах. Но желание издателя закрепить юбилей мастера во времени художественным изданием послужило прекрасным поводом к совместной работе профессионалов из разных регионов страны.
Для магаданского издательства «Охотник» это был первый опыт работы в жанре альбома-каталога. Его директор Павел ЖДАНОВ собрал межрегиональную творческую команду, пригласив к работе специалиста по современному искусству из Владивостока - кандидата искусствоведения Наталью ЛЕВДАНСКУЮ, омского искусствоведа Аллу Гуменюк, которая стала научным редактором, магаданского дизайнера Андрея ОСИПОВА, приятно удивившего оформительскими решениями, также большую помощь в работе над альбомом оказал сын художника Андрей ПИЛИПЕНКО, ныне проживающий в Хабаровске. Таким образом, в творческой работе соединились четыре российские территории: Колыма, Приморье, Хабаровский край и Западная Сибирь. А если учесть еще тот факт, что перевод текста осуществил Лэрри РОКХИЛЛ-ХЛЫНОВСКИЙ, то проект вполне можно считать и международным. К слову, сегодня экземпляр альбома находится в Англии в библиотеке Полярного института Скотта Кембриджского университета.
В Магадане презентация альбома-каталога прошла в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, зал которой был переполнен почитателями таланта Александра Пилипенко. Мероприятие собрало представителей культуры, живописцев, журналистов, были замечены и первые лица Магаданской области: губернатор Владимир ПЕЧЕНЫЙ, председатель магаданской городской думы Андрей ПОПОВ и сенатор Анатолий ШИРОКОВ.
«В таком творческом единении есть свои плюсы, главный из которых - взглянуть на артистическую деятельность художника сторонним взглядом, несколько иным, чем «у себя дома», и, возможно, более объективным», - уверена Алла Гуменюк.
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