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17 Марта 2016, 14:50 | Вкус жизни

Что ждет жителей и гостей Дальнего Востока в апреле?

"Дальневосточный капитал" продолжает знакомить с мероприятиями событийного туризма в регионе

На Чукотке - юбилейная «Надежда»

В Чукотском автономном округе в апреле в двадцать пятый раз пройдет гонка на собачьих упряжках «Надежда».

Она появилась в 1991 году и в мире ездового спорта стоит особняком. Здесь, на самом краю Северо-Востока России, подобные состязания проводятся не одно столетие, их устраивают каюры поселков, расположенных на морском побережье. Соревнуются они на своих рабочих упряжках, запряженных в традиционные чукотские нарты, которые используют зимой для поездок из одного поселка в другой, для зимней охоты на тюленей и моржей с дрейфующих льдов или кромки припая. Именно благодаря гонкам выявляются лучшие упряжки по физическим качествам и уровню обучения собак и по умению каюров управлять ими. И далеко не всегда победителями становятся молодые и сильные гонщики.

На Сахалине будет жарко!

В Южно-Сахалинске, на СТК «Горный воздух», 2 апреля состоится «Жаркий спуск».


 

В этом году он пройдет уже в пятый раз, собрав любителей экстремального катания на лыжах и сноубордах. Как обычно, ничто не мешает сахалинцам и гостям из других регионов, выбирающим этот спортивно-туристический комплекс местом активного зимнего отдыха, проводить горнолыжный сезон экстремально весело.

В Якутии обсудят вопросы туризма

В этот же день, 2 апреля, в столице Якутии стартует Неделя туризма Sakha-Travel - 2016.

Традиционно в этой выставке принимают участие все ведущие предприятия туристической и смежных отраслей Республики Саха (Якутия), других регионов Дальнего Востока и Забайкалья, а также зарубежные компании. В рамках выставки проводятся презентации туристических компаний и новых маршрутов, конкурсы, встречи с экспертами, семинары по актуальным проблемам туризма. Sakha-Travel - хорошая возможность ознакомиться с лучшими предложениями внутреннего и выездного туризма и наладить межрегиональное взаимодействие турбизнеса Дальнего Востока.

Камчатка встанет на лыжи

На Камчатке 17 апреля стартуют Международные соревнования по лыжным гонкам «Авачинский марафон».


 

Задача этого состязания - привлечь всех желающих, простых любителей лыж, которые по выходным дням регулярно преодолевают свои километры по «Лыжне здоровья». Трасса марафона проходит в живописных местах у подножия действующего вулкана Авачинская Сопка. Помимо любителей в нем принимают участие звезды российского и мирового лыжного спорта и биатлона. Более того, в 2002 году Авачинский марафон стал одним из десяти лучших марафонов России и был включен в календарь Всероссийских соревнований FIS как один из трех этапов международного лыжного соревнования Азиатско-Тихоокеанского кубка (Asia-Pacific Marathon Cup). Это состязание состоит из трех марафонских гонок, проведенных в разных странах АТР: Vasaloppet China (Китай), Asahikava Vasa (Япония) и Avacha Ski Marathon (Россия, Камчатка).

А чуть позже, 22-24 апреля, у подножия этого же вулкана, на горнолыжной базе «Эдельвейс», пройдут Международные соревнования по ски-альпинизму ISMF European Series «Kamchatka Race», Открытый чемпионат ДФО и IV этап Кубка России.

Подрифтуем?

А в Приморье 22-24 апреля стартует 1 этап Открытого чемпионата Приморского края по дрифтингу, привлекающего любителей зашкаливающего адреналина.


 

Гонки пройдут на СТК «Примринг», справедливо считающемся меккой российского автомотоспорта. Зарядившись позитивной энергией на зрительской трибуне, желающие могут в свободное время попробовать свои силы на гоночном кольце: на «Примринге» работает Школа дрифта.

Хабаровск нацелен на туризм

В Хабаровске обсудили перспективы развития въездного туризма.


 

Участие в совещании приняли более сотни туроператоров и агентств региона, работающих в этом направлении. Как отметила министр культуры края Наталья ЯКУТИНА, развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов.

«Неблагоприятная конъюнктура, связанная с дефицитом спроса на зарубежные поездки, нацеливает нас на развитие внутреннего туризма. Региональный сектор должен предоставить гражданам импортозамещающий продукт. Мы приглашаем к тесному сотрудничеству бизнес-сообщество», - отметила министр культуры.

По информации управления по туризму, в 2015 году в отрасли наблюдалось двукратное снижение спроса на зарубежные поездки. В то же время увеличился въездной поток, в том числе российских туристов - на 6,8%, иностранных - на 12%. Прогнозируется дальнейший рост этих показателей.

В прошлом году от деятельности предприятий туристической отрасли в краевую казну поступило 185,4 млн рублей налогов. На поддержку туризма в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» было направлено свыше 21 млн рублей.

«Основные денежные потоки направлялись на подготовку инвестиционных туристических проектов. Результатом стало включение проекта круизного кластера «Остров Большой Уссурийский - Шантары» в госпрограмму с общим объемом финансирования 1 млрд 997 млн рублей. Первый транш пойдет во втором квартале, и до конца 2016 года мы получим 177 млн руб., а до конца 2018-го - 632 млн рублей», - отметил заместитель министра - начальник управления по туризму министерства культуры края Виталий СЕЛЮКОВ.

В этом году бюджетные ассигнования планируется направить на реконструкцию набережной в Центральном районе Хабаровска с обустройством центра круизного и яхтенного туризма, подъездных дорог к туркомплексу «Воронеж» и петроглифам Сикачи-Аляна.

Также основными направлениями станут развитие профориентационного, промышленного и гастрономического туризма.

Сегодня в Хабаровском крае туристам предлагают 30 туров и 130 экскурсионных программ.

Природные явления наощупь

Уникальная выставка занимательной науки «Экспериментарий» открылась в Приморском государственном музее им. В. К. Арсеньева во Владивостоке. Посетители могут полежать на гвоздях, посмотреть в «Зеркало времени» и постоять на любой из планет Солнечной системы.

100 экспонатов, которые можно и нужно рассматривать, изучать, трогать, - интерактивные демонстрации, которые с помощью несложных, но увлекательных научных экспериментов объяснят гостям выставки физические, химические, психические явления. Гид-экскурсовод проводит посетителей в таинственный мир загадок природы, где они сделают массу открытий. Заметим, что «Экспериментарий» интересен не только детям, но и взрослым.

Выставка работает в Главном корпусе музея до конца весны.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год. 

 

Теги: туризм  афиша 


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