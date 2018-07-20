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18 Декабря 2014, 19:49 | Вкус жизни

Опрос: Что является поводом для оптимизма для дальневосточников?

Нынешний год выдался очень непростым, и с политической, и с экономической точек зрения. "Дальневосточный капитал" поинтересовался у читателей: "Что является для вас поводом для оптимизма, в чем черпаете вдохновение, строя планы на будущее, и что самое главное непременно хотели бы сказать в новогоднем тосте?"

Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, художественный руководитель театра им. М. Горького, народный артист России (г. Владивосток):

- Прежде всего, надо подумать: почему это происходит? Мы же не толпа! И вправе задавать вопросы сами себе. Есть причины объективные и пугающие (хотя нас уже не испугать): Украина, санкции, шторм рубля. А есть совсем простые, одинаковые, которые уже длятся десятилетия. Разговор о крайней необходимости культуры, искусства и мало что делающие для этого государственные мужи.

Причина есть: интересно ли мне, что создают в театре, в картинной галерее, на симфоническом концерте? Это вопрос правомерный как к созидателю искусства, так и от созидателя к человеку: почему я не приучил себя любить театр? художественные полотна? музыкальные творения? относиться к искусству как к мирозданию, перестать болтать об нем, а присутствовать в нем и морально, и духовно, и материально? И до кой поры эта невосполненность духовная будет превалировать над небогатой жизнью людей творчества, которые бескорыстно служат ему?

Это и есть мой оптимизм и мое вдохновение. Вывод - надеяться только на себя и на людей Театра, которые помогают тебе надеяться и ждать.

Тост: Театр начинается с Вешалки - проходите!

Оксана ИГНАТОВА, директор Центра специализированного обслуживания ПАО КБ «Восточный» (г. Владивосток):

- Уходящий год действительно выдался непростым, но любая трудность является своеобразным толчком для работы сознания в поиске новых путей развития. В результате мы приобретаем новые знания и оптимальную модель ведения бизнеса. Поэтому, на мой взгляд, кризис - это необходимая ступень как в развитии финансовой системы, так и социума в целом.

Что касается источника оптимизма, то я черпаю его в своих клиентах. Они доверяют мне свои сбережения, видят во мне надежного партнера, и это придает мне веры в собственные силы.

За что я хотела бы поднять тост? За детей - источник нашего вдохновения и нашей гордости, - которые радуют нас, развиваются сами и заставляют нас двигаться вперед. За любовь - в широком смысле слова - и в семье, и по отношению ко всему, что нас окружает. За личностное развитие, как духовное, так и с точки зрения менеджерских компетенций. Но самое важное, чтобы в нашей жизни все эти компоненты гармонично сочетались, только тогда она будет по-настоящему наполненной. Словом, за ЖИЗНЬ - содержательную и активную. Это самая большая возможность, которая у нас есть!

Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, коммерческий директор Всероссийской сети «БИЛЕТУР»:

- Год был сложным, состояние кризиса, на мой взгляд, еще не достигло пика, а значит, есть время сделать правильные выводы и принять решения, которые позволят минимизировать определенные риски. Являясь, по мнению других лиц, экспертом туристического рынка, могу уверенно сказать, что в новом году всем нам будет по-прежнему непросто. Что ж, будем много работать и многому учиться.

В соцсетях, в СМИ живут определенные тенденции под хэштегом «но зато #крымнаш». Ясно, что результаты нашей российской геополитики не пройдут бесследно для экономики и состояния населения. Еще в начале года в стратегии развития нашей компании было определено: «отдых в России». Я считаю эту концепцию правильной, она отлично дополняет линейку наших международных направлений. И, несмотря на известные всем проблемы внутреннего туризма, с оптимизмом смотрю на это направление: наша страна богата и историей, и объектами, и уникальной природой, а главное - наконец-то у отечественных игроков турбизнеса появилось желание и стремление превращать отдых в России в увлекательное путешествие!

Я оптимист с математическим расчетом по образованию. Предполагаю, что 2015-й будет сложным. Значит, мероприятия и программы на предстоящий год должны быть совершенно другими по управлению. В запасе обязательно должно быть несколько сценариев, для того чтобы, если план А не сработает, включить план В… Словом, будем продолжать жить, искать новые источники вдохновения, и кто знает, может быть, они откроют перед нами и новые горизонты в бизнесе?

Что я скажу в новогоднюю ночь? Что жизнь - это определенный биологический процесс, а жить - значит управлять процессом. Желаю, чтобы процесс и управление давали простые, но ценные результаты: быть здоровым! Быть нужным и востребованным! Быть любимым и любить! И верить, что моя мечта сбудется, ведь я все для этого сделаю! Поверьте, работает!

Ирина ВЫСОЦКАЯ, консультант по построению организаций (г. Владивосток):

- Я искренне верю, что где-то в далеком-далеком городе живет Дед Мороз. Я пишу ему письма. Каждый год. Письма эти называются «Бизнес-план»! Я выхожу в новогоднюю ночь на балкон, смотрю на звезды, мечтаю и думаю о Деде Морозе. Что придет и опять исполнит мои желания. И особенно в грядущем году, несмотря на все прогнозы аналитиков о надвигающемся кризисе. И поэтому в этом году опять напишу - «Бизнес-план-2015». И опять сбудется! Мечты сбываются! Верьте! Дед Мороз есть!

Эльвира БЕЛОВА, генеральный директор компании «Милленниум» (г. Владивосток):

- Да, этот год был не самым простым. Да, предстоящий также не обещает нам ни мгновенного роста рубля, ни политического спокойствия, но разве это повод впадать в отчаяние? Жизнь любого из нас соткана из приобретений и потерь, и финансовые потрясения, вызванные скачками доллара и евро, - далеко не самая серьезная проверка на прочность.

Для меня источником оптимизма, что бы ни происходило, является моя семья. Самая большая ценность в жизни. Вдохновение черпаю в путешествиях - тех, что уже совершила и которые только мечтаю совершить. Впечатления, эмоции - это то, что не подвластно никаким кризисам, то, что никто у нас не отнимет, то, что будет согревать и питать нас многие годы спустя...

Что пожелаю в новогоднем тосте? Быть рядом с близкими, родными и любимыми людьми и всегда иметь перед собой достойные цели, для того чтобы не стоять на месте.

Нина ТРОЦЕНКО, совладелица салона французской косметики и парфюмерии из Прованса L’OCCITANE (г. Владивосток):

- Оптимизм - часть моего характера. Я из тех, у кого стакан всегда наполовину полон. И потом, столько уже позади было реформ, кризисов, волнений, забастовок - 1990-е, 2000-е... Где наша не пропадала? А самый главный повод для оптимизма - понимание бессмысленности переживаний. Если я не могу изменить ситуацию, не проще ли ее принять? Очень часто срабатывает. Также источником оптимизма является моя большая семья, я пример для младших сестер, их поддержка, и просто не имею права надолго «зависать» в тяжелом расположении духа.

Вдохновение - это такое летучее явление! Повод может быть любым: приход новой коллекции, путешествие, прогулка по осеннему лесу… Очень часто вдохновение дарят люди - как родные, так и совсем незнакомые: бывает, перекинешься парой слов, обменяешься улыбкой - и отличное настроение на весь день гарантировано.

Я обязательно подниму новогодний бокал за мир без войны, а произнося тост, скажу: пусть каждый ребенок будет счастлив, ведь потом в этом мире будет больше по-настоящему счастливых взрослых людей. Я желаю каждому из нас находить время для того, чтобы быть немного ребенком - верить в чудеса, мечтать о самом несбыточном и знать: я все могу! 

Теги: итоги  опрос 


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