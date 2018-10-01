|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 07 Октября, 18:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Железная Леди "помешала" дальневосточнице короноваться
Вот так неуклюжий ответ Елены на интеллектуальный вопрос «о женщинах и политике», похоже, отодвинул ее прочь от заветного пьедестала. Хотя для победы она обладала всем необходимым. Практически идеальные параметры фигуры: 91 - 60 - 92 при росте 174 см. Пышные русые волосы, огромные глаза, томный голос, царственная поступь и, очевидно, соответствующий фамилии характер…
За хрупкими плечами девушки целых 13 побед на конкурсах красоты разного уровня, включая «Мисс Дальний Восток - 2014». Да и традиции на ее стороне: ровно 10 лет назад первой красавицей страны признавалась хабаровчанка Александра ИВАНОВСКАЯ. Увы, повторить успех землячки не удалось.
Всего за корону главной Мисс России боролись 60 тысяч красавиц. И только 50 самых-самых получили право выйти вечером 18 апреля на сцену концертного зала «Барвиха Luxury Village», где состоялось финальное шоу.
Дальний Восток помимо Елены представляли 21-летняя Лидия СЕМЕНОВА из Республики Саха (Якутия), 20-летняя Мария ТУГУСКИНА из Амурской области и 18-летняя Александра САМОЙЛОВА из приморского города Большой Камень.
Дальневосточницы явно не затерялись на общем фоне. Более того, если судить по предпочтениям интернет-аудитории, то итогом голосования в Сети, которое проводили организаторы шоу вплоть до 18 апреля, стало лидерство Лидии Семеновой - 17 559 голосов «за». Не очень сильно отстали от нее Елена Бойко (15 031 голос и 6-е место в рейтинге) и Мария Тугускина (14 926 и 10 место).
Как бы там ни было, но дальневосточницы Елена Бойко и Мария Тугускина в «десятку» попали. С чем девушек, безусловно, можно поздравить.
Сергей АКУЛИЧ. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
- Соболиная охота: в капкане регламентов
- Быть здоровым - это здорово
- Какие свои начинания дальневосточники считают успешными
- Владивосток в управляемом заносе
- От наемного работника - к предпринимателю
- Самый важный человек компании
- "Остров Врангеля" - он такой один
- ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?
- Чего ждут дальневосточники от 2017 года
- "Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.