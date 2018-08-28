|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 27 Сентября, 14:10 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Что даст Год литературы издателям Дальнего Востока?
- Павел Юрьевич, как считаете, Год литературы даст дополнительные возможности для издателей?
- У издательств каждый год является годом литературы. В 2014-м мы осуществили несколько проектов. Выпустили четыре поэтические книги: Киры ВРУБЛЕВСКОЙ, Алексея ГАРИПОВА, Вадима САХИБГОРЯЕВА и Анастасии ЯКУБЕК. Две из них были отмечены на владивостокском «Книжном дворе», еще на две опубликован отзыв в германском русскоязычном литературном журнале «Мосты» с позитивной оценкой деятельности нашего издательства профессором миннесотского университета в США Анатолия ЛИБЕРМАНА, это тоже приятно. Во многом успех этих книг в том, что их оформление было осуществлено при участии известных магаданских художников - Александра МЯГКОВА, Александра ПИЛИПЕНКО и Владимира МЯГКОВА. Художники Валерий ПРАСКОВ, Ярослав СТЕЛЬМАХ, Вячеслав ФЕНТЯЖЕВ, Владимир СЕРГЕЕВ сотрудничают с нами во многих проектах, работает с издательством и ныне живущий в приморском городе Артеме Константин КОСНИЦКИЙ. В прошлом году выпустили альбом Валерия ЦИРЦЕНСА, художника который уехал из Магадана на Алтай.
Кстати, недавно вышел в свет художественный альбом «Живописный Магадан», в котором было опубликовано около сотни картин 24-х магаданских репрессированных и свободных художников 30-40-х годов. Они сопровождались небольшими литературными эссе. Это очень интересный и оригинальный проект в историческом и литературном смысле, а также в полиграфическом решении.
- Издательский бизнес сложен?
- В наше время многое сложно, в том числе и издание книг. Но если ждать, что наступят более благоприятные времена, никогда не удастся сделать что-либо стоящее, о чем потомки скажут: «В Магадане были люди, которые могли хорошо издавать книги в первой четверти XXI века». Для меня показателем являются годы Великой Отечественной войны, когда «Учпедгиз» и «Детгиз» продолжали выпускать книги для детей и школьников. В то время люди понимали, что жизнь продолжается. Сейчас же во многих случаях слышишь от чиновников ссылки на кризис, словно страна в состоянии коллапса, словно жизнь остановилась, но это не так. Думаю, это всего лишь удобная формулировка, чтобы не работать.
Тем не менее мы работаем в контакте с правительством Магаданской области. Недавно в рамках программы на 2010-2018 годы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области, выпустили двухтомник удивительного эвенского писателя Константина ХАНЬКАНА со своеобразной и свежей прозой, сопровождающейся рисунками автора.
Несколькими месяцами спустя вышли «Эвенские сказки» (составители - Любовь БОЛЬШАКОВА и Анна ЧАЙКО) на эвенском и русском языках, с рисунками, выполненными Владимиром Мягковым. У издания очень интересная обложка, воспринимающаяся как тиснение эвенского орнамента по картону цвета выделанной оленьей кожи. И, еще не прочитав и строчки, уже получаешь удовольствие от книги.
Но подобных проектов, к сожалению, не так много, чтобы они могли составить облик современной северной литературы. А ведь в прошлом магаданский литературный небосвод был отмечен целым рядом звездных имен: Альберта МИФТАХУТДИНОВА, Олега КУВАЕВА, Юрия РЫТХЭУ, Евгения НАУМОВА и других… Их книги выходили не только в Магадане, но и в Москве, и за рубежом в переводах. Хотелось бы, чтобы книги Константина Ханькана и других авторов тоже стали достоянием читателей и в России, и за ее пределами, выходя достойными тиражами. Интерес к творчеству писателя может поддерживаться, только если его произведения издают, об авторе пишут. Недавний выход в Москве трехтомника прозы и писем Олега Куваева, а затем и экранизация его «Территории» - наглядный пример.
Конечно, хочется больше издавать книг при поддержке власти. Память о руководителях остается в деяниях, а хорошая книга и есть то деяние, которое наглядно демонстрирует облик руководителя. Книга, а не многократное присутствие фотографий данной персоны в многочисленных фотоальбомах. Данные опусы, скорее, являют собой образец «похвалы глупости» заказчиков. Если хотите, то хорошая книга - это шаг в бессмертие, и образованный властитель в прошлом и руководитель территории сегодня тем и отличается, что понимает это и поддерживает книгоиздательское дело.
- Мы живем в эпоху интернета и электронных книг. Что, на ваш взгляд, делает печатное издание конкурентоспособным?
- Классическая книга, в отличие от электронной, не анонимна, и в этом ее преимущество: ваш контакт не прерывается с ней и тогда, когда она стоит на полке или лежит на столе, привлекая внимание обложкой и корешком. Это материальный контакт, который никакая электронная версия, во всяком случае пока, не может обеспечить. Издатель продумывает все составляющие книги: формат, внешний и внутренний облик, шрифты, их размер… Она как ребенок, в которого весь коллектив (читай: «семья») вкладывает себя в период работы. Если это так, то и успех будет у книги, и желание иметь ее, подарить, как в старые добрые времена, у читателя появится. Конечно, все это возможно при главном условии - достойном содержании книги. Но это отдельный разговор о том, как удается решить, что нужно печатать, что привлечет читателя. Однако и при наличии интересного текста этого еще недостаточно, нужно найти и убедить потенциального партнера, что данный проект необходимо поддержать и профинансировать.
Совсем недавно мы при поддержке Магаданского филиала ОАО «Полиметалл УК», за что ее директору Геннадию Николаевичу КУЗЬМЕНКО огромное спасибо, опубликовали воспоминания геолога Виктора ВОЛОДИНА, который прибыл на Колыму «не по этапу, а просто так» в конце 1930-х годов и проработал здесь четверть века. Эта книга ликвидирует белое пятно в истории геологического освоения Северо-Востока страны, в ней содержится информация о целом ряде геологов-первооткрывателей: Иннокентии ГАЛЧЕНКО, Евгении МАШКО, легендарных Дмитрии АСЕЕВЕ, Александре БАЛУШЕВЕ, Евгении ЧЕМОДАНОВЕ (одном из лауреатов Сталинской премии за открытие Омчакского золоторудного узла, прототипе Чинкова-Будды в «Территории» Олега Куваева) и других.
Кроме «Полиметалла», активно сотрудничаем мы и с Владимиром Кирилловичем ХРИСТОВЫМ, руководителем «Сусуманзолото» и ООО «Полюс Голд».
- Насколько наполнен сегодня ваш издательский портфель? Что в работе, какие планы?
- Мы закончили подготовку к печати книги воспоминаний «Жизнь простого человека» еще одного колымского геолога Дмитрия БЕРЕЗСКОГО; сегодня он живет в Петербурге, в 2015 году ему исполнилось 94 года. Это не просто воспоминания, книга являет собой образец семейной хроники, это своеобразная сага. Автор, начиная повествование с событий, произошедших в России в XIX веке, рассказывает через семейную хронику о драматических событиях революционного и постреволюционного периодов; о первых месяцах Великой Отечественной войны; бесчеловечности гитлеровского плена; жизни и работе зека в период Дальстроя на Колыме; работе на рудниках, знакомстве с первооткрывателем «золотой Теньки» Асеевым и т. д. Со временем, кстати, хотелось бы издать книгу, в которую вошли бы все воспоминания о работе Дмитрия Павловича Асеева на Колыме и Чукотке. Думаю, что Асеев заслуживает такой книги, впрочем, как и другие выдающиеся колымские и чукотские геологи-первооткрыватели. Было бы хорошо, если бы нашлись люди, которые поддержали идею, и мы осуществили реализацию этого большого проекта совместно.
Кроме того, с потомками геолога Бориса ВРОНСКОГО обсуждаем сейчас вопрос об издании в полной авторской версии двухтомника воспоминаний Бориса Ивановича и его жены Версеник Мерсоповны, пришедших сюда в числе самых первых исследователей территории. Планирую осуществить этот проект в конце этого - начале следующего года.
Также в планах совместно со специалистами Владивостокской государственной галереи выпустить альбом замечательного магаданского художника Александра ПИЛИПЕНКО. Планов у нас много, и если бы нас поддержало министерство культуры Магаданской области, то можно было бы претворить в жизнь целый ряд интересных и уникальных проектов.
- Как продвигаете изданные в Магадане книги? Есть ли интерес к ним на федеральном уровне?
- Интерес к нашим книгам есть, особенно в городах с многочисленными диаспорами. К слову, Полярный институт им. Скотта в Кембриджском университете, с которым мы давно сотрудничаем, также просит каждую вышедшую книгу присылать в их библиотеку.
- А есть ли интерес к издаваемым вами книгам в школах Колымы? Они становятся событием для читающей публики региона?
- Конечно, и книги, и учебники (мы выпустили несколько учебных пособий по истории родного края и географии). На наших презентациях всегда много народа.
- Почему сразу же вывешиваете книги в Интернете, не ждете, пока они продадутся?
- Тем самым мы даем возможность людям, живущим в других городах, скачать электронную версию в день презентации. Кроме того, некоторые издания выходят сравнительно небольшими тиражами и сразу после выхода становятся библиографической редкостью, поэтому нужно запускать книгу в «космос», и чем быстрее, тем лучше.
- Соболиная охота: в капкане регламентов
- Быть здоровым - это здорово
- Какие свои начинания дальневосточники считают успешными
- Владивосток в управляемом заносе
- От наемного работника - к предпринимателю
- Самый важный человек компании
- "Остров Врангеля" - он такой один
- ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?
- Чего ждут дальневосточники от 2017 года
- "Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.