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19 Мая 2015, 19:50 | Вкус жизни

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай КОРОЛЕВ: Мы поддерживаем все виды туризма на Дальнем Востоке

О переориентации туристической отрасли с выездного на въездной и внутренний сегменты говорится сегодня очень много, в т. ч. и в отношении Дальнего Востока. Но является ли наш регион действительно привлекательным для туристов? Об этом "Дальневосточный капитал" беседует с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николаем КОРОЛЕВЫМ, который знает предмет разговора не только по справкам госстатистики и докладам с мест: он сам много лет отработал в Забайкалье, неоднократно бывал в разных уголках Дальнего Востока и знаком с ситуацией изнутри.

- Интересная новость, Николай Вадимович! В Хабаровском крае развивают промышленный туризм. Губернатор Вячеслав ШПОРТ высказался за проведение массовых экскурсий на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, где производятся военные и гражданские самолеты. В Ростуризме с этим согласны?

- Мы заинтересованы во всех видах туризма, в том числе и в промышленном. Туризм, как известно, разный бывает: молодежный, детский, аграрный, военный…

- Даже военный есть?

- Да, в том же Хабаровске, как я помню, были такие туры: сажали на танки, можно было с ветерком проехаться вдоль Амура.

- Вдоль российско-китайской границы?

- (Смеется.) Что же касается промышленного туризма, безусловно, этот сегмент рынка может быть достаточно интересен. Мы ведь живем в мире высоких технологий, и наверняка найдутся люди, готовые приехать в Комсомольск-на-Амуре, чтобы посмотреть, как собираются самолеты.

Когда мы готовили федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)», то опрашивали население, а чего оно, собственно, хочет? И выяснилось: на первом месте - отдых на море, так называемый пляжный туризм. Второй по значимости - культурно-познавательный туризм. Но развивать промышленный туризм нужно. Как пример: в соседнем с Хабаровским краем Китае есть много производств, где проводят экскурсии для граждан. Лично я там посещал предприятие по производству молока… Людям ведь и это интересно.

- Что тогда говорить о производстве современной авиатехники! Представляете, на заводе идет одновременная сборка сразу шести самолетов «Сухой Суперджет 100», лайнер рождается прямо на твоих глазах - это производит сильное впечатление.

- Не сомневаюсь. Но, говоря о развитии, надо понимать, откуда будут идти основные туристские потоки. Наша задача - привлечь туристов не только из России, но и из соседних стран. Поскольку Хабаровский край граничит с КНР, а Китай сегодня на первом месте по въезду в Российскую Федерацию, можно, наверное, рассчитывать на интерес китайцев и к объектам промышленного туризма на нашей территории. Будет ли он массовым - вопрос.

- В России этот вид туризма вообще пока не развит...

- А вы бы что для себя выбрали? Посетить промышленное предприятие, или, допустим, съездить в новые места, познакомиться с этническим бытом других народов, либо побывать в природном заказнике?

- Я бы все это совместил.

- И правильно. Туры должны быть комплексными, с разными объектами посещения. В свое время, помню, китайцы жаловались на отдельных туроператоров: дескать, привезли в город и начинают группы по церквям водить. Одну церковь показали, вторую, третью, четвертую… - красиво, но уже голова кругом идет! Поэтому турпакеты должны быть разноплановыми по наполнению.

- В том же Комсомольске-на-Амуре кроме авиазавода есть культурные, исторические достопримечательности, этнографические объекты… Точно пакет можно сформировать.

- А я в связи с этим обратил бы внимание на вторую часть названия города. Вот сейчас мы занимаемся реализацией проекта по развитию круизного туризма на Амуре, и Комсомольск, думаю, вполне может стать интересной точкой для посещения.

- Вы говорите о российско-китайском «речном» проекте, который, если не ошибаюсь, является одним из приоритетов Ростуризма?

- Да. Амур - река пограничная. И мы должны создавать условия для въездного туризма, учитывая, прежде всего, туристский потенциал соседнего Китая. Хотя, конечно, ничто не помешает и гражданам других стран, и, естественно, россиянам отправляться в круизы по Амуру. Правда, судоходный сезон здесь не такой продолжительный - где-то с мая по конец сентября. И за этот период привлечь большие потоки туристов, поставить необходимое количество речных судов - очень серьезная задача!

- Что делается на практике?

- Началось финансирование проекта на условиях государственно-частного партнерства. Уже выделяются федеральные средства на создание туристской инфраструктуры. Ведь, прежде чем купить круизный теплоход, надо построить причальные стенки, куда он будет пришвартовываться, провести берегоукрепление и т. д.

С 2014 года деньги пошли и на туристско-рекреационный кластер «Амур» в Благовещенске. Всего государство вложит в инженерную часть кластера более 1 млрд рублей. Еще 2,5 млрд рублей должны инвестировать частные компании. Итого - 3,5 миллиарда. По-моему, очень неплохо. А со следующего года федеральные средства пойдут в Хабаровский край на проект по созданию круизного кластера «Остров Большой Уссурийский - Шантары». Для начала запланировано выделить 177 млн рублей.

То есть практическая реализация наших планов идет. Хотелось бы, конечно, и средств побольше, и побыстрее все сделать, но территории на Дальнем Востоке очень большие, и сразу реализовать все желания, наверное, сложно.

На первом этапе, думаю, надо бы соединить Амурскую область с ЕАО и Хабаровским краем, сделав общие точки прибытия круизных судов. И Комсомольск-на-Амуре может стать такой точкой. Плыть на круизном судне, любоваться природой, посещать местные достопримечательности… С точки зрения разнообразия пакета это интересно и правильно.

- А круиз на Шантарские острова? Я там бывал - потрясающе красивые места!

- Места потрясающие, но не думаю, что в ближайшее время этот тур станет массовым. Дорогое удовольствие! Как и поездки на Камчатку. Я все-таки за то, чтобы развивать сначала более короткие маршруты. Чтобы опорные точки были в крупных населенных пунктах, где есть соответствующая туристская инфраструктура: гостиницы, система общепита, транспортная сеть, объекты показа… Скажем, Хабаровск как точка прибытия уже сформирован, а вот с тем же Комсомольском надо поработать.

- Коль мы переместились к Хабаровску, вопрос о событийном туризме. Уже три года подряд в конце мая здесь проходит международный фестиваль военных духовых оркестров. Событие, сравнимое по зрелищности с латиноамериканскими карнавалами. Вот куда надо везти туристов! Ваше отношение к развитию такого вида туризма на Дальнем Востоке?

- Это совершенно правильное направление. Не воспользоваться проведением таких крупномасштабных мероприятий было бы неразумно для развития туризма. Другое дело, что нельзя одно и то же проводить во всех регионах. Надо найти свою «изюминку» и правильно ее продвигать. Значимость событий растет, когда они привлекают большое количество людей. Безусловно, мы за такие проекты, как фестиваль в Хабаровске, и готовы их поддерживать. Сначала информационно, а при необходимости - и финансово. Но, по большому счету, зрелищные мероприятия должны окупаться. Чтобы туристы к вам приезжали, тратили деньги, и в результате бюджет Хабаровска пополнялся, а не скудел.

Вообще, с Хабаровским краем мы в хорошем контакте находимся. Тем более что это столица Дальневосточного федерального округа. Разница между Хабаровском середины 90-х, когда я впервые там побывал, и сегодняшним, колоссальная. Фонтаны, набережная, архитектура, хорошие дороги, современное освещение улиц… - такой город должен притягивать туристов. Не только российских, но и зарубежных.

- Ваша общая оценка состояния туриндустрии в ДФО? Какие регионы в этом плане самые продвинутые?

- С точки зрения развития туристической отрасли все дальневосточные территории находятся приблизительно на одном уровне. У них похожие проблемы - прежде всего, недостаточно развитая инфраструктура. Это является сдерживающим фактором увеличения туристских потоков. Но зато есть неоспоримое преимущество - природные ресурсы на Дальнем Востоке и в Забайкалье явно богаче, чем, допустим, в центральной полосе России. Сегодня создаются туристско-рекреационные кластеры, которые должны, по идее, обеспечить массовый доступ к этим ресурсам. Например, достаточно активно реализуют свои проекты Республика Саха (Якутия), Бурятия в Забайкалье, Амурская область. Как я уже говорил, со следующего года подключится Хабаровский край. Надеюсь, не подкачают и другие территории: Приморье, Камчатка, Сахалин... Чтобы как-то уменьшить нагрузку на региональные бюджеты, наверное, будет правильным сделать долю участия субъектов в софинансировании туристских кластеров минимальной - не выше 5%.

- У руководителей регионов отношение к туризму положительное?

- Да, губернаторы понимают роль туристической отрасли для развития своих территорий. Чего, к сожалению, не могу сказать о многих муниципалитетах. Ведь буквально в каждом муниципальном образовании имеется своя туристическая составляющая. Где-то, допустим, есть небольшое озеро, куда люди ходят загорать, купаться. Почему бы не обустроить площадки для отдыхающих? А где-то есть памятники истории и культуры, которые посещают местные жители. Почему бы муниципальным властям не «раскрутить» эти объекты, чтобы привлечь сюда людей из соседних городов, поселков? Пусть приезжают, смотрят, питаются, покупают сувениры, ночуют, развлекаются, оставляя здесь свои деньги.

Я не хочу сказать, что туризм является какой-то панацеей для социально-экономического развития муниципальных образований. Но в России уже есть масса городов, которые за счет туротрасли пополняют значительную часть своего бюджета муниципального. Самые известные - Суздаль, Мышкин…

Обратите внимание, что в субъектах Федерации площадки, выделенные для туристско-рекреационных кластеров, как правило, находятся на муниципальных землях. Это факт. Значит, нужно стараться создавать там благоприятные условия и по линии муниципалитетов.

Хотя бывает так, когда говорят: «А зачем нам все это надо? Мы здесь спокойно жили, а теперь приезжие все испачкают, загадят!» Но, как мне кажется, такая позиция больше связана не с этими опасениями, а с тем, что просто работать никто не хочет. Да, туризм не панацея, но для многих муниципальных образований он мог бы стать точкой роста. И там, где есть понимание, этот рост происходит. Например, город Плес в Ивановской области, Елец в Липецкой области. По большому счету, и остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае, где планируется создание туристского кластера, тоже территория муниципального образования - города Хабаровска. И муниципалитеты должны играть более значимую роль в нашей совместной работе. 

Сергей АКУЛИЧ.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

 

Теги: Ростуризм  туризм 


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