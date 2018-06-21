|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 19:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ысыах в Хабаровске объединил народы Дальнего Востока
Этот традиционный праздник народа саха в Хабаровске становится с каждым годом масштабнее и начинает занимать важное значение в культурной жизни столицы Дальневосточного федерального округа.
Подтверждением этому стало приветствие главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА. Глава республики отметил, что этот радостный летний праздник является объединяющим для представителей всех народов многонациональной России и Якутии. «Сегодня Ысыах проводится на гостеприимной хабаровской земле. Несомненно, он еще сильнее укрепит дружеские отношения двух наших регионов, которые объединяют не только общие приграничные территории, но и история, современные технические, торгово-экономические и культурные связи»,- отметил Егор Борисов в своем приветствии.
Знаковым событием праздника стало подписание соглашения о сотрудничестве, которое скрепили подписями сопредседатель совета общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», первый заместитель председателя Государственного Собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Анатолий ДОБРЯНЦЕВ и и. о. председателя совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края» Сарвердин ТУКТАРОВ и которое должно стать еще более тесным и активным.
Организаторы праздника - Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. Хабаровске, правительство Хабаровского края и Ассамблея народов Хабаровского края - подготовили для гостей Ысыаха интересную и насыщенную программу. Праздник встречи лета в Хабаровске прошел строго по установленному издревле ритуалу и начался с напутственного алгыса. Этому способствовало участие в Ысыахе на хабаровской земле артистов из Республики Саха (Якутия). Дефиле участников конкурса национального костюма поразило богатством украшений, вышивки и ее разнообразием - здесь были представлены наряды из разных регионов компактного проживания национальных объединений. Якутские блюда по достоинству оценили все гости праздника. Неотъемлемой частью праздника, как всегда, стали спортивные состязания. А завершился Ысыах потрясающим по красоте и массовости танцем осуохай.
Информцентр Постпредства РС(Я) по ДФО
- Соболиная охота: в капкане регламентов
- Быть здоровым - это здорово
- Какие свои начинания дальневосточники считают успешными
- Владивосток в управляемом заносе
- От наемного работника - к предпринимателю
- Самый важный человек компании
- "Остров Врангеля" - он такой один
- ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?
- Чего ждут дальневосточники от 2017 года
- "Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.