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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сфера культуры получит приоритетное финансирование на Дальнем Востоке
Участие в нем приняли руководители региональных органов управления культуры, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий СМОЛЯК отметил, что благодаря принятому 7 ноября 2016 года Постановлению Правительства РФ № 1137 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» имеются механизмы приоритетного финансирования Дальнего Востока, которые уже внедрены в ряде госпрограмм.
В специальный раздел госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы уже включены создание учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (по результатам отбора); реконструкция Амурского областного Дома народного творчества в Благовещенске; реконструкция Драматического театра в Комсомольске-на-Амуре; реставрация объекта культурного наследия «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев»; создание инновационного культурного центра во Владивостоке на о. Русском; создание трех туристско-рекреационных кластеров: «Северная мозаика» в Республике Саха (Якутия), «Остров Большой Уссурийский – Шантары» в Хабаровском крае и «Амур» в Амурской области.
На совещании было принято решение продолжить работу по подготовке для включения объектов и мероприятий в специальный раздел, кроме того в него должны войти мероприятия по реализации общественно-исторических проектов в дальневосточных субъектах, направленные на возрождение исторической памяти о событиях, связанных с освоением и героической защитой территорий Дальнего Востока, воспитание у молодежи интереса к истории региона.
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