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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:08 |
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"Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма в регионе на июнь
На Сахалин - покормить духа
20-21 июня на берегу залива Терпения в Поронайске Сахалинской области можно будет наблюдать за обрядом «Кормление духа - хозяина моря». В этом празднике принимают участие представители коренных малочисленных народов Севера, обустраивают свои мини-жилища, выходят в море на шлюпках, прыгают через нарты, стреляют из лука, ловят оленей с помощью маута, мастерски разделывают свежепойманную рыбу на юколу и угощают гостей блюдами национальной кухни.
В Приморье: наладить коммуникации и подрифтовать
9-10 июня во Владивостоке пройдет третий Дальневосточный медиасаммит. Это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Цель мероприятия - объединение медиасообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона.
А затем приморская столица погрузится в мир скорости и острых ощущений. Центр притяжения - СТК «Приморское кольцо». 17-19 июня здесь пройдет 2 этап Открытого чемпионата Приморского края по дрифтингу, 25 июня - марафон «6 часов Primring», и в этот же день - Открытый чемпионат Приморского края по автомобильному маневрированию.
В Магадан - встретить солнце
Колыма в июне в прямом смысле слова объединяет народы. 12 июня здесь начнется фестиваль «Территория дружбы». А 23-го пройдут сразу два красивых и масштабных праздника: жители и гости области погрузятся в магию эвенской встречи Нового Солнца - Хэбденек, а также смогут вволю повеселиться на татаро-башкирском Сабантуе, который отмечают в области уже более 20 лет.
На Камчатку - загадать желание
21-27 июня на вулкане Вилючинском пройдет Чемпионат ДФО по сноуборду. Организаторы обещают: будет по-настоящему жарко, во всех смыслах.
А в селе Анавгай 24-25 июня встретят эвенский новый год - Нургэнэк. Ритуал начинается в полночь. Возле священных деревьев разжигают два ритуальных костра, очищающих от скверны. Перешагнув через первый, участники и гости прощаются со старым годом, суровой зимой и заботами. Перепрыгнув через второй - вступают в зарождающийся новый год, мысленно обращаясь к Солнцу и привязывая лоскуток с заветным желанием на натянутую между деревьями веревку дэлбургэ. Завершается ритуал исполнением эвенского танца «Норгали».
В этот же день, 25 июня, сразу в пяти населенных пунктах полуострова - Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, Палане и Эссо - отметят «День первой рыбы». Представители родовых общин коренных народов Камчатки с помощью ритуальных действий будут заманивать рыбу в местные реки. По традиции гостей ждут увлекательные мастер-классы, конкурсы танцев, выступления фольклорных коллективов и наваристая уха.
В Якутию - отметить «Новый год»
Главный национальный праздник года Ысыах Туймаады, что пройдет в Якутске 25-26 июня, олицетворяет встречу лета и пробуждение природы и позволяет мгновенно проникнуться духом Республики Саха. Конные скачки, состязания ремесленников, азартные соревнования самых сильных и ловких «Игры предков», конкурсы запевал осуохая и игры на хомусе, ярмарки - это только начало перечня богатой программы. В качестве бонуса для гостей Якутии - белые ночи, обволакивающие своей нежной густой пеленой и придающие особенный шарм этой гостеприимной земле.
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