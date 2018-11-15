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Владивостокский театр им. Горького ожидает всплеск премьер
Ближайшая премьера – «Алхимики» известного московского режиссера Дмитрия АСТРАХАНА – пройдет 7-8 октября. Чуть позже приезжает режиссер Андрей ЛАПИКОВ, который будет репетировать на малой сцене спектакль «А вы кто такой?» Виктора МЕРЕЖКО. А режиссер из Хабаровска Вадим ПАРШУКОВ поставит музыкальный спектакль «Ханума».
Еще один спектакль, который будет называться «Доброе утро, сто долларов», во Владивостоке поставит внук великого режиссера Георгий ТОВСТОНОГОВ. На 12-13 ноября намечена премьера детского спектакля «Золушка». В качестве режиссеров выступят актеры театра имени Горького Александр СЛАВСКИЙ и Владимир СЕРГИЯКОВ.
Также планируется восстановить спектакль Игоря ГУРЕВИЧА «Шум за сценой». Новую версию актеров театра Евгения ВЕЙГЕЛЯ и Александра СЛАВСКОГО зрители увидят 16-17 декабря. А в марте известный российский актер Константин ХАБЕНСКИЙ поставит во Владивостоке спектакль «Белая гвардия» по Михаилу БУЛГАКОВУ и сам в нем сыграет.
На 27 марта намечена премьера спектакля приглашенного режиссера Вадима ДАНЦИГЕРА «Дядюшкин сон» по Федору ДОСТОЕВСКОМУ. Кроме того, во Владивосток приедет режиссер из Америки, который будет ставить «Сон в летнюю ночь» Уильяма ШЕКСПИРА.
Что касается главного режиссера Ефима ЗВЕНЯЦКОГО, то он в настоящее время репетирует пьесу Альфреда ЖЕРИ «Шестой этаж», премьера состоится весной, и планирует поставить пьесу, которая когда-то шла в стенах театра, «Филумена Мартурано».
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