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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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20 Октября 2011, 18:35 | Вкус жизни
Путь к сердцу партнера лежит через… желудок
В ходе встречи губернатора Амурской области Олега КОЖЕМЯКО с делегацией КНДР было решено открыть в Амурской области необычный ресторан корейской кухни.
С инициативой в этом направлении выступила Корея. Речь идет об открытии в Приамурье образцового ресторана корейской кухни с высоким качеством блюд и уровнем обслуживания в соответствии с национальными традициями Кореи. Обе стороны выразили готовность оказывать друг другу максимальную помощь и содействие в реализации данного проекта. Также на базе этого ресторана будет работать постоянно действующая выставка-продажа предметов национально-прикладного искусства и народных промыслов КНДР.
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