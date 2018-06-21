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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:14 |
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Опрос "Дальневосточного капитала": От чего избавимся и что возьмем в 2016-й год?
Денис БАЛЮРА, директор по корпоративным продажам ПАО СГ «ХОСКА» (г. Хабаровск):
- Уходящий год был насыщенным, интересным и достаточно успешным, поэтому я не могу сказать, что мне хочется что-то безжалостно оставить в 2015 году. Безусловно, весь бизнес ждет в новом году улучшения ключевых показателей экономики, и страховая отрасль не является исключением. Пожалуй, хотелось бы, чтобы слово «кризис» произносилось гораздо реже. Чтобы оптимизма у людей было больше. С уверенностью могу сказать, что весь багаж эмоций и опыта, которые я получил от новых проектов, новых знакомств и встреч, свою команду - не просто профессионалов, а людей с нескончаемой энергией и верой в самое лучшее - я с удовольствием возьму в будущий год!
Маргарита КОГАН, заместитель главного редактора КГБУ «Общественное телевидение Приморья» (г. Владивосток):
- Лично для меня 2015 год (по восточному календарю) был по-овечьи мягким, непритязательным, теплым... Но иногда милая овечка превращалась в безжалостного и упрямого барана, который упирался своими рогами в принципы, обстоятельства и ситуации! Приходилось мило убеждать, доказывать, а иногда тащить за рога и показывать, что не надо упираться в ворота, которые ведут не туда…
И это нормально (сомневаясь в слове «нормально», пишу эту фразу). Наша жизнь - удивительная штука! В этом году у меня не было плавных переходов от черного к белому, через серый оттенок, - все и сразу! Резко!
Что я могу безжалостно оставить в уходящем году? Пожалуй, ничего. Все мои радости, горести, минуты счастья и обид - пусть будут! Я очень надеюсь, что в 2016 году хороших и ярких мгновений будет больше! А неприятности? Cправимся! Тем более что наступающий год Обезьяны - мой год!
Елена ЛАССАЛЬ, советник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края (г. Петропавловск-Камчатский):
- Мне хотелось бы оставить в прошлом году все проблемы, невзгоды, болезни родственников и близких мне людей, войны, конфликты и трагедии, которые затронули всех жителей нашей страны.
А захватить в наступивший год мне обязательно хочется мою семью, детей, родителей. Ну и как же без моей любимой и крайне увлекательной работы? Ведь этом году нас ждет целый ряд замечательных событий и мероприятий, в т. ч. международный форум по эколого-познавательному туризму в рамках Недели культуры и туризма на Камчатке. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех желающих принять в нем участие. С Новым годом! И пусть только радость и счастье светятся в ваших глазах!
Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата (г. Владивосток):
- Что нам всем безжалостно оставить в уходящем году? Глупость во всех ее проявлениях; зависть, потому как это скорбь по чужой радости; суету и вечный поиск денег.
Что непременно взять с собой? Умение делать все квалифицированно; понимание того, что кризис - это просто встречный ветер, который надо преодолевать; серьезное отношение к себе и юмор по отношению к жизни, а еще - доброту и участие.
Ксения ИСАЕВА, издатель Rigma.info и «Внашупользу» (г. Хабаровск):
- Я с благодарностью отношусь к тому, что было, и стараюсь никогда об этом не жалеть. Так будет и с 2015 годом, но только потом. Пока он еще отзывается у меня в сердце, и отзывается по-разному. Для меня уходящий год был трудным. Конечно, кризис, с которым в этот год вступили, дал да и еще дает о себе знать. Не заметить последствий в виде упущенной прибыли и пресловутой оптимизации расходов попросту невозможно. Но, с другой стороны, кризис - это всегда возможность найти в себе новые силы, взбодриться и идти дальше, если ты действительно этого хочешь.
Июль 2015-го был для меня очень холодным, и не только по причине нетипичной для Хабаровска погоды: в это время ушел из жизни мой дедушка, а это страшно, когда в мгновение ты перестаешь быть кому-то внучкой или дочерью. Но потери учат нас ценить то, что именно сейчас есть у тебя. Хотя этого времени всегда-всегда будет мало.
В 2015 году у меня было две поездки в Японию, и оба раза я испытывала сильные эмоции даже от тех мест, где уже бывала. Поэтому путешествия - это то, что я непременно возьму с собой. Буду продолжать любить своих близких, проводить с ними время, готовить вкусные ужины, выбирая в интернете интересные рецепты… Буду заниматься спортом, потому что это так здорово - видеть, как ты становишься сильнее и меняешься не только физически, и я рада, что в 2015 году мне удалось попробовать все - от зумбы до киокусинкай каратэ.
Что нам всем оставить в уходящем году? Людей, которым мы не нужны, их номера телефонов, вредные привычки и долги. В 2016 год возьмем крепкую дружбу, нежную любовь и тех, кто, несмотря ни на что, остается рядом с нами в самые сложные времена.
Анна ГАНЖА, генеральный директор компании «ТЕРРАТУР» (г. Владивосток):
- Я с огромным облегчением оставила бы в 2015 году все нелепые политические и экономические потрясения, трагичные события, несправедливость и хамство.
А вот с собой обязательно взяла бы улыбки и поддержку друзей и близких, успехи детей, возможность новых замечательных путешествий и мирное небо над всей Землей!
Вячеслав МАННАБЕРГ, генеральный директор компании «Роза ДВ int» (г. Владивосток):
- Хотелось бы в ушедшем году оставить телевизор. Мы уже устали от той информации, которая непрерывно идет от государственных телеканалов. Понятно, что ситуация сейчас сложная и от проблем никуда не уйти, но мы целый год слышали только о них. Политика вслед за скачком курса доллара навязчиво вошла в нашу жизнь, и мне не нравится, что государственные СМИ не отпускают людей ни на секунду расслабиться. Хотелось бы, чтобы в новом году это ушло и взамен пришла позитивная повестка дня.
Что касается моего бизнеса, то для меня важно сохранить в новом году тот темп роста, который нам удается удерживать уже три года, несмотря на все кризисные явления в экономике. Это развитие происходит благодаря нашим клиентам - тем, кто с нами уже не первый год, и, конечно же, тем, кто пришел к нам впервые недавно. Мне очень нравится эта тенденция, и хотелось бы ее сохранить. Наступивший год обещает быть еще сложнее, чем прошлый. И нам очень важно чувствовать поддержку наших клиентов.
Александра МАКСИМЕЦ, председатель попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий (г. Владивосток):
- Избавляться от хлама, как материального, так и ментального, - это, конечно, хорошо. Только вот зачем ждать Нового года? Почему не создать себе другие «забавные традиции» по регулярной «очистке конюшен»? И не нужно будет надрываться во всех смыслах в преддверии новогодних праздников. Сама так делаю и другим советую!
«Дальневосточный капитал» присоединяется ко всем пожеланиям и поздравляет своих читателей с Новым годом! Трансформируем традицию итальянцев в безжалостное расставание со старыми и ненужными эмоциями и мыслями - усталостью, разочарованием, ожиданием очередной волны кризиса… Захватим с собой из 2015 года светлые воспоминания, радостные эмоции и позитивные ожидания. Все остальное - посчитаем полезным опытом и без лишней грусти перевернем страницу памяти, настроившись на новые открытия, новые победы и новые возможности, которые несет нам новый, 2016-й, год.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год.
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