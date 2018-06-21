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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 16:34 |
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Как запечатлеть самые яркие моменты путешествий и сэкономить в роуминге
Автоматический фото- и видеоотчет
Наверняка вы будете активно пользоваться в поездке камерой вашего смартфона. Если вы отправляетесь в отпуск не в одиночку, то, скорее всего, у попутчиков тоже есть смартфоны. Вы будете фотографировать друг друга, делать «селфи» на фоне достопримечательностей, записывать забавные видео, а потом настанет пора обмениваться отснятым материалом.Чтобы собрать красивый отчет из груды «фотоног» и тысячи кадров заката, придется потратить много времени. Либо воспользоваться интеллектуальными решениями.
Например, Google Plus - бесплатный сервис для смартфонов, который автоматически синхронизирует фотографии на всех устройствах, сортирует и создает целую историю о вашей поездке: с картой, на которой прорисован маршрут, анимированными вставками, видео- и энциклопедическими справками о посещенных достопримечательностях. Все это конфиденциально. С кем поделиться полученным материалом, вы решаете сами.
Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо зарегистрировать профиль в Google и установить на смартфон приложение Google Plus. Это социальная сеть, но вы можете использовать ее исключительно для составления красивых альбомов.
В первый запуск программы вам предложат «создать круг». Это может быть «Семья», «Друзья», «Коллеги», «Попутчики» и т. д. Следующим шагом понадобится включить параметр «Автозагрузка». Если программа не предложила этого сделать, то найти необходимый пункт можно в меню настроек. После этих несложных действий отчет из ваших фотографий уже будет составляться автоматически, как только вы отправитесь в путешествие (смартфон сам это поймет, когда зафиксирует перелет на большие расстояния), но фотографии и видео, сделанные вашими друзьями, вам будут недоступны.
Чтобы это исправить, нужно «создать мероприятие». Назовите его, например, «Отпуск 2014» и пригласите кого считаете нужным. С настройками разобраться несложно. Чтобы все фотографии, сделанные на смартфон, автоматически синхронизировались с вашим мероприятием, нужно всем вместе включить «режим вечеринки», и вы гарантированно получите отличный механизм для агрегации всего отснятого контента, общий чат и возможность проводить видеоконференцию.
Кстати, к мероприятию можно подключить и тех, кто остался дома. И даже настроить сервис так, чтобы он показывал, где находится каждый член семьи в данный момент. Близкие люди смогут в реальном времени комментировать ваши фотографии, а главное - не будут волноваться за вас.
«Окей, гугл»
Возможно, вы не знали, но ваш смартфон на базе «Андроид» может «разбудить утром», «найти, где поесть пиццу», «найти ближайший отель», «напомнить купить хлеба около ближайшего магазина» и выполнить еще много других команд.
Сервис Google Now - ваш виртуальный помощник. Откройте приложение Google и включите «Now». Теперь попробуйте произнести фразу «Окей, гугл», и смартфон начнет слушать вашу команду, можете проявить фантазию. Активировать функцию можно также нажав на микрофон. Этот сервис незаменим в поездках. Заблудились - «Окей, гугл, где мой отель?»; не можете понять продавца - «Окей, гугл, переведи «сколько это стоит» на тайский». Это абсолютно бесплатно и идеально работает на смартфонах под операционной системой «Андроид». Но есть одно «но» - для работы сервиса необходим интернет.
Всегда на связи
Что предлагают мобильные операторы для того, чтобы их абоненты оставались на связи даже в самых удаленных уголках планеты?
«Билайн», например, обновил линейку тарифов и опций международного роуминга. На смену нескольким тарифным опциям, предназначенным для разных стран и разных видов услуг, пришли два простых тарифных предложения. Их важное преимущество - отсутствие абонентской платы, что позволяет не отключать опции после возвращения домой.
Так, услуга «Моя планета» предлагает оптимальные цены на разговоры и сообщения во всех странах роуминга «Билайн». Не имеет абонентской платы и действует бессрочно: подключив ее однажды, можно не беспокоиться о стоимости звонков в путешествиях. Стоимость ее подключения - 25 руб. Стоимость входящих звонков при нахождении в Европе, СНГ и Грузии составит 7 руб за минуту, стоимость исходящих - 17 руб за минуту.
У «МегаФона» евротариф сегодня составляет: 19 рублей/мин. - звонок в Россию и по стране пребывания; 9 рублей - исходящее СМС; 0 рублей - входящее СМС; 9 рублей/мин. - входящий звонок из России и других стран. Это не опция, которую нужно подключать, а базовый тариф. При этом у клиента «МегаФона», приехавшего в любую из европейских стран, в приоритетном порядке подключается тот оператор, который обладает лучшим покрытием сети и лучшей скоростью передачи данных.
При нахождении в международном роуминге с подключенной опцией «Весь Мир» первые 30 входящих минут в сутки для абонентов «МегаФона» обойдутся бесплатно (незважно, суммарное это количество минут за сутки или в течение одного вызова). Стоимость 31-й и последующих минут тарифицируется в соответствии с базовой стоимостью тарифной зоны, в которой осуществляется входящий вызов. Абонентская плата - 25 руб./сутки.
Наиболее популярные страны для посещения у дальневосточников - Китай и Таиланд. Здесь можно подключить опцию «Ноль за входящие. Китай и Таиланд». В этом случае входящие вызовы с 1-й по 5-ю минуту каждого разговора - 0 руб., начиная с 6-й минуты разговора - 5 руб. Со 101 мин. в месяц (30 дней с даты подключения) каждая минута вызова - также 5 руб. Исходящие вызовы в Россию, на номера страны пребывания и других стран обойдутся в 35 руб./мин.
МТС предлагает опцию «Ноль без границ». Подключив ее, за 33 рубля в сутки, все входящие с 1-й по 10-ю минуту вызова в стране вашего пребывания обойдутся бесплатно, с 11-й минуты - 9 руб./минута, исходящие на все российские номера 1-я и с 6-й минуты - по тарифу на роуминг в стране пребывания, со 2-й по 5-ю - 19 руб./минута. Кроме того, недавно появилась новая услуга «Выручай». Эта бесплатная опция позволяет совершить звонок за счет собеседника, находясь в международном роуминге. А если общаться на отдыхе нет желания, то лучше всего подключить опцию «Запрет GPRS-роуминга», которая блокирует и не принимает ни звонки, ни SMS-сообщения на телефон.
Интернет в роуминге
Рассматривать вариант с покупкой туристической SIM-карты в отпуске вряд ли стоит, ведь вы хотите обезопасить себя и любимый гаджет. Находясь в роуминге, вы не будет зависеть от покрытия какого-то одного оператора, вам будет доступна вся местная сеть. Угроза остаться без связи минимальна. Да и «подхватить» что-нибудь на смартфон или испортить его модули связи в роуминге практически невозможно.
Не следует думать, что роуминг - это всегда дорого. Много платит тот, кто мало знает. К тому же связь на туристической SIM-карте только кажется дешевой. Как часто вы удивлялись потраченной сумме на связь в отпуске? Хотя при этом звонили всего по пять минут в день, да и в интернет, скорее всего, выходили с Wi-Fi.
Между тем сезон отпусков стимулирует операторов разрабатывать новые опции, в том числе и для передачи данных в зарубежном роуминге. «МегаФон», например, предоставляет связь даже на борту самолетов и круизных лайнеров.
Рассмотрим предложения обычного интернета на суше в популярных туристических зонах. Предположим, нам понадобится 10 Мб в день. Этого вполне достаточно, чтобы загрузить 3-4 фото или 10 кв. км карты (с точность до здания), или прослушать 3 песни продолжительностью до 3-х минут, или просмотреть 160 страниц, или отправить/принять 3500 сообщений длиной до 100 символов в мессенджерах типа Whatsapp и Viber, или прочитать 50 писем, или перевести 1000 слов в интернет-переводчике.
МТС для своих абонентов предлагают опцию «БИТ за границей», предоставляя пакеты мегабайт различных объемов. К сожалению, выбрать 10 Мб при поездке, например, в Таиланд, нельзя. Либо 5, либо 25 Мб, но стоит это 200 и 1000 рублей в день соответственно. При этом если выбрать 5 Мб, то при исчерпании квоты придется подключать дополнительные услуги либо ждать следующих суток. С Китаем та же ситуация, но пакет больше - 20 Мб. При этом плата списывается только в дни активности в интернете, «в минус» случайно не уйдете.
«Билайн» продвигает услугу «Планета Интернета». При первой интернет-сессии списывается стоимость пакета 30Мб - 150 рублей в день, в случае превышения лимита трафика, 1Мб - 5 руб. Но такие условия распространяются только на европейские страны. Тот же Китай или Таиланд обойдется вам в 300 рублей в день за 5 Мб и в 60 рублей за каждый перерасходованный мегабайт. Кроме того, у «Билайна» опция не отключается при перерасходе, и, если смартфон что-то вдруг примется обновлять, можно потратить лишние деньги.
У «МегаФона» с тарифной опцией «Интернет за границей» 10 Мб практически в любой европейской стране и в Китае обойдутся в 129 рублей, в Таиланде - 329 рублей. Платить придется только за те дни, когда интернет действительно был нужен. Предположим, что вы проверили почту и погоду, выложили пару фотографий с отдыха и просмотрели последние новости друзей в соцсетях, а потом уехали на экскурсию на пару дней или просто не нуждались в мобильном интернете. В этом случае вы заплатите только за 24 часа с момента первой интернет-сессии. Следующее списание средств произойдет, когда вы снова воспользуетесь интернетом. Тем самым можно планировать точную сумму, которую вы собираетесь потратить на связь в отпуске.
Розетка с собой
Практически все смартфоны обладают неприятной слабостью - низкая продолжительность работы от аккумулятора. Проблему можно решить с помощью портативной зарядки. Если вы едете в жаркую страну, то обязательно рассмотрите вариант покупки портативной зарядки от солнечной батареи. Приехали на пляж, расстелили небольшой «платочек» и подключили к нему смартфон. Удобно.
Также есть варианты с перезаряжаемой портативной зарядкой и зарядкой от пальчиковой батарейки. Перезаряжаемая зарядка универсальна. А вот от пальчиковой батарейки получится разве что экстренно позвонить - надолго ее заряда не хватит. Зато этот вариант надежнее при длительном отсутствии доступа к электричеству. Возьмите с собой набор батареек, и вы гарантированно будете на связи. Удачного всем отпуска!
Ирина АЛЕКСЕЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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